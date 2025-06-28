Снимет воспаление и укрепит кости: вы и не догадывались об этих свойствах садовой зелени

Зелень, которую мы употребляем в пищу летом, не только придаёт блюдам особый вкус, но и является источником ценных питательных веществ. Диетолог ярославской клиники «PsyDi Clinic» Евгения Жарикова поделилась с корреспондентом 76.RU информацией о пяти растениях, которые можно использовать в кулинарии с пользой для здоровья.
Петрушка
Растение содержит витамины А, С, К и Е, а также витамины группы В. Засушивание и заморозка петрушки сохраняют большинство её полезных свойств, но могут немного снизить содержание витаминов.
Польза:
укрепляет иммунитет;
улучшает пищеварение;
помогает в борьбе с воспалениями.
Как утверждает врач, растение не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями почек и мочевого пузыря, так как оно обладает мочегонным эффектом. Также не стоит есть петрушку в больших количествах, она может вызвать аллергическую реакцию.
Растение можно добавлять в салаты, супы, мясные и рыбные блюда. Она хорошо сочетается с большинством продуктов, но, по словам диетолога, не рекомендуется сочетать её с продуктами, которые могут вызвать аллергию.
Диетолог предупреждает: петрушку лучше хранить в холодильнике, завернув в бумажное полотенце. Если листья стали вялыми и потеряли цвет, это признак того, что растение испортилось.
Укроп
Укроп содержит витамины группы В, А, С и К. При замораживании и сушке полезные свойства растения частично сохраняются.
Польза:
улучшение пищеварения;
поддержка иммунной системы;
расслабление.
По словам эксперта, продукт может быть вреден при аллергии на растения из семьи зонтичных, а также при гастритах и язвах.
Укроп — это универсальная пряность, которую можно использовать в различных блюдах. Он подходит для салатов, супов, мясных и рыбных блюд. Однако с молочными продуктами его лучше не сочетать.
Чтобы сохранить свежесть укропа, лучше всего поместить его в холодильник. Можно положить его в пакет или обернуть влажной тканью. Если продукт стал жёлтым, сухим или начал издавать неприятный запах, значит, он испортился.
Шпинат
Растение богато витаминами группы B, А, С, К и Е, а также содержит минералы, такие как железо, магний и кальций.
Польза:
поддерживает здоровье зрительного аппарата (благодаря витамину А);
укрепляет кости;
улучшает работу сердца.
Как утверждает врач, шпинат не рекомендуется есть людям с заболеваниями почек, так как он содержит щавелевую кислоту, которая может усугубить проблему.
Растение можно добавлять в салаты, супы, омлеты и смузи. Оно хорошо сочетается с яйцами, сыром и орехами. Однако не рекомендуется сочетать его с продуктами, богатыми кальцием, так как щавелевая кислота может препятствовать его усвоению.
Шпинат следует хранить в холодильнике, предварительно обернув его бумажным полотенцем. Если листья стали мягкими и потеряли свой цвет, это говорит, что шпинат испортился.
Щавель
Продукт богат витаминами группы В, С, К и Е. Засушивание и заморозка щавеля сохраняют большинство его полезных свойств, но могут немного снизить содержание витаминов.
Польза:
улучшает пищеварение;
укрепляет иммунитет.
Растение не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями почек и мочевого пузыря, так как он обладает мочегонным эффектом.
Щавель — это универсальный ингредиент, который можно использовать в различных блюдах. Он отлично подходит для салатов, супов, а также мясных и рыбных блюд. Однако может вызывать аллергическую реакцию при его употреблении в больших количествах.
Щавель лучше хранить в холодильнике. Вялый вид листьев — признак того, что продукт испортился и не пригоден для употребления в пищу.
Зеленый лук
Растение содержит витамины группы В, А, С, К и Е. В процессе сушки и заморозки продукт сохраняет большую часть своих полезных качеств.
Польза:
укрепляет иммунитет;
улучшает пищеварение;
помогает в борьбе с воспалениями.
Зеленый лук, по словам диетолога, не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями желудка и кишечника, так как он может вызвать раздражение.
В качестве ингредиента зелёный лук можно использовать в салатах, супах, а также в блюдах из мяса и рыбы. Он отлично гармонирует с большинством продуктов, но не стоит сочетать его с теми, которые могут вызвать аллергическую реакцию.