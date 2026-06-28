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Стиль и красота «Ваши женщины за собой ухаживают, а у нас — не очень»: стилист переехал из Турции на Крайний Север

«Ваши женщины за собой ухаживают, а у нас — не очень»: стилист переехал из Турции на Крайний Север

Случайная встреча в кафе привела Шахина в профессию, а любовь к России заставила сменить страну. Его история — в видео

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Шахин сменил Турцию на суровое Заполярье и ни о чем не жалеет!

Источник:

Александра Балаба, Никита Егоров / Городские медиа

Шахин вырос в Анталье и в юности работал официантом в небольшом кафе, не предполагая, что именно там начнется его новая жизнь. Случайный гость — парикмахер — предложил ему попробовать себя в индустрии красоты, и это решение стало поворотным: Шахин увлекся профессией и со временем стал колористом, много лет проработав в престижных отелях Турции и общаясь с русскоязычными туристами. Позже случай привел его в Мурманск.

Спустя время Шахин переехал в Казахстан, где прожил больше десяти лет, выучил русский язык и окончательно адаптировался. Именно там у него появилась мысль попробовать жизнь в России — стране, с которой он уже был хорошо знаком по работе и людям.

В итоге Шахин оказался в Мурманске: сначала его удивили холод, полярная ночь и местная еда, но город быстро стал для него своим. Сегодня у него постоянные клиенты, которые приходят по рекомендациям, а сам он говорит, что уезжать из Мурманска уже не хочет.

Рискнули бы открыть свое дело в другой стране?

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Александра Балаба
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Парикмахер Клиент Мастер Окрашивание Турция
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