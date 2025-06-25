«Ждет осенняя погода»: синоптики предупредили о похолодании в Центральной России

В Ярославской области похолодает Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Центральную Россию ждет похолодание. По данным синоптиков, погода изменится уже в ближайшие дни. Причиной станет североатлантический циклон, который накроет большую часть Русской равнины. Он принесет с собой дожди, грозы и порывистый ветер.

«Один из главных эффектов вторжения циклона — это похолодание. На пик оно выйдет в четверг. Поля фронтальной облачности ограничат приток солнечного тепла, и жителей ждёт осенняя погода. По нашим прогнозам, до конца июня шансов на перелом погодного тренда нет!» — предупредили в центре «Фобос» 25 июня.

В Ярославской области погодная тенденция окажется такой же, как в целом в Центральной России. По прогнозам Гидрометцентра, к началу следующей недели дневная температура воздуха в регионе окажется на отметке всего +17 градусов.

Прогноз погоды на неделю в Ярославской области:

25 июня, среда: облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, гроза. Температура воздуха днем: +17…+22 градуса;

26 июня, четверг: облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +9…+14 градусов, днем: +16…+21 градус;

27 июня, пятница: облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +7…+12 градусов, днем: +18…+23 градуса;

28 июня, суббота: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: +9 градусов, днем: +19 градусов;

29 июня, воскресенье: облачно, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +8 градусов, днем: +19 градусов;

30 июня, понедельник: облачно, дождь. Температура воздуха ночью: +11 градусов, днем: +17 градусов;

1 июля, вторник: облачно с прояснениями, возможны дожди. Температура воздуха ночью: +10 градусов, днем: +17 градусов.