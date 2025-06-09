Это вам не Турция! Сколько стоит отдых в Краснодарском крае в начале лета — обзор цен на популярных курортах

Изучили стоимость отдыха на курортах Черного и Азовского морей в июне Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Главный синоптик страны Роман Вильфанд рассказал 93.RU, что в этом году купальный сезон на Азовском море стартовал уже в начале июня, а на Черном море начнется ближе к середине месяца. Но этот сезон будет совсем нетипичным для Краснодарского края: все пляжи Анапы закрыты из-за продолжающейся уборки мазута. А ведь это один из главных курортов региона. Частично пострадали и пляжи Темрюкского района, а именно 9 мест со стороны Черного моря. При этом местные и федеральные власти уверяют — сезону быть, хотя и без купания в море.

Сколько стоит отдых на курортах Краснодарского края на Черном и Азовском морях в июне 2025 года и где какие условия — 93.RU узнали у туроператоров.

Черное море: Сочи в лидерах, Анапа — в аутсайдерах

В Ассоциации туроператоров России говорят об общем снижении интереса к курортам Краснодарского края из-за «анапского фактора». Хотя Роспотребнадзор официально вынес решение, что пляжи Геленджика, Туапсе, Сочи соответствуют нормам и пригодны для купания. Это касается и Азовского моря.

Карта с запрещенными и разрешенными зонами для отдыха Источник: Мария Романова / Городские медиа











При этом Краснодарский край всё равно остается главным лидером по спросу на летний отдых в России — 35% от всего турпотока по стране. Тогда как в Крыму — 17%, а в Кавказских Минеральных Водах — 13%.

«Сейчас в структуре продаж летних туров в Краснодарский край лидирует Сочи (около 60% проданных туров от всех на Кубань), далее идут Геленджик с 19%, Анапа с 12%, Туапсе с 6% и у Азовского побережья — 3%», — рассказали в Ассоциации туроператоров.

В Анапе установлены таблички о запрете купания, но людей это не останавливает Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











А ведь в прошлом году Анапа по спросу была даже популярнее Сочи. Евгения Кизей, директор департамента продукта и бронирования туроператора «Мультитур», рассказала 93.RU, что продажи на июнь в Анапу упали примерно в два раза, причем в прошлые месяцы было еще хуже, но постепенно за счет скидок от отельеров, а они доходят до 50%, число бронирований возросло.

«Анапа всё еще продается; действительно, в отелях „всё включено“ загрузка 50–60% на июнь. Они продаются лучше всего, потому что есть питание, бассейны, анимация, алкоголь. Некоторые объекты приняли решение в принципе не открываться в этом зоне, в их числе как отели, так и много гостевых домов. И это еще один фактор, почему некоторые отели неплохо загружаются», — рассказала Евгения Кизей.

Что касается Сочи, то это остается единственным городом в Краснодарском крае, где работает аэропорт. Вдобавок это огромный курорт, куда входят как бюджетные Лазаревское, Лоо и Вардане, так и дорогостоящие Сириус и Большой Сочи. Так что здесь отдыхают туристы с разным уровнем дохода.

Азовское море бьет рекорды по популярности

Курорты Азовского моря еще не могут сравниться с черноморскими по уровню инфраструктуры, но в этом году всё больше туристов рассматривает отдых здесь. Одна из причин — Азовское побережье почти не пострадало от разлива мазута.

«Если сравнивать с уровнем продаж прошлого года, то рост прям существенный — в три-четыре раза. Пользуются спросом Ейск и Темрюк», — рассказала 93.RU представитель туроператора «Мультитур».

Азовское море Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Туроператоры отмечают, что Азовское побережье ограничено по номерному фонду, там куда больше гостевых домов, а отель «всё включено» всего один. Поэтому эксперты особо не рассматривают Ейск, Темрюк и Приморско-Ахтарск как альтернативу Анапе.

Отдых за год подорожал на 15–20%

93.RU поинтересовались у туроператоров, какая средняя стоимость отдыха на курортах Краснодарского края в июне 2025 года. Если сравнивать с прошлым летним сезоном, то цены в среднем выросли на 15–20%. Чем выше звездность, тем ощутимее подорожание. Эксперты связывают это с уровнем инфляции, большими затратами на коммунальные платежи и ростом цен на продукты. Впрочем, повышение цен на туры на 15–20% традиционно для курортов в Краснодарском крае. В 2023–2024 годах были такие же значения.

Минимально в отелях проживание стоит от 2500–3000 рублей с человека за сутки, включая завтрак. Самые высокие цены в отелях «всё включено» с трехразовым питанием и алкоголем в Сочи — 15 000–20 000 рублей с человека. Если просто с трехразовым питанием — примерно 10 000 с человека за сутки.

Пляжи в Сочи еще полупустые Источник: Екатерина Железнова / 93.RU











«Геленджик тоже уже не первый год, это неэкономичный курорт, цены сопоставимы с Сочи. Если выбирать более экономичный отдых, — конечно, это Туапсинский район, Новомихайловка, Лермонтово: от 2000 рублей», — рассказала Евгения Кизей.

На Азовском море цены сопоставимы с теми, что в Туапсинском районе.

«Курорты почувствовали приток туристов, спрос есть, поэтому цена пока по Азовскому морю не будет снижаться», — заключила Кизей.

Смотрим цены на туры на Черное море

93.RU попросили краснодарскую туристическую фирму «Карта Мира» рассказать о стоимости недельного отдыха (6 ночей, 7 дней) в отелях на черноморском побережье в июне. По словам главы турфирмы Надежды Скрипник, в отелях Анапы, которые работают по системе «всё включено», ощутимого снижения цен нет.

Цены приведены без учета трат на проезд.

Сочи

Главный курорт, где все пляжи каменистые. Местами можно найти мелкую гальку, похожую на песок, но чаще всего такая роскошь на платных отельных пляжах. Из развлечений: Олимпийский парк, аналог Диснейленда — Сочи Парк, дендрарий, аквапарки и горные курорты. Например, на Розе Хутор можно летом покачаться на качелях над пропастью, прокатиться на открытых канатных дорогах и посетить парк водопадов «Менделиха».

«Сочи Парк Отель» 3* — большой комплекс с бассейнами и анимацией и своим пляжем. На неделю для двух взрослых с завтраком — 48 400 рублей, с ребенком — 58 400 рублей.

Bridge Resort 4* — комфортный отель в Сириусе со своим пляжем и бассейном. На неделю для двух взрослых с завтраком — 92 400 рублей, с ребенком — 107 100 рублей.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа











Геленджик

Курорт со своей бухтой, поэтому там обычно море теплее, чем в соседних черноморских городах. Большинство пляжей галечные, но есть песчаные пляжи в центре. Из развлечений — аквапарки, дельфинарий, сафари-парк, канатная дорога «Олимп» в гору, водопады и парк Молодежный. А еще в Геленджике одна из самых длинных набережных в мире — более 14 километров.

«Кубань Пансионат» 3* — отель с бассейном, анимацией. На неделю для двух взрослых с трехразовым питанием — 63 000 рублей, с ребенком — 82 500 рублей.

Приморье Grand Resort Hotel 4* — рядом с морем, с собственным пляжем, бассейном на территории и фитнес-залом. На неделю для двух взрослых с завтраком 116 800 рублей. С ребенком до 7 лет стоимость та же.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа











Анапа

Хотя пляжи и море закрыто для туристов, курортный сезон здесь всё еще в силе. По набережной можно гулять. Из развлечений — аквапарки, океанариум, кипарисовое озеро в Сукко, винодельни, заповедник «Утриш», античные руины в археологическом парке «Горгиппия».

Grigio 3* — отель с собственной пляжной зоной, анимацией, бассейном. Для двух взрослых c трехразовым питанием — 35 800 рублей, с ребенком — 43 500 рублей.

Город Mira Resort & Spa Miracleon 5* со своим пляжем, бассейном, SPA и рестораном. На неделю для двух взрослых «всё включено» — 119 600 рублей, с детьми до 12 лет стоимость та же.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа











Видео, что происходит в начале лета в мазутной Анапе Источник: Городские медиа

Туапсинский район

Здесь есть как каменистые, так и песчаные пляжи, например в Джубге или Лермонтово. Из развлечений в Туапсинском районе — аквапарк, дельфинарий, парк аттракционов, дольмены, водопады и скалы.

«Приморье Делюкс» 3* — отель в Ольгинке с бассейном в 500 метрах от моря. На неделю для двух взрослых без питания — 22 500 рублей, с ребенком — 29 700 рублей.

Alean Residence Olginka 4* — еще один отель в Ольгинке с собственным мелкогалечным пляжем, бассейном и SPA. На неделю для двух взрослых с завтраком — 45 800 рублей, с ребенком — 50 800 рублей.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа











А если остановиться в гостевом доме?

В таком случае проживание будет существенно дешевле. Но надо учитывать, что и уровень комфорта ниже. Обычно отдыхающим сдают небольшие комнаты с кондиционером и холодильником. В стоимость не включено питание, но есть отдельные общие кухни.

Например, не в центре Сочи — в Вардане, Адлере, Лоо можно найти вблизи моря двухместный номер стоимостью около 10 000–14 000 рублей на неделю. А в Сириусе неделя в гостевом доме обойдется минимум в 17 000–20 000 рублей. Но это будут более современные номера.

Цены на гостевые дома в Вардане Источник: ostrovok.ru

Источник: ostrovok.ru











В Геленджике рядом с морем остановиться на неделю в гостевом доме стоит от 10 000–15 000 рублей. В центре курорта — в среднем около 20 000 рублей.

Цены на гостевые дома в центре Геленджика Источник: ostrovok.ru











Источник: ostrovok.ru











В Анапе в этом сезоне гостевые дома полупустые. Туристы выбирают отели с бассейном. Именно поэтому цены рекордно низкие. Стоимость номера на неделю начинается от 6000 рублей. И это возле моря! Самые дорогие варианты — около 25 000 рублей.

Цены на гостевые дома в Анапе Источник: ostrovok.ru











Источник: ostrovok.ru











В Туапсинском районе в Джубге, Ольгинке и Лермонтово средний ценник на недельный отдых в гостевом доме рядом с морем — 15 000–18 000 рублей, самые дешевые варианты — около 7000 рублей, но это убитые номера.

Цены на гостевые дома в Ольгинке Источник: ostrovok.ru











Источник: ostrovok.ru











Что с ценами на проживание на Азовском море?

В Ейске и Темрюкском районе пляжи песчаные и песчано-ракушечные. Из развлечений — экскурсии на винодельни, страусиное ранчо, грязевые ванны.

Посмотрели, сколько стоит бронь номера в отелях:

отель «Ейск Вип Плаза» 3* . Он находится рядом с морем, есть собственный бассейн. Без питания. Для двух взрослых на неделю — 55 562 рубля, с ребенком — 67 511 рублей;

бутик-отель Villa Romanov Wine Club & SPA 4* в Голубицкой с завтраком и открытым бассейном. Для двух взрослых на неделю — 183 000 рублей, с ребенком — 345 000 рублей. Но до моря придется ехать на машине, этот отель позиционируется как «клуб загородного отдыха».

На Азовском побережье больше развито размещение в гостевых домах. Например, в Голубицкой номер на двоих в километре от моря начинается от 12 000 рублей, в среднем — 17 000–20 000 рублей.

Цены на гостевые дома в Голубицкой (Темрюкский район) Источник: ostrovok.ru











Источник: ostrovok.ru











В Ейске самый дешевый вариант на неделю — 13 000 рублей. Но в среднем стоимость проживания на 7 дней — 25 000 рублей.

Источник: ostrovok.ru









