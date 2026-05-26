Турция дорожает, Сочи пустеет? Каким будет сезон отпусков летом 2026-го и чего хотят от него россияне

Российские туристы больше боятся не цен, а неопределенности. Почему россияне откладывают отпуска до последнего, как Крым неожиданно начал выигрывать у Турции и зачем люди снова пересели в машины вместо самолетов?

С одной стороны, рубль укрепился, цены на туры почти не растут. С другой стороны, Минэкономики продолжает держать закрытыми почти все направления на Ближнем Востоке: с начала войны в Иране запрещено продавать пакетные туры в ОАЭ, Катар, Оман, Израиль и, конечно же, сам Иран. В итоге люди начали выбирать отпуск по принципу «где меньше шансов застрять». И если раньше россияне сравнивали сервис и море, то теперь — уровень стресса. Подробности — в материале MSK1.RU.

Туризм в режиме нервного срыва

По данным туроператоров, продажи организованных туров на июнь–август сократились на 12–16%. Причем произошло это в максимально странной ситуации: цены почти не выросли. Средний чек по Турции прибавил всего 2,2%, Египту — 2,4%, Вьетнаму — около 5%. Для российского туристического рынка такой низкий рост цен — почти аномалия.

Но туристов пугают уже не столько цены, сколько сама идея планировать отдых заранее.

Еще зимой Россия имела прямое авиасообщение с 43 странами. К лету осталось 31, подсчитала Ассоциация туроператоров России (АТОР). Из расписания исчезли, например, популярные Венесуэла и Куба — из-за американской блокады там энергетический кризис. Ну а война в Иране научила, что любое закрытие воздушного коридора или скачок цен на керосин теперь моментально превращаются в проблему для тысяч туристов.

В результате россияне массово переходят в режим «подождем еще недельку». Глубина бронирований падает. Люди больше не готовы покупать отпуск на полгода вперед, потому что за полгода может измениться буквально всё.

Турция остается лидером. Но уже без ощущения «дешевого рая»

Несмотря на весь хаос, Турция по-прежнему остается главным направлением лета (на нее приходится почти треть бронирований пакетных туров).

«Но с ценами у турецких отелей всё очень по-разному. Кто-то хорошо прошлый год отработал и на этот год прибавил к цене. Кто-то, наоборот, плохо загрузился на раннем бронировании и поэтому опустил цены. Тут всё очень индивидуально», — говорит MSK1.RU руководитель отдела продаж компании «Премиум Ворлд» Мария Шавнева.

При этом, по словам Шавневой, россияне впервые начали всерьез сравнивать хороший турецкий all inclusive с дорогими российскими курортами. И это один из главных парадоксов сезона. Турция остается лидером, но исчезает ощущение, что это «доступная заграница». Для многих поездка туда становится слишком дорогой психологически — даже если формально цены выросли совсем немного.

Сочи проигрывает не Турции… а усталости

Что касается внутреннего туризма, то этим летом его ждет тоже крайне странный сезон. Сократился спрос на Сочи, Кавминводы, Каспийское море. Причин сразу несколько: последствия наводнений, экологические проблемы, история с разливом нефти в Туапсе, высокие цены и общее ощущение «перегретости» российского юга.

Но в целом, как отмечает Мария Шавнева, многие туристы сейчас выбирают не столько море, сколько ощущение контроля над поездкой: «Во-первых, это отсутствие загранпаспорта, валютных рисков и языкового барьера. Во-вторых, многие туристы сейчас выбирают внутренний туризм из-за удобной логистики: можно добраться на автомобиле, поезде или коротким перелетом».

Особенно это касается семей с детьми и туристов старшего возраста.

«Когда семья едет на машине в Крым или Сочи, люди понимают, что не зависят от возможных ограничений авиасообщения, переносов рейсов или закрытия аэропортов. Для многих это вопрос спокойствия», — говорит Шавнева.

Так что именно спокойствие и предсказуемость становится новой валютой туристического рынка.

Крым внезапно начал выигрывать

На фоне падения спроса на Сочи неожиданно начал расти Крым. Продажи там увеличились на 15–17%. И это выглядит почти парадоксально. Ведь еще недавно Крым считался направлением с высоким уровнем тревожности, а теперь многие воспринимают его как более понятный и стабильный вариант отдыха.

«Есть категория туристов, для которых отдых внутри России остается фактически единственной возможностью. Речь идет о людях с ограничением на выезд за границу: сотрудники ряда государственных структур, военнослужащие, а также туристы с определенными финансовыми обязательствами», — говорит Шавнева.

Кроме того, внутренние курорты постепенно начали подтягивать сервис. Как говорит эксперт, в Сочи и Крыму заметно вырос уровень сервиса: появилось больше качественных отелей с концепцией «всё включено», современных апарт-отелей с семейной инфраструктурой.

Хотя сравнивать российские курорты с Турцией напрямую эксперты всё равно считают бессмысленным. Руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let’s Fly Сергей Васин подчеркивает, что это принципиально разные модели отдыха.

«В первую очередь для путешествия в Турцию туристы, как правило, предпочитают пакетные туры, включающие перелет, проживание и часто дополнительные услуги. А на российских курортах преобладают самостоятельные туристы, которые сами организуют свою поездку и продумывают нюансы», — говорит Васин.

Именно поэтому статистика внутреннего туризма всегда получается размытой.

«В случае с российскими курортами непросто разделить приезжих туристов, местных жителей, проводящих выходные у моря, и тех, кто приехал в рамках командировки. Поэтому точные данные о турпотоке могут сильно различаться», — объясняет Васин.

В общем, судя по мнению экспертов, туристический рынок в России этим летом окончательно перестанет быть рынком эмоций. Еще недавно отпуск покупали ради моря, солнца и красивых фотографий. Теперь — ради предсказуемости. Туристы больше не ищут «самый лучший отдых». Они ищут отдых, который… просто не сорвется.