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Лето В Роспотребнадзоре объяснили, откроют ли пляжи Анапы к сентябрю

В Роспотребнадзоре объяснили, откроют ли пляжи Анапы к сентябрю

Чиновники говорят, что улучшения ситуации с загрязнением на курорте нет

93
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Купание запрещено на территории всей Анапы | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUКупание запрещено на территории всей Анапы | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Купание запрещено на территории всей Анапы

Источник:

Екатерина Железнова / 93.RU

Руководитель Роспотребнадзора Краснодарского края Мария Потемкина на совещании в администрации рассказала об экологической ситуации в Анапе. По ее словам, состояние песка и морской воды на курорте (речь идет про 141 закрытый пляж) не соответствует санитарным нормам.

«Оснований для открытия пляжей пока нет, и улучшения динамики не наблюдается. Гарантировать, что в августе или сентябре пляжи смогут открыться, сейчас невозможно», — цитируют слова Потемкиной наши коллеги из 93.RU.

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По данным краевой администрации, сейчас в Анапе находится менее 24 тысяч отдыхающих. В прошлом году в этот же период было около 100 тысяч туристов. Средняя заполняемость отелей и гостиниц — около 30%.

Напомним, что на курорте сохраняется запрет на посещение пляжей и купание в море. Запрещено рекреационное использование территорий пользователями — это касается всех услуг от аренды лежаков до проката водных аттракционов.

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Однако туристов эти запреты не останавливают. Многие продолжают купаться в море, а на пляжах можно взять в аренду шезлонги.

Ранее мы также показывали обстановку на пляжах Сочи и Геленджика.

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Никита ЗыряновНикита Зырянов
Никита Зырянов
Журналист
Анапа Пляжи Курорты Черное море
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