Лето «Вероятность заморозков»: синоптики рассказали о погоде в Центральной России в выходные

«Вероятность заморозков»: синоптики рассказали о погоде в Центральной России в выходные

Публикуем прогноз для Ярославской области

154
1 комментарий
В Ярославской области вероятны заморозки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области вероятны заморозки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области вероятны заморозки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики дали прогноз погоды на выходные, 23–24 августа, в Центральной России. По данным центра «Фобос», в ночь на субботу в некоторых областях возможны заморозки.

«Минувшей ночью они вплотную подошли к северным границам Центрального федерального округа. Отрицательные температуры зафиксированы на востоке Ленинградской области, на юге Карелии и Архангельской области, а также в западных районах Вологодской области. Вплотную к границе заморозков с высокой вероятностью формирования заморозков на почве опускалась ночная температура на севере Ярославской области (+0,2°С)», — сообщили в пятницу, 22 августа, в «Фобосе».

Предстоящей ночью, по прогнозам синоптиков, вероятность заморозков сохранится на севере Ярославской области, на юге Карелии и Архангельской области, в западной половине Вологодской области.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области от Гидрометцентра:

  • пятница, 22 августа: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем: +14…+19 градусов;

  • суббота, 23 августа: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +3…+8 градусов, днем: +14…+19 градусов;

  • воскресенье, 24 августа: облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +5…+10 градусов, днем: +15…+20 градусов.

По долгосрочным прогнозам, на следующей неделе, с 25 по 31 августа, в Ярославской области ожидается около 8 градусов ночью и 16-17 градусов днем, облачность, периодические дожди.

Прогноз по дням можно узнавать в режиме онлайн в сервисе «Погода 76.RU».

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
1
Гость
8 минут
а где любимые слова - накроет и обрушится?
Читать все комментарии
