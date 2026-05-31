Дорогой беспорядок и воздух в волосах. Какие стрижки будут в моде в 2026 году и что уже пора забыть

Главный тренд — волосы должны выглядеть живыми, дышащими Источник: Дарья Пона / 74.RU

Гладкие укладки, тяжелые челки и идеально выверенные линии уходят в прошлое — они уступают место текстуре, движению и эффекту легкой небрежности. В тренде — волосы, которые выглядят живыми и объемными, будто легли сами собой.

При этом универсальных решений по-прежнему нет: одна и та же стрижка может подчеркнуть достоинства лица или, наоборот, сделать его тяжелее. О том, какие прически будут в моде в 2026 году, кому подойдет трендовый бикси и почему попытка самостоятельно подстричь каскад часто заканчивается слезами, корреспонденту 72.RU рассказали топ-парикмахеры Марина Никитина и Софья Шелковникова.

Волосы должны «дышать»

Главный тренд 2026 года эксперты формулируют просто: естественность, но продуманная. В моде — не хаос на голове, а осознанная небрежность.

— Волосы должны выглядеть живыми, дышащими. Сейчас клиентки всё чаще просят стрижку, которую не нужно долго укладывать, но чтобы при этом она выглядела графично и аккуратно, — объясняют парикмахеры.

На смену идеально гладким формам приходят микроволны, мягкая текстура и эффект слегка влажных прядей. Даже градуировка становится деликатнее: вместо жестких переходов — плавные линии и ощущение естественного объема. Еще один заметный тренд — так называемая «природная плотность». Волосы всё чаще стригут слоями, чтобы визуально добавить густоту, особенно если они тонкие.

Клиентки всё чаще просят стрижку, которую не нужно укладывать Источник: Центр красоты и здоровья «Царица»

Бикси, итальянский боб и новый маллет: что выбирать по длине

Короткие стрижки в 2026 году становятся смелее, но не теряют женственности. Один из главных фаворитов — бикси, гибрид пикси и боба.

— Бикси — настоящий хит. Он подходит почти всем, хотя очень кудрявым волосам обычно нужна адаптация формы, — говорят мастера.

В моде — объем на макушке, рваная челка и даже слегка выбритые виски, но без агрессивности. Для средней длины в топе остаются обновленные версии уже знакомых форм. Например, итальянский боб с легкой выкладкой наружу. Или облегченный маллет — с мягкими переходами и без резких контрастов.

При этом мастера предупреждают: маллет подходит не всем.

— Узкому лицу он может не подойти — пропорции станут еще более вытянутыми, — отмечают эксперты.

Длинные волосы тоже не уходят из моды, но выглядят иначе: вместо тяжелого ровного среза — каскад, лесенка у лица и легкий прикорневой объем в скандинавском стиле.

Сложные укладки уходят — в моде дорогой беспорядок Источник: Центр красоты и здоровья «Царица»

Челка снова в моде — но не та, что раньше

Если кажется, что челка снова возвращается, — вам не кажется. Но тренды изменились. Густая прямая челка шапкой, популярная в 2010-х, постепенно становится антитрендом: она утяжеляет лицо и делает образ более статичным.

Сейчас в моде длинные дугообразные челки, которые можно разделить на пробор или убрать набок, рваные короткие варианты для более смелых образов и curtain bangs — «занавесочная» челка, которая уже несколько сезонов не теряет актуальности.

— Она не устаревает, просто меняется — например, за счет более длинных боковых прядей, — объясняют парикмахеры.

Густая челка «шапкой» делает образ тяжелее, сейчас в тренде челка-шторка Источник: Центр красоты и здоровья «Царица»

Какие прически уже устарели

Несмотря на смену трендов, некоторые клиентки всё еще просят стрижки, которые парикмахеры считают устаревшими. В списке антитрендов — гладкий боб-каре без текстуры, напоминающий прически голливудских див 2010-х, сильный начес у корней и радужное окрашивание по всей голове.

— Сейчас цвет скорее работает как акцент — остаются отдельные яркие блики, а не тотальное окрашивание, — объясняют эксперты.

Главный вывод, к которому приходят мастера, звучит просто:

— Волосы должны дышать. Чем натуральнее выглядит ваша стрижка под любым углом, тем моднее вы будете.

Почему стрижку стоит выбирать по форме лица

Мастера подчеркивают: даже самый модный вариант может не сработать, если не учитывать особенности внешности. Например, для квадратного лица задача — смягчить углы и подчеркнуть линию челюсти, но без лишней тяжести. Здесь работают мягкие волны, удлиненные формы, слои и плавные переходы. Подойдут шегги, каскад, удлиненный боб или curtain hairstyle — стрижка, при которой волосы распадаются на две стороны и обрамляют лицо подобно занавескам. А вот идеально ровных срезов и густой прямой челки лучше избегать.

Прямоугольному или вытянутому лицу обычно стараются добавить ширину и визуально уменьшить длину. Поэтому мастера рекомендуют среднюю длину, челки и объем по бокам, а слишком высокий верх и ультракороткие виски, наоборот, советуют исключить.

Чем натуральнее выглядит прическа, тем моднее вы будете Источник: Центр красоты и здоровья «Царица» Источник: Центр красоты и здоровья «Царица»

Самой универсальной считается овальная форма: ей подходят практически любые стрижки — от пикси до каскада. Но и здесь есть нюанс.

— Если сделать слишком большой объем сверху при очень коротких висках, лицо может казаться еще более вытянутым, — предупреждают специалисты. Поэтому каскад своими руками — не всегда хорошая идея.

Для круглого лица, наоборот, задача — визуально вытянуть силуэт. Здесь помогают объем сверху, асимметрия, косой пробор и длина ниже подбородка.

Что делать, если лицо полное, а волосы тонкие

Одна из самых частых проблем, с которой приходят клиентки, — желание одновременно сделать лицо визуально стройнее и добавить волосам густоты. Но решения этих задач не всегда совпадают.

— То, что стройнит лицо, не обязательно делает волосы визуально плотнее. Поэтому важно искать баланс между формой и объемом, — говорят парикмахеры.

Для тонких волос чаще рекомендуют текстурный боб — особенно до подбородка или чуть ниже. Такая длина помогает сохранить объем и избежать эффекта редких концов. Еще один удачный вариант — пикси с удлиненной макушкой. Подобная стрижка делает силуэт волос плотнее и акцентирует внимание на глазах и скулах.

Чтобы лицо выглядело более вытянутым, работают простые приемы: объем сверху, асимметрия, удлиненные линии и пряди у лица. А ощущение густоты создают тупой срез, мягкие волны и многослойность, но без чрезмерной филировки.