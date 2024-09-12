В Ярославле изменят маршруты 17 автобусов. Схема

В Ярославле на двое суток изменят схему движения 17 маршрутов общественного транспорта. Это связано с ремонтом проспекта Ленина на участке между проспектом Октября и улицей Советской, — пояснили в мэрии города вечером 12 сентября.
Работы будут идти с 20:00 13 сентября до 24:00 15 сентября. В это время автобусы и троллейбусы, которые ходят по проспекту Ленина, пустят в объезд.
— Расписание движения по маршрутам останется без изменения, возможны задержки при проезде в районе проведения работ, — предупредили в мэрии города.
Какой транспорт где поедет:
автобус № 6 на участке между остановками «Областная онкологическая больница» и «Проспект Ленина» будет следовать по проспекту Октября, улице Победы и улице Советской;
автобус № 17 на участке между остановками «Юбилейная площадь» и «Проспект Ленина» будет следовать по проспекту Толбухина, проспекту Октября, улице Победы и улице Советской;
автобусы № 22, 23, 32, 90, 148 на участке между остановками «Областная онкологическая больница» и «Октябрьская площадь» будут следовать по проспекту Октября и улице Победы;
автобусы № 30, 55, 58, 85, 121А, 128 на участке между остановками «Юбилейная площадь» и «Октябрьская площадь» будут следовать по проспекту Толбухина, проспекту Октября и улице Победы;
автобусы № 59, 64, 67 на участке между остановками «Институт» и «Октябрьская площадь» будут следовать по проспекту Октября и улице Победы;
троллейбус маршрут № 3 укорачивается до Октябрьской площади;
Также изменятся остановки:
остановочный пункт «Площадь Карла Маркса» (проспект Ленина, 27), переносится на проспект Октября на существующий остановочный пункт «Площадь Карла Маркса» (проспект Октября, 45);
остановочные пункты «Улица Воинова» (проспект Ленина, 19), «Улица Советская» (проспект Ленина, 13), «Улица Советская» (проспект Ленина, 11) на период работ отменяются.