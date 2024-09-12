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Дороги и транспорт В Ярославле изменят маршруты 17 автобусов. Схема

В Ярославле изменят маршруты 17 автобусов. Схема

Причиной станет ремонт крупного проспекта

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2 комментария

17 маршрутов общественного транспорта поменяют схему движения

В Ярославле на двое суток изменят схему движения 17 маршрутов общественного транспорта. Это связано с ремонтом проспекта Ленина на участке между проспектом Октября и улицей Советской, — пояснили в мэрии города вечером 12 сентября.

Работы будут идти с 20:00 13 сентября до 24:00 15 сентября. В это время автобусы и троллейбусы, которые ходят по проспекту Ленина, пустят в объезд.

— Расписание движения по маршрутам останется без изменения, возможны задержки при проезде в районе проведения работ, — предупредили в мэрии города.

Схема организации движения на период ремонта

Какой транспорт где поедет:

  • автобус № 6 на участке между остановками «Областная онкологическая больница» и «Проспект Ленина» будет следовать по проспекту Октября, улице Победы и улице Советской;

  • автобус № 17 на участке между остановками «Юбилейная площадь» и «Проспект Ленина» будет следовать по проспекту Толбухина, проспекту Октября, улице Победы и улице Советской;

  • автобусы № 22, 23, 32, 90, 148 на участке между остановками «Областная онкологическая больница» и «Октябрьская площадь» будут следовать по проспекту Октября и улице Победы;

  • автобусы № 30, 55, 58, 85, 121А, 128 на участке между остановками «Юбилейная площадь» и «Октябрьская площадь» будут следовать по проспекту Толбухина, проспекту Октября и улице Победы;

  • автобусы № 59, 64, 67 на участке между остановками «Институт» и «Октябрьская площадь» будут следовать по проспекту Октября и улице Победы;

  • троллейбус маршрут № 3 укорачивается до Октябрьской площади;

Также изменятся остановки:

  • остановочный пункт «Площадь Карла Маркса» (проспект Ленина, 27), переносится на проспект Октября на существующий остановочный пункт «Площадь Карла Маркса» (проспект Октября, 45);

  • остановочные пункты «Улица Воинова» (проспект Ленина, 19), «Улица Советская» (проспект Ленина, 13), «Улица Советская» (проспект Ленина, 11) на период работ отменяются.

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Комментарии
2
Гость
12 сентября 2024, 18:44
Когда начнут выполнять расписание автобуса № 68? Ни утром, ни вечером невозможно дождаться данного маршрута. Безобразие. Кто поможет в решении данного вопроса? Крайних нет. Люди - пассажиры не достойны автобуса № 68?
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