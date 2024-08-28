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Дороги и транспорт Карабулинская развязка «Готовы приступить к строительству»: ярославский губернатор доложил президенту про третий мост через Волгу

«Готовы приступить к строительству»: ярославский губернатор доложил президенту про третий мост через Волгу

28 августа прошла встреча Владимира Путина и Михаила Евраева

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4 комментария

ОАО «Институт Гипростроймост»

28 августа в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Глава региона отчитался о промышленном развитии области, модернизации транспорта и здравоохранения, инфраструктурных проектах. В том числе, речь зашла о планах по строительству третьего моста через Волгу в Ярославле.

— По вашему поручению завершаем — уже практически завершили — проектно-сметную документацию на строительство моста. При вашей поддержке готовы приступить к строительно-монтажным работам уже в конце этого либо в начале следующего года. Этот проект ещё 1971 года, то есть ему более 50 лет, — отметил Михаил Евраев.

Встреча президента и губернатора Ярославской области прошла 28 августа

Напомним, третий мост через Волгу должен стать первым этапом реализации проекта по строительству Карабулинской развязки. Его, действительно пытаются воплотить в жизнь почти полвека. Было сделано несколько проектов. Последний разработали в 2024 году. Подрядчиком была столичная организации «Институт Гипростроймост», за работу ей заплатили 514,7 миллионов рублей. Она же в 2022 году разработала предпроект развязки с мостом за 227 миллионов рублей. В июне в правительстве Ярославской области сообщили, что проект готов, шла его проверка в государственной экспертизе.

По проекту, длина моста составит 1345 метров. Проезжая часть на нем будет четырехполосной, по краям оборудуют тротуары. Один конец моста будет выходить в районе Тормозного шоссе во Фрунзенском районе, второй — у улицы Клубной в Заволжском районе.

Инициативу по строительству объекта в 2022 году поддержал президент России Владимир Путин. Он поручил правительству РФ обеспечить его реализацию в 2023–2027 годах. По подсчетам 2022 года стоимость возведения моста составит 22,9 миллиарда рублей. Большую часть средств (96%) на работы должен выделить федеральный бюджет. Однако пока на 2025–2026 год на данный проект запланировано финансирование в размере всего 1,7 миллиарда рублей.

— Этого явно недостаточно. И сейчас мы подготовили уже проектно-сметную документацию, находимся в Главгосэкспертизе и обсуждаем необходимость корректировки федерального бюджета в последующую трехлетку с тем, чтобы выйти на строительно-монтажные работы. Решен вопрос на сегодняшний день? Нет, не решен. Но он находится в серьезном обсуждении. И вопрос я обсуждаю и с федеральными министрами и вице-премьерами, — рассказал Михаил Евраев в июне на прямой линии с жителями региона.

Кстати, для строительства сооружения и подъездов к нему власти планируют изъять 41 участок, в том числе жилые дома и производственные площадки. За эту недвижимость Министерство дорожного хозяйства обещало выплатить компенсацию.

ПО ТЕМЕ
Карабулинская развязка Третий мост через Волгу Президент Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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Комментарии
4
Гость
28 августа 2024, 17:35
Китайцы живущие для себя мост строят за полгода, а мы ремонтируем годами Ярославец
Гость
28 августа 2024, 17:39
Я 6 лет живу в Ярославле и всё это время при3 ем губернаторе всё строится
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