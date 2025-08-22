«Вероятность заморозков»: синоптики рассказали о погоде в Центральной России в выходные

В Ярославской области вероятны заморозки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики дали прогноз погоды на выходные, 23–24 августа, в Центральной России. По данным центра «Фобос», в ночь на субботу в некоторых областях возможны заморозки.

«Минувшей ночью они вплотную подошли к северным границам Центрального федерального округа. Отрицательные температуры зафиксированы на востоке Ленинградской области, на юге Карелии и Архангельской области, а также в западных районах Вологодской области. Вплотную к границе заморозков с высокой вероятностью формирования заморозков на почве опускалась ночная температура на севере Ярославской области (+0,2°С)», — сообщили в пятницу, 22 августа, в «Фобосе».

Предстоящей ночью, по прогнозам синоптиков, вероятность заморозков сохранится на севере Ярославской области, на юге Карелии и Архангельской области, в западной половине Вологодской области.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области от Гидрометцентра:

пятница, 22 августа: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем: +14…+19 градусов;

суббота, 23 августа: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +3…+8 градусов, днем: +14…+19 градусов;

воскресенье, 24 августа: облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +5…+10 градусов, днем: +15…+20 градусов.

По долгосрочным прогнозам, на следующей неделе, с 25 по 31 августа, в Ярославской области ожидается около 8 градусов ночью и 16-17 градусов днем, облачность, периодические дожди.