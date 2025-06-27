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Лето Обустраиваем дачу Инструкция Попрощайтесь с урожаем, если не сделаете это вовремя: зачем и когда окучивать картошку

Попрощайтесь с урожаем, если не сделаете это вовремя: зачем и когда окучивать картошку

Доставайте тяпку и читайте советы агронома

3 681
6 комментариев
Картофелю требуется рыхлая почва, чтобы хорошо расти | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUКартофелю требуется рыхлая почва, чтобы хорошо расти | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Картофелю требуется рыхлая почва, чтобы хорошо расти

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Картофель — один из главных атрибутов дачи. Стройные кустики рядами можно увидеть почти у каждого. Но для получения хорошего и здорового урожая нужно правильно ухаживать за ними и не лениться. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина объяснила, почему так важно вовремя окучить кусты картофеля и как правильно это делать.

Зачем и когда окучивать картошку

В зависимости от сроков посадки к середине или концу июня картошка уже достигает высоты в 20 сантиметров, а это значит, что ее нужно окучивать. Без этого агроприема хорошего урожая картофеля не будет.

— Картошка любит рыхлую почву, и окучивание проводится, чтобы в гнезде завязался хороший урожай. Потребуется минимум два окучивания за сезон: в июне и примерно через три–четыре недели после первого, — объяснила агроном Людмила Шубина.

В жару и под палящим солнцем окучивать картошку нельзя. Лучше заняться этим поздно вечером или дождаться пасмурной погоды.

Как правильно окучивать картошку

Агроном советует окучивать | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUАгроном советует окучивать | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Агроном советует окучивать

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Окучивать картошку нужно только после прополки. Агротехника не такая и сложная: нужно нагрести вокруг куста горку высотой примерно в 10–20 сантиметров. Получится такой холмик с торчащей из него посередине зеленой ботвой.

Традиционные инструменты для окучивания — тяпка и ручной окучник. Первым можно нагрести земли именно вокруг куста, вторым идти в междурядье, раздвигая при этом грунт в стороны.

Как окучивать мотоблоком

Большие участки лучше обрабатывать с помощью техники | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUБольшие участки лучше обрабатывать с помощью техники | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Большие участки лучше обрабатывать с помощью техники

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Окучник — это специальный инструмент для работы с картофелем. Он может быть полностью ручным, когда наконечник надевают на древко. Может быть с сохой и колесом, что облегчает работу в поле. Выбор за дачником. Если поле с картошкой совсем небольшое, то можно обойтись и этими инструментами.

Сейчас дачники активно используют мотоблоки и мотокультиваторы. Для них нужны дополнительные детали для окучивания, которые надо надежно их закрепить. Техника будет идти перед вами и раздвигать землю, нужно только удерживать ее и направлять.

— Они бывают одно- или двурядными. Второй вариант раздвигает землю в обе стороны, и это более удобно. Хотя если картошки немного, то быстрее все сделать тяпкой, чем возиться с техникой — заправлять ее, обслуживать, — отметила агроном.

Нужно ли поливать картофель

На один куст картофеля при поливе потребуется 2-3 литра воды | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНа один куст картофеля при поливе потребуется 2-3 литра воды | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На один куст картофеля при поливе потребуется 2-3 литра воды

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Картофель требует обязательного полива, не стоит бросать поле на произвол. В жаркое и засушливое лето нужно вносить влагу минимум дважды в месяц. Если осадки в норме, то один раз в месяц. Полив нужно начинать не раньше момента, когда кустики достигнут в высоту минимум 10–15 сантиметров. Сразу после посадки картошку поливать не нужно.

— Картошку поливать можно только при ночных показателях выше +10 градусов: если будет холоднее, то полив навредит, — предупредила Людмила Шубина. — Самое важное время наступает, когда появляются бутоны — куст начинает наращивать клубни.

В это время влага играет огромную роль. На один куст потребуется около 2–3 литров воды. Нельзя поливать картофель струей: на шланг обязательно нужно надеть распылитель, чтобы не размыть куст.

Отметим, что в России в этом году подорожала картошка. Мы публиковали разъяснение от фермеров, почему это произошло.

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Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Дача Сад Огород Картошка Окучивание Окучивание картошки Мотоблок Картофель Полив Июнь
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Комментарии
6
Гость
14 июня, 10:24
Надо принять закон об обложении налогом урожая на дачах, а то мы едим а казна царька налоги теряет
Гость
16 июня, 11:41
Уже давно никто ничего почти не сажает тем более картошку дешевле всё купить, даже в деревнях минимум грядок
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