Снимет воспаление и укрепит кости: вы и не догадывались об этих свойствах садовой зелени

Растение содержит витамины А, С, К и Е, а также витамины группы В. Засушивание и заморозка петрушки сохраняют большинство её полезных свойств, но могут немного снизить содержание витаминов.

Польза:

укрепляет иммунитет;

улучшает пищеварение;

помогает в борьбе с воспалениями.

Как утверждает врач, растение не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями почек и мочевого пузыря, так как оно обладает мочегонным эффектом. Также не стоит есть петрушку в больших количествах, она может вызвать аллергическую реакцию.

Растение можно добавлять в салаты, супы, мясные и рыбные блюда. Она хорошо сочетается с большинством продуктов, но, по словам диетолога, не рекомендуется сочетать её с продуктами, которые могут вызвать аллергию.

Диетолог предупреждает: петрушку лучше хранить в холодильнике, завернув в бумажное полотенце. Если листья стали вялыми и потеряли цвет, это признак того, что растение испортилось.