Очередь к морю: в Сочи пришла жара, городские пляжи превратились в «селедочные банки», а остальные — за забором

Пляж Маяк — один из самых популярных в Сочи — в июле выглядит вот так Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Пляжи Сочи сегодня напоминают кадры из советских фильмов, когда кроме Сочи народу было больше некуда поехать. Тогда причиной был железный занавес, сейчас — железные заборы на главном курорте. Из 180 пляжей лишь 113 муниципальных. Остальные загорожены, и вход туда ограничен. В городе благоустроено под пляжи 40 из 150 километров побережья Сочи.

— В центре, как видно по фото, пляжи маленькие, тесные и на две трети заставлены платными шезлонгами, сообщает наш корреспондент из SOCHI1.RU. Посмотрите ее фоторепортаж.

В городе на отдыхе находятся 185 000 человек Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Тесный отдых на центральном пляже в Сочи Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Люди стоят у берега в три ряда, чтобы зайти в море. Дети кричат, у кого-то громко играет колонка, ее иногда перекрикивает в мегафон зазывала, который обещает умопомрачительные впечатления от поездки на ватрушке. Шума моря не слышно, только людской гул.

Тесно не только на берегу, но и в воде Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Воздух густой и влажный, будто мокрая простыня. +32 °C. Море теплое, прогрелось до +26, мутное, как разбавленный чай. У берега плавают непонятные пятна желтоватой пены.

— Вода теплая, но противная, — морщится туристка в розовом купальнике, пытаясь стряхнуть с ног что-то липкое. — В Лазаревке было чище. Давай завтра опять туда поедем, — обращается она к своему спутнику.

Море с неприятной пеной Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В Лазаревском районе сосредоточено больше всего пляжей, они шире и комфортнее. Кроме того, здесь еще встречаются дикие участки берега, за что знающие туристы и выбирают этот район для отдыха. Из 105 километров береговой полосы Лазаревского к этому лету благоустроено около 20.

Пляжи в Сочи тесные Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Мешок дороже учителя

Большая часть пляжа — царство лежаков. Они стоят от 1000 рублей в дневные часы — роскошь для многих.

Две девушки изучают прайс.

— О, смотри. Мешок в час зарабатывает больше, чем я, учитель английского.

— А сколько ты берешь? В среднем час преподавания стоит 300 рублей. А мешок — 350.

— Надо было в мешки идти, а не в педагоги. Хотя… — девушка оглядывает переполненный пляж, — конкуренция тут жесткая, — шутит подруга.

Цены в этом году на пляжный инвентарь в Сочи подняли на 10%.

Цены на инвентарь Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Администрация города-курорта обнародовала новые данные, подтверждающие рекордную нагрузку на инфраструктуру Сочи. По состоянию на пятницу единовременное число отдыхающих достигло 185 тысяч человек — это на 7 тысяч больше, чем две недели назад.

Вот такая толкучка в воде у берега Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

За первые 7 месяцев 2025 года курорт принял 4,5 миллиона туристов, что на 2% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. В пресс-службе администрации связали рост с жаркой погодой, привлекающей россиян к морю.

Пляжные термометры показывают температуру моря и воздуха Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

— Вчера мужика еле откачали: перегрелся и еще бухнул, — рассказывает спасатель Алексей. — Вытащили, а он такой: «Да я нормально!» — и опять за пивом, а потом снова в воду. Мне за пьяными следить сложней, чем за детьми. Ужас.

Жара настигнет курорт в ближайшие три дня Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Между тем настоящее пекло еще впереди. По прогнозу синоптиков, в дневные и вечерние часы 28, 29 и 30 июля 2025 года в городе Сочи и на ФТ «Сириус» ожидается сильная жара. Местами температура воздуха достигнет +36… +38 °С.

Туристов очень просят не перебарщивать с солнцем. Побольше находиться в тени. Пить больше воды, а не алкоголя.

Девушки нашли место под солнцем Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Подтянутых и следящих за собой туристок стало больше Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Если бы выбирали короля пляжа, он бы победил Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Коэффициент красивых людей в Сочи явно становится выше год от года Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU