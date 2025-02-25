Экологическая катастрофа на Черном море: раннее бронирование поездок в Анапу почти остановилось

Черное море не скоро вернется к прежнему состоянию Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Раннее бронирование путевок в Анапу на лето 2025 года практически остановилось. Причиной этому стал негативный информационный фон, который в последнее время влияет на предпочтения туристов, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Тем более Анапа в текущих условиях не имеет полноценной замены. Множество отелей различного уровня (включая те, которые предлагают питание по системе «всё включено») плюс протяженные песчаные пляжи делают Анапу уникальным местом для отдыха. Сочи — это другой тип отдыха, а Азовское море и близко не соответствует Черному морю по уровню сервиса и развитости отельной сети, отмечает АТОР.

На фоне снижения интереса к Анапе резко выросло раннее бронирование летнего отдыха в Абхазии и Крыму — на 50% и 150% соответственно.

Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на сервис Travelline пишет, что анапские отельеры всё еще надеются на восстановление спроса. И поэтому не собираются снижать цены. Хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Анапа потеряла 57% бронирований, а расположенный рядом с городом-курортом поселок Витязево (там также расположены загрязненные пляжи) — 63% бронирований. В целом же количество бронирований в Краснодарском крае в среднем ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 17% (хотя цены остаются на 20% выше прошлогодних), сообщает РСТ. Зато курорты Азовского моря показывают положительную динамику: в Ейске — плюс 58%, а в Голубицкой — плюс 34%.

— Снижение спроса на летний отдых в Анапе — закономерная реакция туристов на экологическую ситуацию, — говорит в интервью MSK1.RU руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage Boutique Мария Шавнева. — Подобные инциденты уже оказывали влияние на туристический рынок: например, разливы нефти в Таиланде (2013-й, 2022 год) приводили к временной потере популярности курортов. Важно, насколько быстро и эффективно удастся устранить последствия, так как репутационные риски могут затянуться на годы.

— Многие отельеры в Анапе бросились продавать свои гостевые дома и мини-гостиницы. Но вот те, что остались, не хотят снижать цены. Почему?

— Резкое падение доходов ставит бизнес перед дилеммой — удерживать стоимость или терять рентабельность. Однако туристы ориентируются не только на стоимость, но и на безопасность. В 2021 году в Сочи после ливней, вызвавших подтопления, цены не падали, но спрос восстановился только после улучшения ситуации. Если в Анапе пляжи оперативно очистят, направление сможет частично восстановить позиции к концу сезона. Это самый оптимистичный прогноз.

— В целом упал интерес к отдыху не только в Анапе, но и вообще на побережье Краснодарского края. А куда туристы поедут?

— Альтернативные направления — Красная Поляна, Дагестан, Калининград, Алтай. Все они демонстрируют и рост спроса, и рост цен. Кстати, так уже было после введения ограничений на отдых в Турции в 2021 году, когда резко выросли бронирования в Дагестане и на Байкале.

— А что бы вы рекомендовали делать туристам?

— Тем, кто уже забронировал отдых в Анапе, стоит следить за официальными сообщениями о состоянии пляжей и качестве воды. Если ситуация не улучшится, можно рассмотреть возможность смены направления.

А вот тем, кто только планирует поездку, имеет смысл либо выбрать альтернативные курорты, либо дождаться официальных данных о ликвидации последствий. В любом случае при раннем бронировании стоит уточнять условия отмены или переноса поездки.

Кстати, замечу, что сегодняшний тренд перераспределения турпотока внутри страны может иметь и позитивные последствия. Это приведет к ускоренному развитию инфраструктуры в новых точках притяжения. Особенно если местные власти и бизнес оперативно отреагируют на приток туристов, — говорит Шавнева.

Между тем в выгоде окажутся не только внутренние российские направления. Турция, например, уже готовится летом к новому рекорду — более 7 миллионов (такая цифра была в допандемийном 2019 году). Особенно с учетом того, что в прошлом году, по данным Министерства культуры и туризма Турции, страну посетили 6,7 миллиона российских туристов (плюс 6,3% к 2023 году). Уже сейчас наблюдается значительный рост числа ранних бронирований на летний сезон 2025 года. Туроператоры отмечают, что спрос особенно высок в майские и июнь месяцы.

По данным Управления культуры и туризма Антальи, в 2024 году в Анталью прибыло 3,9 миллиона российских туристов, что на 12,9% больше, чем в 2023 году. Стабильно возрос интерес к таким курортам, как Бодрум, Мармарис и Фетхие. Причем если пересчитывать в рублях, то подорожание отдыха в Турции оказалось таким же, как и на черноморских курортах Краснодарского края — плюс 20%.