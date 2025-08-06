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Лето Готовимся к засухе? Каким будет август в Краснодарском крае по прогнозу и народным приметам

Готовимся к засухе? Каким будет август в Краснодарском крае по прогнозу и народным приметам

Отдохнуть от высоких температур, судя по всему, пока не получится

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Скорее всего, в августе будет очень жарко | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUСкорее всего, в августе будет очень жарко | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Скорее всего, в августе будет очень жарко

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU

Лето в Краснодаре становится всё жарче. В прошлом году в последний месяц лета были побиты сразу несколько температурных рекордов. Еще в мае метеорологи «Яндекс. Погоды» предупреждали, что во всей России ожидается необычайно жаркое лето — в среднем аномалия достигнет 2–3 ℃. В ряде регионов возможны засухи.

Наши коллеги из 93.RU изучили народные приметы и прогнозы синоптиков, чтобы попробовать предсказать погоду в августе 2025 года.

Примерный прогноз погоды

В последний месяц лета 2025 года ожидается средняя дневная температура в диапазоне +30…+33 °C, по ночам столбики термометров будут опускаться до +20…+24 °C. В отдельные дни температура может достигать +37…+40 °C, особенно в первой половине августа, что соответствует климатическим максимумам (до +42 °C в прошлом). Ночные минимумы редко опускаются ниже +18 °C.

Август — один из самых сухих месяцев в Краснодаре, с средней суммой осадков около 44 мм за месяц. В 2025 году ожидается минимальное количество осадков, преимущественно в виде кратковременных ливней с грозами.

Если верить примерному прогнозу на месяц, то нас ждут дождливые дни в начале и середине августа. В остальные дни, чаще всего, будет светить солнце.

Примерный прогноз погоды на ближайший месяц | Источник: Yandex.ruПримерный прогноз погоды на ближайший месяц | Источник: Yandex.ru

Примерный прогноз погоды на ближайший месяц

Источник:

Yandex.ru

Осадки вероятны 8–10 дней за месяц, чаще во второй половине августа. Например, прогноз на начало августа 2025 года указывает на небольшие дожди 1–2 августа с вероятностью 0,1–0,4 мм осадков. Ливни будут редкими, но интенсивными, иногда с грозами и градом. Периоды засухи между осадками могут длиться до 10–14 дней.

Средняя скорость ветра составит 3–5 м/с, с порывами до 10–15 м/с во время гроз. Ветер не окажет значительного влияния на теплоощущение, но может усиливать ощущение духоты в жаркие дни из-за перемещения теплых воздушных масс.

Таким образом, август в Краснодаре, вероятно, будет жарким и сухим. В начале месяца возможны очень высокие температуры более +35 °С и засуха, но ближе к сентябрю станет чуть прохладнее. Высокая влажность и слабый ветер могут создавать ощущение духоты, особенно в жаркие дни.

Что говорят народные приметы

В феврале 2025 года почти не было осадков: ни снега, ни дождя. В первой половине месяца температура почти всегда была чуть выше 0 °С, а вот с середины февраля ударили небольшие морозы. Но считается ли это холодом для зимнего месяца? Для юга, наверное, да, поэтому ждем жаркий август.

«Если на Агафия (5 февраля) ударил мороз, и светит солнце, значит, в августе будет жарко», — гласят поверья.

В этот день в Краснодаре светило солнце, воздух прогревался до +3 °С днем. А ночью был небольшой мороз -3 °С. Если верить этой примете, август будет жарким.

Приметы тоже предвещают жару | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПриметы тоже предвещают жару | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Приметы тоже предвещают жару

Источник:
Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

«В Лаврентьев день 11 февраля холодная погода — в августе будет очень жарко», — считали предки.

В Краснодаре 11 февраля 2025 года было солнечно и +4 °С днем. Ночью, как и почти каждый день в феврале, был небольшой мороз. Еще одна жаркая примета.

На август не так много примет, в основном погоду в последний день месяца предсказывают по февралю. Но если верить этим предсказаниям, впереди нас ждет очень жаркий и засушливый август. Это, в целом, совпадает и с примерным прогнозом погоды. Поэтому краснодарцам стоит запастись SPF и держать под рукой головные уборы — они еще пригодятся.

Ранее мы также публиковали прогноз погоды на август для Центральной России.

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Валерия ДульскаяВалерия Дульская
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Каким будет август Прогноз погоды Краснодар Засуха
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