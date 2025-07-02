Придет антициклон: синоптики сообщили о резком изменении погоды в Центральной России

Циклон «Корнелиус», который принес осеннюю погоду в Центральную Россию, завершает свое влияние. Ему на смену идет азорский антициклон. Следствием этого станет изменение погоды на Русской равнине — она будет улучшаться.
«Ливни ослабеют. Хотя говорить о полном прекращении дождей преждевременно», — пояснили в центре «Фобос».
Температура пойдет вверх. Однако это продлится всего несколько дней.
«В пятницу пройдет холодный фронт, сопровождаемый скоротечными ливнями. Они собьют температуру на пару градусов. Однако в воскресенье власть в атмосфере вновь перейдет к антициклону. И в начале следующей недели нас ждут вполне июльские температуры», — добавили в «Фобосе».
Прогноз погоды для Ярославской области по дням от Гидрометцентра:
среда, 2 июля: облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, возможна гроза. Порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем: +18…+23 градуса;
четверг, 3 июля: облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +9…+14 градусов, днем: +21…+26 градусов;
пятница, 4 июля: облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +11…+16 градусов, днем: +20…+25 градусов;
суббота, 5 июля: облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +12 градусов, днем: +18 градусов;
воскресенье, 6 июля: облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +9 градусов, днем: +19 градусов;
понедельник, 7 июля: облачно, ночью и днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +12 градусов, днем: +24 градуса;
вторник, 8 июля: облачно, дождь. Температура воздуха ночью: +15 градусов, днем: +23 градуса.
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