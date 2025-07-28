Очередь к морю: в Сочи пришла жара, городские пляжи превратились в «селедочные банки», а остальные — за забором

Пляжи Сочи сегодня напоминают кадры из советских фильмов, когда кроме Сочи народу было больше некуда поехать. Тогда причиной был железный занавес, сейчас — железные заборы на главном курорте. Из 180 пляжей лишь 113 муниципальных. Остальные загорожены, и вход туда ограничен. В городе благоустроено под пляжи 40 из 150 километров побережья Сочи.
— В центре, как видно по фото, пляжи маленькие, тесные и на две трети заставлены платными шезлонгами, сообщает наш корреспондент из SOCHI1.RU. Посмотрите ее фоторепортаж.
Люди стоят у берега в три ряда, чтобы зайти в море. Дети кричат, у кого-то громко играет колонка, ее иногда перекрикивает в мегафон зазывала, который обещает умопомрачительные впечатления от поездки на ватрушке. Шума моря не слышно, только людской гул.
Воздух густой и влажный, будто мокрая простыня. +32 °C. Море теплое, прогрелось до +26, мутное, как разбавленный чай. У берега плавают непонятные пятна желтоватой пены.
— Вода теплая, но противная, — морщится туристка в розовом купальнике, пытаясь стряхнуть с ног что-то липкое. — В Лазаревке было чище. Давай завтра опять туда поедем, — обращается она к своему спутнику.
В Лазаревском районе сосредоточено больше всего пляжей, они шире и комфортнее. Кроме того, здесь еще встречаются дикие участки берега, за что знающие туристы и выбирают этот район для отдыха. Из 105 километров береговой полосы Лазаревского к этому лету благоустроено около 20.
Мешок дороже учителя
Большая часть пляжа — царство лежаков. Они стоят от 1000 рублей в дневные часы — роскошь для многих.
Две девушки изучают прайс.
— О, смотри. Мешок в час зарабатывает больше, чем я, учитель английского.
— А сколько ты берешь? В среднем час преподавания стоит 300 рублей. А мешок — 350.
— Надо было в мешки идти, а не в педагоги. Хотя… — девушка оглядывает переполненный пляж, — конкуренция тут жесткая, — шутит подруга.
Цены в этом году на пляжный инвентарь в Сочи подняли на 10%.
Администрация города-курорта обнародовала новые данные, подтверждающие рекордную нагрузку на инфраструктуру Сочи. По состоянию на пятницу единовременное число отдыхающих достигло 185 тысяч человек — это на 7 тысяч больше, чем две недели назад.
За первые 7 месяцев 2025 года курорт принял 4,5 миллиона туристов, что на 2% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. В пресс-службе администрации связали рост с жаркой погодой, привлекающей россиян к морю.
— Вчера мужика еле откачали: перегрелся и еще бухнул, — рассказывает спасатель Алексей. — Вытащили, а он такой: «Да я нормально!» — и опять за пивом, а потом снова в воду. Мне за пьяными следить сложней, чем за детьми. Ужас.
Между тем настоящее пекло еще впереди. По прогнозу синоптиков, в дневные и вечерние часы 28, 29 и 30 июля 2025 года в городе Сочи и на ФТ «Сириус» ожидается сильная жара. Местами температура воздуха достигнет +36… +38 °С.
Туристов очень просят не перебарщивать с солнцем. Побольше находиться в тени. Пить больше воды, а не алкоголя.