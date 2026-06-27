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Лето Туристы бегут из Крыма в Анапу и Геленджик? Что будет с отдыхом в этом сезоне на Черном море — разбор от экспертов

Туристы бегут из Крыма в Анапу и Геленджик? Что будет с отдыхом в этом сезоне на Черном море — разбор от экспертов

На полуострове серьезный топливный кризис — рассказываем, что ждать отдыхающим в июле

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Рассказываем, что с отдыхом на самых популярных курортах Юга России | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU; Дарья Паращенко / 93.RUРассказываем, что с отдыхом на самых популярных курортах Юга России | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU; Дарья Паращенко / 93.RU

Рассказываем, что с отдыхом на самых популярных курортах Юга России

Источник:

Александра Сотникова / MSK1.RU; Дарья Паращенко / 93.RU

Сейчас вся страна следит за ситуацией с бензином в Крыму. С недавних пор топливо не продают там совсем. Также на курорте полностью отменили детский отдых, а местные жители столкнулись с серьезными проблемами со светом и водой.

Что будет с одним из самых популярных у россиян курортов этим летом, и правда ли, что туристы массово бегут оттуда, а также смогут ли курорты Краснодарского края принять тех, кто отказался от путевок? 93.RU узнали у экспертов в области туризма — ниже рассказываем о том, что происходит на курортах Юга и сколько стоит отдых.

Туристы массово отказываются ехать в Крым. Почему?

Уже несколько недель в Крыму наблюдаются серьезные проблемы с бензином. А с 21 июня там ограничили продажу топлива для физических лиц. Тогда глава республики Сергей Аксенов сообщил, что заправочные станции перестали отпускать бензин за наличный и безналичный расчет, а также по талонам. Топливо начали выдавать только государственным и экстренным службам.

На Крымском мосту регулярно образовываются пробки | Источник: Анастасия Щеглова / 93.RUНа Крымском мосту регулярно образовываются пробки | Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU

На Крымском мосту регулярно образовываются пробки

Источник:
Анастасия Щеглова / 93.RU

Кроме того, власти 22 июня приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях, санаториях, отелях и гостиницах на территории республики. Также до 1 сентября там отменили тренировки, спортивные мероприятия и соревнования. Также в некоторых городах республики начались проблемы с электричеством и водой.

Напомним, 21 июня Крым пережил массовую атаку БПЛА. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, в результате происшествия погибли четыре человека, еще 28 получили ранения различной степени тяжести.

На Крымском мосту почти ежедневно выстраиваются (со стороны Керчи) огромные очереди. Многие местные едут заправляться в Краснодарский край, что дополнительно увеличило нагрузку на кубанские АЗС. При этом власти Краснодарского края заявляют, что проблем с топливом в регионе нет. Руководство соседней Республики Адыгеи сказало то же самое, но ввело ограничения на объем заправки легковых автомобилей.

«Статистика очень грустная»

— Сейчас статистика очень грустная. На два новых бронирования 10 отказов. Севастополь обесточен. Евпатория обесточена. Поезда идут только до Керчи. Туристы не понимают, как попасть в Крым — бензина нет. Это проблема. Сейчас из Крыма на мосту в несколько раз больше очередь, чем в Крым, хотя обычно в начале сезона наоборот, — прокомментировал ситуацию для 93.RU вице-президент Альянса Туристических Агентств и генеральный директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян.

В Крыму ситуация крайне нестабильная | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RUВ Крыму ситуация крайне нестабильная | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

В Крыму ситуация крайне нестабильная

Источник:

Александра Сотникова / MSK1.RU

По словам эксперта, отдыхающие массово отказываются от путевок в Крым в пользу Анапы. На втором месте по популярность у туристов — Абхазия, на третьем — Сочи. При этом в Геленджик в этом сезоне туристы из Крыма ехать не спешат.

По данным стратегического аналитика VCP Travel Михаила Абасова, в Крыму сейчас складывается самая сложная ситуация, которая влияет на перераспределение туристических потоков на Юге России. Абасов рассказал 93.RU, что курорт в лучшем случае примет 4,7–5,5 миллиона туристов этим летом — это по самому оптимистичному сценарию. Это будет на 26–36% меньше, чем в прошлом году.

В Крыму запретили детский отдых до сентября | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUВ Крыму запретили детский отдых до сентября | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

В Крыму запретили детский отдых до сентября

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU

Главная причина массового отказа от отдыха в Крыму — проблемы с топливом. Около 76% туристов добирались на полуостров именно на машине, а в нынешней ситуации неизвестно, как доехать.

«Данные систем онлайн-бронирований показывают, что за последние две недели мая и начало июня объем новых бронирований в крымских отелях сократился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Доля отмен в этом сегменте, по оценкам участников рынка, находится в диапазоне 71–79%», — уточнил аналитик.

Сможет ли Краснодарский край справиться с наплывом туристов из Крыма?

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин подтвердил, что многие туристы перебронируют Крым на Анапу. Но эксперт подчеркивает, что речь идет о тех туристах, которые только запланировали отдых, а не о тех, кто уже находится на полуострове. При этом в Анапе за последние две недели турпоток вырос на 60%.

«Сейчас туристы выбрали Анапу, поскольку здесь общая часть пути. До Краснодара они едут по одной дороге, и эта дорога понятна туристам на автомобилях», — сообщил Ромашкин 93.RU

Пляж в Анапе | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU Пляж в Анапе | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Пляж в Анапе

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Дефицита мест в отелях Краснодарского края эксперты не прогнозируют. В Анапе, например, довольно широкая база — смогут разместиться все туристы, которые изначально планировали поехать в Крым. Также стоит учитывать то, что курортного сезона в прошлом году не было из-за ЧП с разливом мазута в Черном море. В этом году официально купаться на пляжах Анапы все-таки разрешили.

«В Анапе есть возможности и ресурсы. Она будет иметь в этом году запас мест. Даже если все туристы из Крыма поменяют направление, Анапа без проблем их примет. В Крыму аннуляция есть, но всё-таки мы видим, что туристы каждый день в Крым приезжают и уезжают. Нельзя сказать, что там всё рухнуло», — подчеркнул эксперт.

После официального открытия пляжей в Анапе, продажи туров заметно выросли. При этом они растут и в Геленджике, где цены более доступные, чем в Сочи, а атмосфера больше подходит для семейного отдыха.

Набережная Сухума | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUНабережная Сухума | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Набережная Сухума

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Кроме того, на фоне снижения спроса в Крыму вырос интерес к Абхазии. По данным туроператоров, спрос на туры в республику в первой половине июня 2026 года на 21% превышает уровень прошлого года. Средний чек на абхазские туры увеличился на 6,2% и составил 107 100 рублей.

Сколько стоит отдых на курортах Краснодарского края?

Анапа сейчас — самое доступное направление на Черноморском побережье. Но в Анапе и Геленджике сейчас довольно напряженная ситуация с бронированием номеров. Остались варианты трехзвездочных отелей и гостевых домов, но только если покупать всё заранее. То же самое и в Геленджике.

Средняя стоимость суток в отелях 3* на двоих в Анапе — 4500–6000 рублей, сообщил Михаил Абасов. Гостиницы 4* обойдутся дороже — 7000–9500 рублей. При этом Сочи сейчас самый дорогой курорт побережья. За номер для двоих в отеле 3* придется отдать 6500–9000 рублей за сутки. Если хотите отель 4*, будьте готовы заплатить 10 000–14 000 рублей.

При этом многие сочинские отели сейчас вводят разные акции и снижают тарифы, чтобы поддержать загрузку. Но даже при таких обстоятельствах курорт теряет туристов.

Анапа остается самым бюджетным курортом | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUАнапа остается самым бюджетным курортом | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Анапа остается самым бюджетным курортом

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Причины спада спроса — экономические, предполагает Сергей Ромашкин. Курорт существенно дороже Анапы. К тому же влияние оказывает нестабильная работа аэропорта — в основном, в Сочи добираются именно самолетом.

«Поэтому интрига года для края заключается в том, сумеет ли рост Анапы компенсировать снижение турпотока в Сочи. По нашей оценке, небольшой рост турпотока в регионе всё-таки будет», — рассказал Ромашкин.

При этом туроператоры уверенно заявляют, что отдыхающие не отказываются от Сочи в пользу более доступной по цене Анапы. Стоит учитывать, что там разная аудитория и по способу путешествия, и по доходам.

А что с авиабилетами?

Сейчас в Краснодарском крае открыты аэропорты в Краснодаре, Геленджике и Сочи. Воздушные гавани часто приостанавливают работу, когда объявлена беспилотная, ракетная или авиационная опасность. В авиагавани Сочи это может произойти в любое время суток, два других аэропорта открыты только днем. Так что стоит учитывать, что рейс могут задержать или отменить.

Аэропорт Геленджика открыли в прошлом году | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUАэропорт Геленджика открыли в прошлом году | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Аэропорт Геленджика открыли в прошлом году

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

При этом открытый аэропорт Геленджика не сильно влияет на популярность курорта. Как и в Анапу, туристы приезжают туда, в основном, на личном авто (в Геленджике нет ж/д вокзала).

«Нестабильная работа аэропорта Геленджика не сказывается на турпотоке. Основной канал прибытия в Геленджик — автотранспорт. Кому надо прилететь — прилетают, но в общем потоке туристов аэропорт Геленджика не занимает важное место», — рассказал 93.RU Сергей Ромашкин.

Цены на авиабилеты в Сочи и Геленджик

Москва — Сочи:

  • эконом без багажа: в среднем 17 300 рублей, но можно найти и дешевле;

  • с багажом: примерно 18 000–25 000 рублей;

  • бизнес: 58 800 рублей и выше в зависимости от тарифа и класса обслуживания.

Екатеринбург — Сочи:

  • эконом без багажа: в среднем 11 700–14 100 рублей;

  • с багажом: примерно 16 400–27 400 рублей;

  • более дорогие варианты — 42 700 рублей и выше.

Санкт-Петербург — Сочи:

  • эконом без багажа: в среднем 8600–18 100 рублей;

  • с багажом: примерно 21 300–30 800 рублей;

  • более дорогие варианты: 68 400 рублей и выше.

Москва — Геленджик

  • эконом без багажа: в среднем 18 000–25 000 рублей в одну сторону в начале июля;

  • с багажом: примерно 30 000 рублей в одну сторону;

  • бизнес: в среднем 58 800 рублей в одну сторону.

Екатеринбург — Геленджик

  • эконом без багажа: в среднем 16 000–20 000 рублей, но есть и более дорогие варианты;

  • с багажом: около 20 000–35 000 рублей;

  • бизнес: выше 60 000 рублей.

Санкт-Петербург — Геленджик

  • эконом без багажа: примерно 14 000–18 000 рублей;

  • с багажом: в среднем 16 500–25 000 рублей;

  • дорогие варианты: около 42 000 рублей.

Отдых на каком курорте вы предпочитаете?

Анапа меня устраивает
Поеду в Сочи
Хочу побывать в Геленджике
Есть желание посетить Абхазию
Всё равно поеду в Крым!
В Турцию или Египет
Буду отдыхать на даче

ПО ТЕМЕ
Екатерина ПодымоваЕкатерина Подымова
Екатерина Подымова
Журналистка
Анапа Крым Сочи Геленджик Абхазия Курортный сезон Топливный кризис Туроператор Черное море Курорты Краснодарского края
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