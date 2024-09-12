В Ярославле изменят маршруты 17 автобусов. Схема

автобус № 6 на участке между остановками «Областная онкологическая больница» и «Проспект Ленина» будет следовать по проспекту Октября, улице Победы и улице Советской;

автобус № 17 на участке между остановками «Юбилейная площадь» и «Проспект Ленина» будет следовать по проспекту Толбухина, проспекту Октября, улице Победы и улице Советской;

автобусы № 22, 23, 32, 90, 148 на участке между остановками «Областная онкологическая больница» и «Октябрьская площадь» будут следовать по проспекту Октября и улице Победы;

автобусы № 30, 55, 58, 85, 121А, 128 на участке между остановками «Юбилейная площадь» и «Октябрьская площадь» будут следовать по проспекту Толбухина, проспекту Октября и улице Победы;

автобусы № 59, 64, 67 на участке между остановками «Институт» и «Октябрьская площадь» будут следовать по проспекту Октября и улице Победы;