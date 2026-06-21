«Подготовка к медовому месяцу в Крыму выглядит странно». Отпускники — об отдыхе на фоне «топливного кризиса»

На юге России наблюдается топливный кризис Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Жителей России остро интересует вопрос: «А что с бензином?» И пока власти говорят, что ситуация под контролем, «топливный кризис» продолжает всех беспокоить.

Особенно серьезная ситуация с бензином в Крыму, куда люди, несмотря на атаки БПЛА, продолжали ездить в отпуск. Редакция 161.RU пообщалась с теми кто планировал и этим летом побывать на полуострове. Кто-то всё равно решился ехать вопреки всем проблемам и опасностям, а кто-то передумал. А еще узнали у местных, как обстоит ситуация на полуострове.

«Свадебный маршрут под вопросом»

Екатерина планировала провести на полуострове медовый месяц.

— Бронировали отель заранее, еще зимой, отказываться сейчас не хочется. Поедем на своей машине из Ростова — так привычнее, можно взять всё необходимое. Правда, подготовка к медовому месяцу сейчас выглядит странно: вместо того чтобы выбирать экскурсии, мы мониторим ситуацию на заправках и читаем форумы автомобилистов. Есть опасения из-за [отсутствия] запасов бензина на полуострове и возможных пробок на въезде, — делится собеседница 161.RU.

Некоторые люди, несмотря на опасения, не отменяют планы на отдых Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, молодожены планируют взять с собой несколько канистр с бензином.

— Если увидим, что ситуация совсем сложная, будем искать варианты по пути. Пока план остается в силе, хотя чемоданное настроение в этот раз смешано с осторожностью, — резюмирует молодая жена.

Сами жители полуострова рассказывают, что заправиться действительно сложно. Со слов жителя Севастополя Льва, днем в городе бензина почти нет. На заправках ТЭС одной из двух крупнейших сетей на полуострове заправляются по QR-кодам, говорит парень. С АТАН (второй крупнейшей сетью) проще: в местных чатах пишут, на каких заправках есть бензин.

— В очередях стоишь от 30 минут где-то, и в целом заправиться можно. А так каждый день [бензин] появляется на заправках. Его не особо много, и заправляется большое количество людей сразу, потому, бывает, заканчивается, — рассказывает собеседник 161.RU.

Согласно информации из телеграм-канала губернатора Севастополя Михаила Развожаева, действует лимит топлива на одну машину — 20 литров, заправка в канистры запрещена.

К обстрелам Лев уже привык: «Отбивают, сбивают». Многое зависит от того, в каком районе живешь. При этом туристы, по мнению парня, явно ожидаются, и даже сейчас на улицах города их можно встретить, хотя и не так много, как это бывало раньше.

«Приунывшие бизнесмены-отельеры»

Анастасия, которая много лет прожила в Ростове, а теперь перебралась в Феодосию, считает, что турпоток явно сократится.

— Настроение у местных, конечно, в связи с этой ситуацией, с отменой бронирования, с тем, что людей мало, не очень веселое. Но они всё равно на что-то надеются. Но напряжение чувствуется: приунывшие здесь, конечно, бизнесмены-отельеры ходят, — рассказывает она.

Отдыхающих будет меньше, считают местные Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Она уверена, что на это влияют и топливный кризис, и постоянные обстрелы. При этом по первому пункту есть небольшие изменения: на прошлой неделе жителям Феодосии заправиться было труднее, чем на этой.

Но местные всё равно высматривают в официальных пабликах, на какой заправке будет бензин, говорит Анастасия.

— Желательно заранее приехать к заправке и выстоять очередь. Ну а там как повезет. В принципе, три часа — это средний срок, чтобы заправиться. <…> Моему мужу, например, вторую неделю не удается заправиться, потому что он очень много работает. Бензин появляется в первой половине дня, а он не может выделить полдня рабочего времени, чтобы заправиться, — делится собеседница.

Именно поэтому муж не смог привезти женщину в санаторий в нескольких десятках километров от города — ей пришлось добираться на автобусе.

Больше 20 литров на машину не отпускают, утверждает Евгения. А если кто-то хочет больше, то должен выехать из Крыма, отстояв большую очередь на мосту: люди едут либо в Тамань, либо в Краснодарский край, заправляются и возвращаются. Через мост, по словам Анастасии, разрешают провезти до 100 литров бензина в канистрах.

Но еще больше женщину беспокоят обстрелы. С ее слов, они бывают каждую ночь.

— У меня здесь не очень большой круг общения, но уже от двух человек, не связанных между собой, я слышала про разбитые окна. Пострадавших там не было. Но есть и другие истории, — говорит женщина.

Именно из-за обстрелов свою поездку в Крым отменила Мария. Ее желание впервые побывать на полуострове перевесил страх из-за обстановки.

— И дело даже не в бензине… Обстрелы постоянные… <…> Я поспрашивала у своих знакомых, и мне одна девчонка, хорошая знакомая, сказала вообще не соваться. <…> Говорит, сейчас там очень страшно. И поэтому она советует вообще воздержаться от поездок туда в этом году точно, — сообщила девушка в беседе со 161.RU.

«До Керчи довезут, а там разберемся»

Проблемы с бензином не единственная логистическая сложность, с которой сталкиваются люди, желающие отправиться на полуостров. Так, из-за обстрелов Крымского моста поезда периодически задерживаются, а перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» по решению крымского оперштаба изменил ряд маршрутов поездов «Таврия». Несколько направлений и вовсе отменили, в том числе в Таганрог и обратно. Последний поезд отправится 18 июня.

Актуальную информацию об изменениях «Гранд Сервис Экспресс» публикует в телеграм-канале и на сайте Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Это сделали из-за необходимости сократить время в пути ночью, потому теперь пассажиров по некоторым маршрутам доставляют поездами в Крым только до Керчи, дальше их развозят автобусы. Это включено в билет. Но людей всё равно пугает такая ситуация: непонятно, как действовать в моменте.

— В этом году поездка к родителям превратилась в настоящую логистическую задачу. Раньше как было: села вечером в Ростове на поезд — утром уже в Симферополе. Сейчас билеты — дефицит, да и идут составы только до Керчи. Дальше пути нет, — делится переехавшая в Ростов Саша. — В кассах говорят, что в Керчи всех будут ждать автобусы, которые развезут пассажиров дальше по городам. Но как это выглядит на практике, пока никто из знакомых не проверял. Расписания этих автобусов нет, билеты на них заранее не высылают. Получается, едешь до Керчи, а там выходишь на перрон и надеешься на удачу.

Девушка тревожится из-за неопределенности с пересадками, но надеется на удачу.

В то же время перевозчик в телеграм-канале публикует актуальную информацию об изменениях и нюансах пути. В частности, он сообщал, что сесть на автобус можно только по билетам на поезд. Их нужно распечатать или показать с экрана любого мобильного устройства. «Без билета на поезд сесть в автобус нельзя», — подчеркивает пресс-служба компании.