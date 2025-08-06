Готовимся к засухе? Каким будет август в Краснодарском крае по прогнозу и народным приметам

Лето в Краснодаре становится всё жарче. В прошлом году в последний месяц лета были побиты сразу несколько температурных рекордов. Еще в мае метеорологи «Яндекс. Погоды» предупреждали, что во всей России ожидается необычайно жаркое лето — в среднем аномалия достигнет 2–3 ℃. В ряде регионов возможны засухи.
Наши коллеги из 93.RU изучили народные приметы и прогнозы синоптиков, чтобы попробовать предсказать погоду в августе 2025 года.
Примерный прогноз погоды
В последний месяц лета 2025 года ожидается средняя дневная температура в диапазоне +30…+33 °C, по ночам столбики термометров будут опускаться до +20…+24 °C. В отдельные дни температура может достигать +37…+40 °C, особенно в первой половине августа, что соответствует климатическим максимумам (до +42 °C в прошлом). Ночные минимумы редко опускаются ниже +18 °C.
Август — один из самых сухих месяцев в Краснодаре, с средней суммой осадков около 44 мм за месяц. В 2025 году ожидается минимальное количество осадков, преимущественно в виде кратковременных ливней с грозами.
Если верить примерному прогнозу на месяц, то нас ждут дождливые дни в начале и середине августа. В остальные дни, чаще всего, будет светить солнце.
Осадки вероятны 8–10 дней за месяц, чаще во второй половине августа. Например, прогноз на начало августа 2025 года указывает на небольшие дожди 1–2 августа с вероятностью 0,1–0,4 мм осадков. Ливни будут редкими, но интенсивными, иногда с грозами и градом. Периоды засухи между осадками могут длиться до 10–14 дней.
Средняя скорость ветра составит 3–5 м/с, с порывами до 10–15 м/с во время гроз. Ветер не окажет значительного влияния на теплоощущение, но может усиливать ощущение духоты в жаркие дни из-за перемещения теплых воздушных масс.
Таким образом, август в Краснодаре, вероятно, будет жарким и сухим. В начале месяца возможны очень высокие температуры более +35 °С и засуха, но ближе к сентябрю станет чуть прохладнее. Высокая влажность и слабый ветер могут создавать ощущение духоты, особенно в жаркие дни.
Что говорят народные приметы
В феврале 2025 года почти не было осадков: ни снега, ни дождя. В первой половине месяца температура почти всегда была чуть выше 0 °С, а вот с середины февраля ударили небольшие морозы. Но считается ли это холодом для зимнего месяца? Для юга, наверное, да, поэтому ждем жаркий август.
«Если на Агафия (5 февраля) ударил мороз, и светит солнце, значит, в августе будет жарко», — гласят поверья.
В этот день в Краснодаре светило солнце, воздух прогревался до +3 °С днем. А ночью был небольшой мороз -3 °С. Если верить этой примете, август будет жарким.
«В Лаврентьев день 11 февраля холодная погода — в августе будет очень жарко», — считали предки.
В Краснодаре 11 февраля 2025 года было солнечно и +4 °С днем. Ночью, как и почти каждый день в феврале, был небольшой мороз. Еще одна жаркая примета.
На август не так много примет, в основном погоду в последний день месяца предсказывают по февралю. Но если верить этим предсказаниям, впереди нас ждет очень жаркий и засушливый август. Это, в целом, совпадает и с примерным прогнозом погоды. Поэтому краснодарцам стоит запастись SPF и держать под рукой головные уборы — они еще пригодятся.
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