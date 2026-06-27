Туристы бегут из Крыма в Анапу и Геленджик? Что будет с отдыхом в этом сезоне на Черном море — разбор от экспертов

Сейчас вся страна следит за ситуацией с бензином в Крыму. С недавних пор топливо не продают там совсем. Также на курорте полностью отменили детский отдых, а местные жители столкнулись с серьезными проблемами со светом и водой.
Что будет с одним из самых популярных у россиян курортов этим летом, и правда ли, что туристы массово бегут оттуда, а также смогут ли курорты Краснодарского края принять тех, кто отказался от путевок? 93.RU узнали у экспертов в области туризма — ниже рассказываем о том, что происходит на курортах Юга и сколько стоит отдых.
Туристы массово отказываются ехать в Крым. Почему?
Уже несколько недель в Крыму наблюдаются серьезные проблемы с бензином. А с 21 июня там ограничили продажу топлива для физических лиц. Тогда глава республики Сергей Аксенов сообщил, что заправочные станции перестали отпускать бензин за наличный и безналичный расчет, а также по талонам. Топливо начали выдавать только государственным и экстренным службам.
Кроме того, власти 22 июня приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях, санаториях, отелях и гостиницах на территории республики. Также до 1 сентября там отменили тренировки, спортивные мероприятия и соревнования. Также в некоторых городах республики начались проблемы с электричеством и водой.
Напомним, 21 июня Крым пережил массовую атаку БПЛА. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, в результате происшествия погибли четыре человека, еще 28 получили ранения различной степени тяжести.
На Крымском мосту почти ежедневно выстраиваются (со стороны Керчи) огромные очереди. Многие местные едут заправляться в Краснодарский край, что дополнительно увеличило нагрузку на кубанские АЗС. При этом власти Краснодарского края заявляют, что проблем с топливом в регионе нет. Руководство соседней Республики Адыгеи сказало то же самое, но ввело ограничения на объем заправки легковых автомобилей.
«Статистика очень грустная»
— Сейчас статистика очень грустная. На два новых бронирования 10 отказов. Севастополь обесточен. Евпатория обесточена. Поезда идут только до Керчи. Туристы не понимают, как попасть в Крым — бензина нет. Это проблема. Сейчас из Крыма на мосту в несколько раз больше очередь, чем в Крым, хотя обычно в начале сезона наоборот, — прокомментировал ситуацию для 93.RU вице-президент Альянса Туристических Агентств и генеральный директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян.
По словам эксперта, отдыхающие массово отказываются от путевок в Крым в пользу Анапы. На втором месте по популярность у туристов — Абхазия, на третьем — Сочи. При этом в Геленджик в этом сезоне туристы из Крыма ехать не спешат.
По данным стратегического аналитика VCP Travel Михаила Абасова, в Крыму сейчас складывается самая сложная ситуация, которая влияет на перераспределение туристических потоков на Юге России. Абасов рассказал 93.RU, что курорт в лучшем случае примет 4,7–5,5 миллиона туристов этим летом — это по самому оптимистичному сценарию. Это будет на 26–36% меньше, чем в прошлом году.
Главная причина массового отказа от отдыха в Крыму — проблемы с топливом. Около 76% туристов добирались на полуостров именно на машине, а в нынешней ситуации неизвестно, как доехать.
«Данные систем онлайн-бронирований показывают, что за последние две недели мая и начало июня объем новых бронирований в крымских отелях сократился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Доля отмен в этом сегменте, по оценкам участников рынка, находится в диапазоне 71–79%», — уточнил аналитик.
Сможет ли Краснодарский край справиться с наплывом туристов из Крыма?
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин подтвердил, что многие туристы перебронируют Крым на Анапу. Но эксперт подчеркивает, что речь идет о тех туристах, которые только запланировали отдых, а не о тех, кто уже находится на полуострове. При этом в Анапе за последние две недели турпоток вырос на 60%.
«Сейчас туристы выбрали Анапу, поскольку здесь общая часть пути. До Краснодара они едут по одной дороге, и эта дорога понятна туристам на автомобилях», — сообщил Ромашкин 93.RU
Дефицита мест в отелях Краснодарского края эксперты не прогнозируют. В Анапе, например, довольно широкая база — смогут разместиться все туристы, которые изначально планировали поехать в Крым. Также стоит учитывать то, что курортного сезона в прошлом году не было из-за ЧП с разливом мазута в Черном море. В этом году официально купаться на пляжах Анапы все-таки разрешили.
«В Анапе есть возможности и ресурсы. Она будет иметь в этом году запас мест. Даже если все туристы из Крыма поменяют направление, Анапа без проблем их примет. В Крыму аннуляция есть, но всё-таки мы видим, что туристы каждый день в Крым приезжают и уезжают. Нельзя сказать, что там всё рухнуло», — подчеркнул эксперт.
После официального открытия пляжей в Анапе, продажи туров заметно выросли. При этом они растут и в Геленджике, где цены более доступные, чем в Сочи, а атмосфера больше подходит для семейного отдыха.
Кроме того, на фоне снижения спроса в Крыму вырос интерес к Абхазии. По данным туроператоров, спрос на туры в республику в первой половине июня 2026 года на 21% превышает уровень прошлого года. Средний чек на абхазские туры увеличился на 6,2% и составил 107 100 рублей.
Сколько стоит отдых на курортах Краснодарского края?
Анапа сейчас — самое доступное направление на Черноморском побережье. Но в Анапе и Геленджике сейчас довольно напряженная ситуация с бронированием номеров. Остались варианты трехзвездочных отелей и гостевых домов, но только если покупать всё заранее. То же самое и в Геленджике.
Средняя стоимость суток в отелях 3* на двоих в Анапе — 4500–6000 рублей, сообщил Михаил Абасов. Гостиницы 4* обойдутся дороже — 7000–9500 рублей. При этом Сочи сейчас самый дорогой курорт побережья. За номер для двоих в отеле 3* придется отдать 6500–9000 рублей за сутки. Если хотите отель 4*, будьте готовы заплатить 10 000–14 000 рублей.
При этом многие сочинские отели сейчас вводят разные акции и снижают тарифы, чтобы поддержать загрузку. Но даже при таких обстоятельствах курорт теряет туристов.
Причины спада спроса — экономические, предполагает Сергей Ромашкин. Курорт существенно дороже Анапы. К тому же влияние оказывает нестабильная работа аэропорта — в основном, в Сочи добираются именно самолетом.
«Поэтому интрига года для края заключается в том, сумеет ли рост Анапы компенсировать снижение турпотока в Сочи. По нашей оценке, небольшой рост турпотока в регионе всё-таки будет», — рассказал Ромашкин.
При этом туроператоры уверенно заявляют, что отдыхающие не отказываются от Сочи в пользу более доступной по цене Анапы. Стоит учитывать, что там разная аудитория и по способу путешествия, и по доходам.
А что с авиабилетами?
Сейчас в Краснодарском крае открыты аэропорты в Краснодаре, Геленджике и Сочи. Воздушные гавани часто приостанавливают работу, когда объявлена беспилотная, ракетная или авиационная опасность. В авиагавани Сочи это может произойти в любое время суток, два других аэропорта открыты только днем. Так что стоит учитывать, что рейс могут задержать или отменить.
При этом открытый аэропорт Геленджика не сильно влияет на популярность курорта. Как и в Анапу, туристы приезжают туда, в основном, на личном авто (в Геленджике нет ж/д вокзала).
«Нестабильная работа аэропорта Геленджика не сказывается на турпотоке. Основной канал прибытия в Геленджик — автотранспорт. Кому надо прилететь — прилетают, но в общем потоке туристов аэропорт Геленджика не занимает важное место», — рассказал 93.RU Сергей Ромашкин.
Цены на авиабилеты в Сочи и Геленджик
Москва — Сочи:
эконом без багажа: в среднем 17 300 рублей, но можно найти и дешевле;
с багажом: примерно 18 000–25 000 рублей;
бизнес: 58 800 рублей и выше в зависимости от тарифа и класса обслуживания.
Екатеринбург — Сочи:
эконом без багажа: в среднем 11 700–14 100 рублей;
с багажом: примерно 16 400–27 400 рублей;
более дорогие варианты — 42 700 рублей и выше.
Санкт-Петербург — Сочи:
эконом без багажа: в среднем 8600–18 100 рублей;
с багажом: примерно 21 300–30 800 рублей;
более дорогие варианты: 68 400 рублей и выше.
Москва — Геленджик
эконом без багажа: в среднем 18 000–25 000 рублей в одну сторону в начале июля;
с багажом: примерно 30 000 рублей в одну сторону;
бизнес: в среднем 58 800 рублей в одну сторону.
Екатеринбург — Геленджик
эконом без багажа: в среднем 16 000–20 000 рублей, но есть и более дорогие варианты;
с багажом: около 20 000–35 000 рублей;
бизнес: выше 60 000 рублей.
Санкт-Петербург — Геленджик
эконом без багажа: примерно 14 000–18 000 рублей;
с багажом: в среднем 16 500–25 000 рублей;
дорогие варианты: около 42 000 рублей.
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