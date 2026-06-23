«Они у меня скоро взорвутся». Известная блогер-Барби рассказала, как теперь живет с десятым размером груди

Барби из Екатеринбурга рассказала, как живет с десятым размером груди Источник: Анна Данилова

На днях блогер Анна Данилова исполнила свою заветную мечту — в Бельгии российская Барби решилась на пятую операцию по увеличению груди и вставила импланты десятого размера. Сейчас ее ждет непростая реабилитация. Красотка рассказала E1.RU, как теперь живет с большим бюстом и какие у нее есть ограничения.

Анна Данилова — известная блогерша из Екатеринбурга, бизнесвумен и светская львица. Несколько лет назад Анна кардинально изменила свою жизнь — похудела, продала бизнес и развелась после 16 лет брака. Она обожает «кукольный образ» и меняет внешность с помощью пластических операций, чтобы обрести внешность своей мечты. Недавно она сделала пятую операцию на грудь, а также глютеопластику (увеличение ягодиц). Данилова регулярно появляется в светской хронике, выступает на телевидении (например, на шоу «Давай поженимся!») и попадает в городские новости. Так, резонанс вызвал случай, когда её попросили покинуть бар в Санкт-Петербурге из-за слишком пышных форм. Анна активно ведет социальные сети, где делится подробностями своей жизни и рассказывает о бьюти-процедурах, которые практикует для поддержания эффектного внешнего вида. У нее взрослая дочь.

Анна записалась на операцию к доктору Франку Пловье за год — он единственный в Европе, кто работает с такими большими размерами. По ее словам, попасть к нему было практически нереально:

«Сама операция и установка имплантов — это 50% успеха, финальный результат зависит от того, как вы выполняете рекомендации доктора. С такими большими объемами — 1600 мл — работают единицы докторов в мире. Конечно, когда проходишь такой квест и платишь немалые деньги, ценишь результат сильно и стараешься выполнять все рекомендации, чтобы его сохранить. Русские пациентки в бельгийской клинике — большая редкость, и доктор очень удивился, что я дошла до финала, несмотря на все сложности».

Барби с трудом попала к европейскому врачу, чтобы получить грудь мечты Источник: Анна Данилова

Теперь для екатеринбурженки главное — выполнять все рекомендации хирурга: исключить нагрузки на грудь и плечевой пояс, не поднимать тяжести более двух килограммов, носить корсет, пить лекарства, полностью исключить алкоголь, спать на спине, не заниматься спортом и сексом три-четыре месяца. Две недели Анне нужно будет оставаться в Бельгии, чтобы приезжать на перевязки и посещать кислородную капсулу.

«Салиновые импланты, в отличие от силиконовых, могут вытечь, и грудь потеряет объем. Ощущается очень тяжело, нагрузка на спину колоссальная. Риски для здоровья есть всегда, как и у любой другой операции. Привыкла ли я к такой новой груди? Нет, еще не привыкла. У меня ощущение, что они у меня скоро взорвутся. Конечно, если со временем мне покажется мало, я еще увеличу, но я сомневаюсь. Очень важно, что любые импланты нужно менять каждые десять лет», — поделилась Барби.

Теперь екатеринбурженку ждет сложная реабилитация Источник: Анна Данилова

В Европе Анну удивило то, что врачи не требуют никаких анализов перед операциями. Однако она всё равно сделала все необходимые исследования ради собственного спокойствия:

«Для меня это было очень удивительно: как это так? Ты приходишь в клинику, у тебя не просят ни одного анализа, и ты идешь на операционный стол. Так работают все европейские клиники, которые занимаются пластическими операциями. И в этом, наверное, отличие от наших российских клиник».

Барби довольна результатом операции Источник: Анна Данилова

Поставить сразу такой объем не получится — до этого Анна два года ходила с пятым размером груди, чтобы сформировался нужный мышечный корсет. Она объяснила, что со временем организм привыкает к нагрузке.

«Когда я поставила себе импланты 900 мл, у меня точно так же болела спина первые три недели. Я не могла долго гулять, мне было некомфортно. Просто надо понимать, что это реабилитация, и здесь надо себя хранить как хрустальную вазу. Визуально это смотрится „вау!“» — добавила екатеринбурженка.

Первое время Анне нужно будет соблюдать рекомендации врача Источник: Анна Данилова

Анна Данилова рассказывала, что операция обошлась ей в без малого 20 тысяч евро — это больше 1,6 миллиона рублей. Такой шикарный подарок сделал 50-летний жених родом из Бельгии, с которым она год назад познакомилась в социальных сетях.

«Мы в процессе оформления документов. Сейчас очень непросто бельгийцу и русской оформить брак, тем более мы хотим провести нашу церемонию на Самуи. Он — владелец крупнейшего падел-клуба в Таиланде, а в Бельгии у него большое производство металлодетекторов», — рассказала уральская Барби.

Жених из Бельгии оплатил Анне операцию Источник: Анна Данилова

Пара путешествует и планирует свадебное торжество Источник: Анна Данилова

Источник: Анна Данилова

В честь Анны жених даже сделал специальный розовый корт в своем падел-центре Источник: Анна Данилова

В большом интервью E1.RU Анна делилась тем, что все вокруг считают, будто у нее было много пластических операций. При этом желание увеличить бюст у Даниловой появилось после просмотра «Спасателей Малибу», настолько сильным было впечатление от героини Памелы Андерсон.

Историю уральской Барби рассказывали в одном видео Источник: Дмитрий Крисковец, Владислав Шитюк / E1.RU