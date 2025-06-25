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Лето Стихия надвигается на область: ярославцев предупредили об опасной погоде

Стихия надвигается на область: ярославцев предупредили об опасной погоде

Публикуем прогноз по дням

2 045
5 комментариев
Ярославцев предупредили об изменении погоды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцев предупредили об изменении погоды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили об изменении погоды

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославля и Ярославской области предупредили о грозе и сильном ветре. Погода должна испортиться во второй половине дня 25 июня.

«Гроза, местами с ливнем, при грозе усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю во второй половине дня 25 июня с сохранением до конца суток», — сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Ярославцев предупредили, что в период бушующей непогоды опасно нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций. Следует быть внимательнее и осторожнее.

Телефон экстренных служб: 112.

По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле днем 25 июня воздух прогреется до +18 градусов. Прогнозируется переменная облачность, но без осадков.

По данным синоптиков, в ближайшие дни нас ждет похолодание, причиной которого станет североатлантический циклон. Прогноз на неделю — читайте в этом материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Погода Гроза Прогноз погоды Экстренное предупреждение
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Комментарии
5
Гость
5 часов
фото не выходя из корпуса - круто
Гость
5 часов
Кто настроение испортил тем, кто заказывает погоду?
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