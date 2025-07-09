Любой каприз за ваши деньги. Сколько стоят туры на Байкал — вы ошалеете от цен

Отдых в этом прекрасном месте не каждому по карману Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Летом Байкал так и манит своей необыкновенной, почти космической красотой. Отдых здесь похож на медитацию, разговор с самим собой. Но не все туристы могут спокойно смотреть на воду, небо и горы. Для многих поездка на Байкал — это настоящее экстремальное приключение, поэтому за неделю люди стараются посмотреть всё, что только возможно: от степей до барханов, от статуй до лежбища нерп. Наши коллеги из «ИрСити» изучили предложения на июль и август, чтобы понять, сколько может стоить самый дорогой тур с начальной точкой в Иркутске и что включено в программу.

Для этого обзора использовали такие ресурсы, как «Большая страна» и Sputnik.ru.

Как добраться до Иркутска

Самый быстрый способ добраться до Иркутска — на самолете. Нужно учитывать, что стоимость перелета не входит в стоимость тура.

Билеты на рейсы из Москвы на середину июля и начало августа (это бархатный сезон на Байкале) уже сейчас стоят от 18–20 тысяч рублей в одну сторону. Из Санкт-Петербурга дороже: цены начинаются от 23 тысяч рублей.

Из Казани на начало августа можно найти билет на прямой рейс от 15 тысяч рублей, из Красноярска — от 9,9 до 11,8 тысячи рублей, из Новосибирска — от 12 до 16,8 тысячи рублей, из Якутска — от 16 тысяч рублей, из Владивостока — от 10 тысяч рублей.

Галопом по Байкалу

Один из самых дорогих туров, который мы нашли, длится всего 4 дня. Но за это время гостям предлагают посмотреть озеро со всех возможных точек, даже с воздуха. Тур рассчитан на группу до 6 человек и стоит от 434,5 тысячи рублей .

Программа не самая насыщенная, а высокую стоимость, судя по всему, можно объяснить расходами на аренду вертолета, аэролодок и внедорожников.

В первый день гостей встречают в аэропорту Иркутска, везут в ресторан, а затем скоростной катер отвозит людей в затон у поселка Новоснежная. По дороге можно увидеть Шаман-камень и Кругобайкальскую железную дорогу. Здесь гостей высаживают, устраивают им прогулку по самому длинному тоннелю, а потом устраивают пикник с омулем горячего копчения и домашними наливками. В Новоснежной туристов пересаживают на аэролодку, поднимают вверх по реке Снежной до гостевого дома, где есть баня с купелью и ресторан.

Второй день — снова по воде. На аэролодке гостей доставляют в долину реки Снежной до реки Селенгинки. Дальше — пешком до озера Соболиного. Здесь предусмотрена прогулка на катамаране и пикник на песчаном пляже. Вечером возвращение в гостевой дом на Снежной.

Третий день наконец-то пройдет не на воде. Гостей на вертолете доставят на Ольхон с посадкой в бухте Сенной и на мысе Шунтэ-Левый. С воздуха можно будет увидеть бухту Песчаную, Малое Море, остров Огой, мыс Хобой. Конечная точка — вертолетная площадка в поселке Харанцы и поездка в Хужир для размещения в отеле. После этого гостей везут на внедорожниках на экскурсию к мысу Бурхан.

А в четвертый день после завтрака гостей перевозят на катере с Ольхона на материк. Маршрут пройдет вдоль острова Замагой (организаторы считают, что там можно будет увидеть нерпу), также предусмотрена высадка на острове Огой с экскурсией к Ступе Просветления. А затем экскурсия на внедорожниках по Тажеранским степям с прогулками по долине каменных духов. Обед в кафе, а затем трансфер в Иркутск.

Тур с нерпами и водными прогулками

Группу до 19 человек набирают на 8-дневный тур на Байкал, который захватывает не только Ольхон. Стоит такая поездка тоже немало — от 355 тысяч рублей .

В первый день для гостей проводят экскурсию по Иркутску, во второй — везут в Листвянку, по пути заезжая в музей «Тальцы». В Листвянке сделают остановку у истока Ангары, Шаман-камня, потом по программе посещение Лимнологического музея, подъем на канатной дороге на обзорную площадку «Камень Черского», а затем нерпинарий, где будет «представление байкальской нерпы».

В третий день водный переход в бухту Песчаную с ночевкой на корабле, на следующий день — отплытие на остров Ольхон. Пятый день посвятят поездке на северную часть острова — мыс Хобой, а шестой — водной прогулке на остров Огой. Возвращение в Иркутск — на вертолете.

Ретрит на Байкале

«5 дней перезагрузки. 3 дня глубокой трансформации», — так описывают этот тур организаторы. Он действительно длится всего 5 дней, а стоит 250 тысяч рублей , что делает его одним из самых дорогих. Вести ретрит будет «гипнотерапевт и исследователь подсознания».

В первый день гости отправляются на остров Ольхон (между прочим, пролив Ольхонские ворота проходят, как все обычные люди, на пароме) и размещаются в гостинице в Хужире. Здесь знакомятся и пока что отдыхают. На следующий день йога, медитация, сессия с ведущим, а потом экскурсия на остров Огой. Программа третьего дня включает в себя конную прогулку, посещение мыса Бурхан и баню с купанием в Байкале. Четвертый день не особо активный, из интересного — прогулка на SUP-борде по Байкалу или поездка на велосипеде на обзорную точку.

Два берега за 2 недели

Большой тур, который захватывает не только западный, но и восточный берег Байкала, длится 15 дней. А стоит такая поездка, рассчитанная на группу людей от 4 до 15 человек, от 267,2 тысячи рублей .

Начинается всë довольно неожиданно — гостей отвозят на рейсовом катере в Большие Коты, здесь их разместят «на базе отдыха экономкласса с удобствами на этаже или улице». Далее восхождение на гору Скрипер и обед на берегу Байкала, который готовят все вместе. А потом переезд в Листвянку с посещением рынка и обзорной точки. Здесь туристы остаются, потому что им предстоит еще посетить музей и покататься на квадроциклах по тайге. После обеда возвращение в Иркутск и прогулка по 130-му кварталу. Так прошли первые четыре дня.

Следующие четыре с половиной дня предлагается тусоваться на острове Ольхон. Туда, кстати, доставят на пароме, а до гостиницы довезут на «буханке». Организаторы даже предупреждают, что в пик сезона на паромной переправе скапливаются очереди. Разместят людей на базе экономкласса с удобствами во дворе. На Ольхоне предлагают погулять до мыса Бурхан, покататься на велосипеде и сгонять на Огой. А еще переправят на материк — в бухту Ая.

На девятый день группу доставляют на Хобой, а оттуда на корабле перевозят в Турку (при неблагоприятной погоде везут автомобильным транспортом в Усть-Баргузин). Дальше пять дней отдыха на восточном берегу Байкала: это Святой Нос и бухта Змеиная. В программе — небольшие походы к обзорным точкам и сплав на байдарках к горячим источникам.

На 15-й день — поездка в Улан-Удэ и посещение Иволгинского дацана.

Джип-тур вокруг Байкала

Этот тур тоже рассчитан на группу людей от 12 до 15 человек. Он длится 2 недели и стоит от 252 тысяч рублей с человека.

В первый же день предстоит из Иркутска добраться до Ольхона, на следующий день — поездка по острову. Третий день — длительный переезд до Жигалово с ночевкой на берегу реки Лены. Затем джип-экскурсия по поселкам времен строительства Байкало-Амурской магистрали, преодоление Даванского перевала и остановка в поселке Солнечном с термальными источниками Гоуджекит. Следующий день гости проведут в Северобайкальске, а затем отправятся к одному из самых сложных маршрутов — 110-му зимнику и к озеру Иркан, где будет палаточный лагерь.

Следующие несколько дней маршрут будет проходить вдоль рек Срамной и Светлой, по Джергинскому заповеднику (с переходом через реку Баргузин) и Баргузинской долине (с посещением курорта Умхей). Затем вас вернут к берегам Байкала с ночевкой в районе Святого Носа.

Двенадцатый день посвящен поездке в Байкальск, а 13-й — в Слюдянку и возвращению в Иркутск.

А есть что подешевле?

Конечно, есть. Но, как правило, это короткие туры на 2–3 дня с посещением небольшого количества локаций. Например, за 12,5 тысячи рублей можно взять тур на три дня. Поездка включает в себя поездку на Ольхон, в том числе поездку на Хобой.

Двухдневный круиз по Байкалу обойдется в 25 тысяч рублей. Маршрут включает в себя Малое Море, бухту Песчаную и поселок Листвянка. От 15,5 тысячи рублей будет стоить тур на два дня с посещением Усть-Анги, мыса Кобылья Голова и острова Огой.

Один из самых дешевых пятидневных туров будет стоить от 37 тысяч рублей . Программа довольно обычная. В первый день — поездка из Иркутска на Ольхон, во второй — тур на Хобой, третий день посвящен югу острова, а четвертый — свободный день.

А вы бы хотели поехать в один из перечисленных туров на Байкал? Да, конечно Нет, ни за что Я сам (-а) могу составить маршрут и забронировать отель Свой вариант напишу в комментариях