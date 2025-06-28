Снимет воспаление и укрепит кости: вы и не догадывались об этих свойствах садовой зелени

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Разбираемся с ярославским диетологом, что добавить в рацион летом

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2 комментария
А какая у вас любимая зелень? | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUА какая у вас любимая зелень? | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

А какая у вас любимая зелень?

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Зелень, которую мы употребляем в пищу летом, не только придаёт блюдам особый вкус, но и является источником ценных питательных веществ. Диетолог ярославской клиники «PsyDi Clinic» Евгения Жарикова поделилась с корреспондентом 76.RU информацией о пяти растениях, которые можно использовать в кулинарии с пользой для здоровья.

  1. Петрушка
  2. Укроп
  3. Шпинат
  4. Щавель
  5. Зеленый лук
1

Петрушка

Растение содержит витамины А, С, К и Е, а также витамины группы В. Засушивание и заморозка петрушки сохраняют большинство её полезных свойств, но могут немного снизить содержание витаминов.

Польза:

  • укрепляет иммунитет;

  • улучшает пищеварение;

  • помогает в борьбе с воспалениями.

Как утверждает врач, растение не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями почек и мочевого пузыря, так как оно обладает мочегонным эффектом. Также не стоит есть петрушку в больших количествах, она может вызвать аллергическую реакцию.

Растение можно добавлять в салаты, супы, мясные и рыбные блюда. Она хорошо сочетается с большинством продуктов, но, по словам диетолога, не рекомендуется сочетать её с продуктами, которые могут вызвать аллергию.

Диетолог предупреждает: петрушку лучше хранить в холодильнике, завернув в бумажное полотенце. Если листья стали вялыми и потеряли цвет, это признак того, что растение испортилось.

2

Укроп

Укроп содержит витамины группы В, А, С и К. При замораживании и сушке полезные свойства растения частично сохраняются.

Польза:

  • улучшение пищеварения;

  • поддержка иммунной системы;

  • расслабление.

По словам эксперта, продукт может быть вреден при аллергии на растения из семьи зонтичных, а также при гастритах и язвах.

Укроп — это универсальная пряность, которую можно использовать в различных блюдах. Он подходит для салатов, супов, мясных и рыбных блюд. Однако с молочными продуктами его лучше не сочетать.

Чтобы сохранить свежесть укропа, лучше всего поместить его в холодильник. Можно положить его в пакет или обернуть влажной тканью. Если продукт стал жёлтым, сухим или начал издавать неприятный запах, значит, он испортился.

3

Шпинат

Растение богато витаминами группы B, А, С, К и Е, а также содержит минералы, такие как железо, магний и кальций.

Польза:

  • поддерживает здоровье зрительного аппарата (благодаря витамину А);

  • укрепляет кости;

  • улучшает работу сердца.

Как утверждает врач, шпинат не рекомендуется есть людям с заболеваниями почек, так как он содержит щавелевую кислоту, которая может усугубить проблему.

Растение можно добавлять в салаты, супы, омлеты и смузи. Оно хорошо сочетается с яйцами, сыром и орехами. Однако не рекомендуется сочетать его с продуктами, богатыми кальцием, так как щавелевая кислота может препятствовать его усвоению.

Шпинат следует хранить в холодильнике, предварительно обернув его бумажным полотенцем. Если листья стали мягкими и потеряли свой цвет, это говорит, что шпинат испортился.

4

Щавель

Продукт богат витаминами группы В, С, К и Е. Засушивание и заморозка щавеля сохраняют большинство его полезных свойств, но могут немного снизить содержание витаминов.

Польза:

  • улучшает пищеварение;

  • укрепляет иммунитет.

Растение не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями почек и мочевого пузыря, так как он обладает мочегонным эффектом.

Щавель — это универсальный ингредиент, который можно использовать в различных блюдах. Он отлично подходит для салатов, супов, а также мясных и рыбных блюд. Однако может вызывать аллергическую реакцию при его употреблении в больших количествах.

Щавель лучше хранить в холодильнике. Вялый вид листьев — признак того, что продукт испортился и не пригоден для употребления в пищу.

5

Зеленый лук

Растение содержит витамины группы В, А, С, К и Е. В процессе сушки и заморозки продукт сохраняет большую часть своих полезных качеств.

Польза:

  • укрепляет иммунитет;

  • улучшает пищеварение;

  • помогает в борьбе с воспалениями.

Зеленый лук, по словам диетолога, не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями желудка и кишечника, так как он может вызвать раздражение.

В качестве ингредиента зелёный лук можно использовать в салатах, супах, а также в блюдах из мяса и рыбы. Он отлично гармонирует с большинством продуктов, но не стоит сочетать его с теми, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
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Комментарии
2
Гость
1 час
Надо всё кушать в меру, без фанатизма. И будет вам здоровый желудок и сосуды.
Гость
5 минут
слушать диетолога себе вредит. организ сам подскажет, что нужно. учитесь слушать его.
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