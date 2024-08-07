Чернеет и не цветет: как спасти урожай картошки и когда ее выкапывать

Картофель сейчас наращивает массу Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Копка картошки — один из ключевых моментов сезона для любого дачника. Но в августе можно столкнуться с целым рядом неприятностей при выращивании картофеля. Например, кусты могут не цвести или покрываться пятнами. Объясняем, что делать, если сбор вашего картофельного урожая оказался под угрозой.

Почему не цветет картофель

Если к августу кусты картофеля не зацвели, то паниковать уже поздно и, если честно, незачем. Сразу скажем: урожай всё равно будет. Возможно, не такой богатый и крупный, как хотелось бы, но без «второго хлеба» не останетесь.

Причин может быть несколько. Первая — это особый сорт картошки, который не цветет. В ходе селекции ученые специально убрали цветение у растения или сделали его слабовыраженным ради того, чтобы такой картофель быстрее давал урожай. Например, у сортов «Эволюшен» или «Тимо».

— Клубень нарастет, даже если не цветет обычная картошка. Это, скорее всего, произошло из-за слишком бедной почвы, растению просто не хватило нужных веществ. Также жара могла повлиять, — отметила агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Если у вас не раннеспелые сорта картофеля, то сейчас можно подкормить кусты фосфорно-калийными удобрениями в разведении, указанном на упаковке. Отлично подойдет для подкормки настой сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10.

Почему чернеет картошка

Второй враг картошки после, конечно, колорадского жука — это фитофтороз, заболевание, вызываемое грибком фитофторой. Наиболее подходящие для его развития условия — прохладные ночи и утренняя роса.



— Фитофторе нужны особые условия: днем должно быть тепло, может, даже жарко, а ночью ниже +10 градусов с утренними росами, — объяснила агроном. — Сначала на ботве появляются бурые пятна. Всё поврежденное — и листья, и ботву — нужно будет немедленно срезать и сжечь или вывезти с участка в пакете в мусорку.

После этого нужно обильно опрыскать кусты биологическими препаратами с бактериями Bacillus subtilis. Обработку проводят минимум два раза с интервалом в 7–10 дней — это самый безопасный вариант. Химические препараты могут навредить и человеку, и урожаю.

Когда копать картошку

Время для выкопки зависит сразу от нескольких факторов: времени посадки, состояния ботвы, наличия фитофторы, сорта. Чаще всего картофель выкапывают с конца августа и до середины сентября. Ранние сорта могут быть готовы к середине августа, среднеспелые сорта — во второй декаде сентября, поздние — в середине третьей декады сентября.

— Нужно ориентироваться на состояние ботвы: если она зеленая, то трогать еще рано. Она отдает питательные вещества клубням, и когда пожелтела, потеряла свой цвет, — тогда нужно сделать контрольную копку. И уже определить, подойдет ли такой урожай, — подчеркнула Людмила Шубина.

Важно помнить, что, если картофель был обработан пестицидами от колорадского жука, нужно выдерживать сроки, указанные на упаковке препарата. Обычно после обработки должно пройти не менее двух-трех недель до сбора урожая, чтобы он был безопасен для человека. Часть пестицидов требуют ожидания в четыре недели.

За 10 дней до выкопки нужно скосить ботву для профилактики фитофтороза — так грибок не проберется с ботвы к клубням. После выкопки картофель нужно сушить в течение 10 дней в темном и проветриваемом помещении и после выбросить все почерневшие клубни. Нельзя отправлять на хранение картошку, пораженную фитофторозом или вредителями, иначе можно потерять в погребе весь урожай.

Важное про сад и огород

Август — время не только сбора урожая в плодово-ягодном саду, но и важных работ: без правильной обрезки и подкормок в следующем году заветные плоды не получить.



Мы составили список самых важных дел в августе. Придется потрудиться более усердно, чтобы в следующем году не остаться без урожая.

