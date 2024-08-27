Когда в Ярославле снова будут действовать льготы на проезд

Рассказываем, как можно оформить проездной Источник: Кирилл Поверинов











Стало известно, когда в Ярославской области снова начнут действовать льготы на проезд для школьников и студентов. В правительстве региона уточнили, что передвигаться между городами региона со скидкой можно будет с 1 сентября.

— Льготный проезд по межмуниципальным маршрутам для студентов высших и средних профессиональных учебных заведений в соответствии с социальным кодексом Ярославской области предоставляется с 1 сентября по 30 июня, — добавили власти.

При этом в Ярославле льготные проездные для студентов и школьников действуют круглогодично. В Рыбинске весь год льготным проездным могут пользоваться только школьники.

Как получить льготу на межмуниципальных маршрутах

Необходимо подать заявление в учебное заведение.

— Образовательные организации направят сведения оператору автоматизированной системы управления транспортом ГБУ ЯО «Яроблтранском». Срок оформления льготы составляет до 10 рабочих дней с момента подачи заявления, по факту это происходит быстрее. После этого студенты самостоятельно привязывают услугу по освобождению от оплаты 50% стоимости на свою карту МИР на портале оператора, — уточнили в правительстве.

Для студентов, которые ранее регистрировались, повторная подача заявления не требуется, льгота будет автоматически возобновлена с 1 сентября. — Просим заранее проверить в личном кабинете на портале оператора актуальность карты, с которой будет оплачиваться проезд, — добавили власти.

Направить обращения, связанные с оплатой проезда в общественном транспорте региона, можно по номер 122, доб. 3.

Как оформить обычный проездной

Необходимо обратиться:

в Ярославле — ГБУ ЯО «Яроблтранском», здание автовокзала, Московский проспект, 80а, кассы № 1, 5.

в Рыбинске — ул. Вокзальная, д. 1, автобусная касса № 1.

— Школьникам при этом необходимо предоставить справку из школы, студентам — студенческий билет, — объяснили в правительстве. — При наличии действующего проездного повторное оформление не требуется, необходимо только своевременно пополнять его для продления услуги.