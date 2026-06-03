«Не мазут, так глина». В Анапе впервые после разлива нефтепродуктов открыли купальный сезон — что сейчас с пляжами

В Анапе с 1 июня официально начался купальный сезон Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«Это будет самый лучший год, несмотря на сумасшедший век, несмотря на власть и на народ, ураганы, засуху и снег…» — поет на каменистом пляже «Высокий берег» пенсионерка Роза из Челябинска, наигрывая мелодию на гитаре. В это время ее кудрявые волосы развевает ветер.

Еще год назад на побережье Анапы отдыхали лишь самые смелые туристы — по соседству с мазутными пятнами, грохочущей техникой, испачканными в нефтепродуктах водолазами и волонтерами, просеивающими песок через сита. 1 июня 2026 года в городе официально стартовал курортный сезон, хотя открыть успели еще не все зоны отдыха.

Что сейчас с пляжами Анапы и как о сезоне-2026 говорят местные и туристы, — в репортаже 93.RU.

Источник: Городские медиа

Полтора года прошло с большой экологической катастрофы в Анапе. В середине декабря 2024-го в Керченском проливе затонули два танкера. По официальным данным, в море попало свыше 2400 тонн мазута. Активные работы на побережье велись около года, откачка нефтепродуктов с танкеров продолжалась и в мае.

«Мазута нет… В этом году нет…»

Роза поет под гитару для своих новоиспеченных друзей: ровесники с удовольствием слушают и подпевают. Друг с другом они познакомились уже тут, в Анапе, когда приехали в пансионат на отдых.

На светодиодном табло на пляже горит надпись: температура воды в море +18 °C. Роза замечает: «Когда прохладно на берегу, вода всегда будет казаться теплее». Кто уже успел искупаться, говорит: «Водичка отличная».

Галечные пляжи открыли раньше других Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«Мы здесь с 22 мая, нет тут этого мазута уже, — рассказывает Ольга, одна из новоиспеченных подруг Розы. Вместе с мужем Сергеем она приехала на отдых из Москвы. — Мы и в марте сюда приезжали, когда супругу давали путевку».

Галечные пляжи Анапы стали первым участком береговой линии, которую вынесли из зоны чрезвычайной ситуации. Это произошло в марте 2026 года. Сейчас на курорте на каменистых пляжах больше всего отдыхающих, шезлонги и навесы уже выставлены, остаются последние штрихи, хотя на берегу еще стоят таблички «Купание запрещено». Стоимость лежака по меркам Сочи очень демократичная — 400 рублей за день. Сходить в туалет — 30 рублей.

Таблички «Купание запрещено» убирают с 1 июня Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«Я купаюсь уже месяц. Сейчас вода уже мягкая. Мазута нет… В этом году нет…» — говорит мужчина в защитном костюме, похожем на те, что раньше выдавали волонтерам для уборки. На улице +23 °C, поэтому он спустил верх комбинезона, завязав рукава на поясе. Мужчина работает на пляже и сейчас готовит деревянные шезлонги к приходу туристов, промазывая древесину маслом. — Вообще здесь всё только с 1-го числа открывается. А таблички… Это в целях безопасности, потому что пока нет спасателей, медиков».

До старта курортного сезона лежать на шезлонгах можно было бесплатно Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

На выходе с пляжа из колонки без остановки играют песни «Руки Вверх!», с одной стороны из столовой доносится запах шашлыка, с другой — двое мужчин зазывают туристов на морские прогулки. Круиз на закате с развлекательной программой и шампанским стоит 2000 рублей за 2 часа.

Чуть поодаль уже открылись торговые ряды с кругами, панамами, полотенцами с картой Черного моря и многим другим, что знакомо с детства. Здесь курортная жизнь идет своим чередом и ничего уже не напоминает о трагедии, кроме костюма работника пляжа. Но всего в нескольких километрах от Высокого берега ситуация иная.

Торговцы уже начали сезон Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Новый песок идентичен старому, говорят власти

Администрация Краснодарского края к концу февраля 2026 года заявила, что приступает к новому этапу восстановления пляжей, а именно — засыпке нового песка. Как объявили власти, после катастрофы в декабре 2024 года пляжи очистили от крупных фракций, просеяли верхние слои песка, а затем подняли грунт с глубины в 70 сантиметров, выровняли его и просушили. За это время вывезли 185 тысяч тонн загрязненного грунта. И на побережье стало значительно меньше песка.

«Поэтому было принято решение добавить новый слой. Предварительные обследования ближайших карьеров позволили выбрать песок, максимально близкий к составу грунта на пляжах, а именно содержащий кварц и биокарбонаты, образованные раковинами моллюсков», — рассказали в конце зимы в оперштабе Краснодарского края.

Слева — родной анапский песок, справа — новый, привезенный с карьера Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Ученые и власти не отрицали, что собрать весь мазут так и не удалось. Уверяя, что дальше природа справится сама за 2–3 года.

«Мелкая фракция мазута, которая осталась, уже не способна выделять вредные флюиды и пары. Ее дальнейшая судьба — переработка микроорганизмами, которые присутствуют в любой естественной среде», — говорит Татьяна Любимова, кандидат геолого-минералогических наук, доцент.

Протестировать технологию решили на участке песчаного пляжа у детских здравниц и дорогого отеля. Новый слой — это не меньше полуметра песка с карьера.

«По размерности песок соответствует тому, что сейчас на пляже. Он сформировался в тех же условиях, что и черноморский, только чуть раньше, когда море было больше в границах», — продолжила Любимова.

Так сейчас выглядит участок пляжа в Витязеве, где отсыпали новый песок Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Тестовый участок, который сейчас больше напоминает вспаханный огород, прошел проверку Роспотребнадзора. После новым песком стали засыпать остальные пляжи.

Контракт стоимостью 521 миллион рублей заключили с ростовским ООО «Экопромюг». Исполнить его должны к середине июля, но работы идут с опережением графика. Это первый госконтракт компании с момента основания в 2024 году. Основной вид деятельности фирмы — аренда грузового автомобильного транспорта с водителем.

После отсыпки песок выравнивают, просушивают и просеивают. Когда эта часть работ выполнена, Роспотребнадзор проверяет пляж и выдает разрешение на его использование. Затем идет установка навесов и шезлонгов.

Публично о состоянии пляжей Роспотребнадзор говорить отказывается, но уверяет, что «принимаются исчерпывающие меры» и проводится мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки.

Анапский песок несравним с новым, говорят местные и туристы

Всего планируют отсыпать 12 километров береговой линии, на 7,5 километра работы уже выполнены. 30 мая глава Анапы Светлана Маслова сообщила, что с 1 июня официально можно будет загорать и купаться на участке от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк». Эта территория в том числе затрагивает Центральный пляж Анапы.

Так выглядит отсыпанный новым песком пляж, который входит в открывшийся 30 мая участок береговой линии Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Но, как говорят местные и уже замечают туристы, не надо быть ученым, чтобы увидеть разницу между анапским золотым песком и завезенным строительным. Главное отличие — большое содержание глины, из-за чего в дождливую погоду под ногами начинает хлюпать.

«Отдых отличный, водичка тепленькая, дельфины, атмосфера… Купались мы на Центральном пляже. В один из дней к нам подошли и сказали, что будут вестись работы, чтобы разрыхлить песок, и попросили уйти. Так что в этом плане всё организовано, — рассказывают подруги Елена и Инна из Санкт-Петербурга, пока с их платьями играет ветер. — Но я весь отпуск говорила, что новый песок отличается от анапского. И по текстуре, и по ощущениям, и по блеску. Из-за глины белая одежда становится желтенькой. Дети чуть-чуть воды нальют — и всё в глине. И родной песок после дождей высыхал куда быстрее… Может, это и оправданно… Вчера еще камни были на Центральном пляже, а сегодня, смотрите, уже всё почистили».

На Центральном пляже песок уже просеяли, там можно загорать и купаться Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Туристки говорят, что, планируя отдых в Анапе, больше переживали за закрытые аэропорты, чем за мазут. Его, к слову, они во время отпуска на курорте так и не увидели.

За работами по отсыпке береговой линии следит гендиректор АО «Курорты Кубани» Николай Заливин. С коренастым мужчиной в рубашке с логотипом Chrome Hearts, символизирующим рок-н-ролльное бунтарство, мы встретились на Центральном пляже.

«Песок действительно отличается, не могу сказать, что прямо он один в один, он и не может быть, наверное, один в один. Ракушка — она у нас в любом случае появится, и этот песок — он всё равно перемешается с нашим обычным песком. То есть за межсезонье, с учетом штормов, ветров и всего остального, этот песок будет перемешан с нашим обычным песком», — сказал Николай Заливин.

В контракте на отсыпку нового слоя, который заключили за полмиллиарда, сказано, что он соответствует ГОСТу 8736-201 — это песок для строительных работ. На вопрос, насколько его можно использовать на пляжах, Заливин отвечать не стал, сославшись на неосведомленность в этом вопросе.

Николай Заливин часто комментирует ход работ Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«Роспотребнадзор после отсыпки приходит, берет пробы. И сейчас они это будут делать раз в месяц стабильно. Этот песок проходит проверки, и в нем нет какой-то токсичности. Если бы в нем была какая-нибудь странная ерунда, то, я думаю, навряд ли этот песок кто-то бы разрешил сюда отсыпать», — заключил Николай Заливин.

Отметили на карте пляжи, которые официально открыты на момент публикации материала Источник: Yandex.ru

Надежды на зимний шторм

Севернее от центра Анапы, в 5 километрах, находится поселок Джемете. До мазутной катастрофы пляжи здесь были забиты. Летом и осенью 2025 года Джемете стал местом, где до последнего в море работали водолазы.

Сейчас пляж выглядит чистым. Пока новый слой здесь еще не утрамбовали, песок только завозят.

На пляжах еще работает техника, но уже только для отсыпки нового песка Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Блогер и местный житель Андрей Маковозов с самого начала следит за происходящим в Анапе. Первым делом говорим о песке, это больная тема для местных. Как шутит высокий загорелый мужчина, в Анапе «что не мазут, так глина».

Вместе с Андреем идем в сторону горы насыпанного нового песка. Комки глины сразу попадаются на глаза. Анапчанин советует не наступать на этот песок, тем более после дождя. Его не так легко потом отмыть от кроссовок.

«Все надеются, что зимой во время штормов этот песок смоет. А пока важно открыть пляжи и запустить сезон. Что касается моря, то оно чистое, уже брали пробы. Единственное, что стоит отметить, в этом году очень сильно море цветет. Мне кажется, всему виной большое количество осадков».

На берег уже выбросило первую камку в этом сезоне Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Главным источником дохода для местных остаются туристы. Будь это работа в такси, кафе, на пляже или сдача номеров в гостевом доме. Поэтому открыть сезон торопятся не только власти, но и жители.

«Я общался со многими отельерами. Они говорят, что июнь еще вялый. А вот именно июль, август прямо у них довольно-таки хорошо, у кого-то загрузка до 80%. Но июнь уже второй год холодный, за последние 5 лет сезон сдвинулся и теперь длится с июля по октябрь».

Андрей Маковозов бывает на пляжах чаще любых отдыхающих Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал 93.RU, что в Анапе цены в этом году могут вырасти на 15%. Однако курорт всё еще остается самым дешевым на черноморском побережье.

Андрей Маковозов вспоминает, что последний раз сильный выброс мазута был в середине апреля, спустя несколько дней после того, как губернатор Вениамин Кондратьев пообещал Владимиру Путину открыть сезон. Власти тогда заявили, что всё дело в атаке БПЛА на суда в Черном и Азовском морях. Выбросы коснулись не всего побережья Анапы и быстро были убраны спасателями. В это же время волонтеры снова спасали сотни замазученных птиц. Андрей вспоминает, как бегал с коробками по пляжу, пытаясь поймать пернатых, чтобы отвезти их в центр реабилитации в Витязеве.

«Я каждый день на наших пляжах, больше никаких выбросов не было. То есть в этом плане, дай Бог, всё стабильно и хорошо. Главное, чтоб не было никаких аварий. У меня подписчики блога сейчас куда чаще спрашивают не про выбросы, а про сирены… В месяц бывает 2–3 раза. А так только СМС приходят о беспилотной опасности, но они нам всем приходят, кто в крае живет».

Комья глины на горах привезенного песка Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Кроссовки с черными подошвами

В Витязеве, в 11 километрах от центра Анапы, отсыпанным остается только километр пляжа в районе детского курорта «Вита». Всего в 100 метрах от него разгружают новый песок на участке, где еще встречается мелкий засохший мазут. Если не приглядываться, кажется, что это маленькие черные камушки на песке.

Мазут встречается, но это несравнимо с тем, что было в декабре 2024 года Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

КАМАЗы ездят вдоль берега, оставляя глубокий отпечаток от протектора в родном анапском песке. Над бампером большегрузов надпись: «Спасаем море вместе».

Привезенный песок скоро будут разравнивать в Витязеве, закрывая мазутные камушки Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

По пустому и еще не подготовленному пляжу гуляют редкие туристы. Их провожают взглядом собаки, удобно устроившись в песке.

Нам навстречу идет семейная пара. На вопрос об отдыхе задают встречный: пишем мы для властей или нет. Когда они узнают, что наша цель — рассказать как есть, напряжение спадает.

Детский пляж, отсыпанный новый песок пока защищает от моря вал с сеткой Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«Мы уже неделю отдыхаем и, честно говоря, разочарованы. Потому что нам сказали, что пляж готов к приему гостей, информация была на сайте отеля, но это не так. Мы смотрели информацию и в официальных каналах властей… А в итоге кроссовки с черными подошвами. Ну сняли кроссовки, вышли, вроде бы всё чисто, приходим — на ногах прямо черные пятна. Летом прошлого года мы приезжали в Анапу на отдых, но мы ехали, беря все риски на себя. А сейчас, получается, власти говорят: „Приезжайте к нам, купайтесь“, мы приезжаем и видим вот такое. То есть даже на открытом участке в Витязеве мы сейчас видели здоровые куски глины», — говорят Илья и Елена.

Собаки охраняют пляжи Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Единственное место, где останутся золотые пляжи

В 23 километрах севернее Анапы находится станица Благовещенская. Несмотря на удаленность от центра курорта, среди отдыхающих это не менее популярное место. Здесь до последнего очищали пляжи волонтеры, потому что во время зимних штормов на берегу вскрывались новые мазутные пятна. Работы свернули в апреле: стало тяжело вывозить мешки на своих машинах, а госучреждения уже не занимались сбором мусора. Также встал вопрос о том, как утилизировать собранные отходы.

Один из тех, кто долгое время принимал участие в уборке, — местный житель, владелец гостевого дома и кафе-столовой Илья Сотников. Он живет здесь уже 34 года. Вместе с отцом он сделал специальный прицеп с виброплитой, чтобы было легче отделять мазут от песка. Его мужчина крепил к квадроциклу и ездил на центральный пляж Благовещенской.

Прицеп, который Илья сделал с отцом Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В марте 2026 года ему выписали административный протокол за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемой природной территории (ООПТ). Несмотря на то, что центральный пляж станицы считается зоной отдыха, он также относится к ООПТ, где нельзя использовать технику. Местному жителю назначили штраф в 3000 рублей. Илья не спорит: с точки зрения закона это правда было нарушение, хотя цель его была очистить пляж.

Илья говорит, что если мазут искать, то найти его можно, но в малом количестве. Владелец гостевого дома активно готовится к новому сезону, подготавливая бассейн, детскую площадку и домики к приему гостей.

Мазут встречается вперемешку с водорослями Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«По броням в этом году у нас примерно пандемийный уровень. Работало кафе-столовая у нас также больше 10 лет. В прошлом году мы решили не открываться из-за малого числа отдыхающих и в этом тоже, но уже из-за вероятных рисков — атак и выбросов: например, в поселке Волна Темрюкского района фиксировали новые выбросы мазута на днях, а еще был выброс пальмового масла. А для открытия кафе надо сразу вкладывать полмиллиона на продукты, программное обеспечение и зарплаты персонала… И если вдруг что-то снова произойдет, это всё пропадет… Хотя из-за событий на Ближнем Востоке и вообще из-за напряженной ситуации за рубежом все очень надеются на хороший сезон».

Поселок Волна находится по прямой примерно в 30 километрах от станицы Благовещенской. Ближе всего из анапских курортов. Впервые о выбросах пальмового масла стало известно в феврале 2026 года. В апреле волонтеры сообщали 93.RU, что выбросы продолжаются и нужна помощь. По данным прокуратуры, в морском порту произошел пожар, который уничтожил объекты ООО «ЭФКО». Это компания, управляющая несколькими предприятиями масложировой промышленности. В итоге произошел разлив 4 тысяч тонн пальмового масла, о чём местные власти не говорили публично. Детали случившегося стали известны после запроса депутата ГД Дмитрия Гусева.

Другой наш собеседник — Андрей Маковозов — упомянул, что Благовещенская останется единственным местом, где сохранится настоящий золотой анапский песок. Из-за статуса особо охраняемой территории здесь работы по отсыпке не будут вести. Во всяком случае, пока. Ранее власти не раз обещали провести здесь просеивание песка, но до дела, как говорят местные, так и не дошло.

Центральный пляж Благовещенской, где сохранился настоящий анапский песок Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Затонувшие части танкеров продолжают лежать на дне Керченского пролива, но их уже накрыли защитными «саркофагами» и откачали большую часть нефтепродуктов. Говоря о случившейся мазутной трагедии, жители во многом благодарят спасателей, вспоминают, как объединились сами и как подключились волонтеры со всей страны. Но при этом отмечают «наше русское попустительство», как уборка была организована поначалу и как губернатор заявлял президенту, что регион справится сам. Только спустя 10 дней после разлива мазута Вениамин Кондратьев объявил региональный режим ЧС и попросил помощи у федеральных властей.

Похожая история случилась уже в Туапсе в конце апреля 2026 года. После атак на НПЗ и морской порт произошел разлив мазута в море. Кондратьев доложил, что «серьезных угроз нет, люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются». Волонтеры и спасатели, больше 400 человек, убирают нефтепродукты до сих пор.