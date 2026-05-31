НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

облачно, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 749мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
Подросток сорвался с заброшки
Предмет из СССР — викторина
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Прогноз погоды
Как отметить свадьбу в Ярославле
Афиша на 1 июня
Где ожидаются пожары летом
Массовая драка в центре города
Пять лет назад не стало Яна Левина
Стиль и красота Модные советы Эксперт Дорогой беспорядок и воздух в волосах. Какие стрижки будут в моде в 2026 году и что уже пора забыть

Дорогой беспорядок и воздух в волосах. Какие стрижки будут в моде в 2026 году и что уже пора забыть

Парикмахеры говорят: в 2026 году мода на прически станет заметно спокойнее, но вместе с этим и сложнее

148
Главный тренд&nbsp;— волосы должны выглядеть живыми, дышащими | Источник: Дарья Пона / 74.RUГлавный тренд&nbsp;— волосы должны выглядеть живыми, дышащими | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Главный тренд — волосы должны выглядеть живыми, дышащими

Источник:
Дарья Пона / 74.RU

Гладкие укладки, тяжелые челки и идеально выверенные линии уходят в прошлое — они уступают место текстуре, движению и эффекту легкой небрежности. В тренде — волосы, которые выглядят живыми и объемными, будто легли сами собой.

При этом универсальных решений по-прежнему нет: одна и та же стрижка может подчеркнуть достоинства лица или, наоборот, сделать его тяжелее. О том, какие прически будут в моде в 2026 году, кому подойдет трендовый бикси и почему попытка самостоятельно подстричь каскад часто заканчивается слезами, корреспонденту 72.RU рассказали топ-парикмахеры Марина Никитина и Софья Шелковникова.

Волосы должны «дышать»

Главный тренд 2026 года эксперты формулируют просто: естественность, но продуманная. В моде — не хаос на голове, а осознанная небрежность.

— Волосы должны выглядеть живыми, дышащими. Сейчас клиентки всё чаще просят стрижку, которую не нужно долго укладывать, но чтобы при этом она выглядела графично и аккуратно, — объясняют парикмахеры.

На смену идеально гладким формам приходят микроволны, мягкая текстура и эффект слегка влажных прядей. Даже градуировка становится деликатнее: вместо жестких переходов — плавные линии и ощущение естественного объема. Еще один заметный тренд — так называемая «природная плотность». Волосы всё чаще стригут слоями, чтобы визуально добавить густоту, особенно если они тонкие.

Клиентки всё чаще просят стрижку, которую не нужно укладывать | Источник: Центр красоты и здоровья «Царица»Клиентки всё чаще просят стрижку, которую не нужно укладывать | Источник: Центр красоты и здоровья «Царица»

Клиентки всё чаще просят стрижку, которую не нужно укладывать

Источник:

Центр красоты и здоровья «Царица»

Бикси, итальянский боб и новый маллет: что выбирать по длине

Короткие стрижки в 2026 году становятся смелее, но не теряют женственности. Один из главных фаворитов — бикси, гибрид пикси и боба.

— Бикси — настоящий хит. Он подходит почти всем, хотя очень кудрявым волосам обычно нужна адаптация формы, — говорят мастера.

В моде — объем на макушке, рваная челка и даже слегка выбритые виски, но без агрессивности. Для средней длины в топе остаются обновленные версии уже знакомых форм. Например, итальянский боб с легкой выкладкой наружу. Или облегченный маллет — с мягкими переходами и без резких контрастов.

При этом мастера предупреждают: маллет подходит не всем.

— Узкому лицу он может не подойти — пропорции станут еще более вытянутыми, — отмечают эксперты.

Длинные волосы тоже не уходят из моды, но выглядят иначе: вместо тяжелого ровного среза — каскад, лесенка у лица и легкий прикорневой объем в скандинавском стиле.

Сложные укладки уходят&nbsp;— в моде дорогой беспорядок | Источник: Центр красоты и здоровья «Царица»Сложные укладки уходят&nbsp;— в моде дорогой беспорядок | Источник: Центр красоты и здоровья «Царица»

Сложные укладки уходят — в моде дорогой беспорядок

Источник:

Центр красоты и здоровья «Царица»

Челка снова в моде — но не та, что раньше

Если кажется, что челка снова возвращается, — вам не кажется. Но тренды изменились. Густая прямая челка шапкой, популярная в 2010-х, постепенно становится антитрендом: она утяжеляет лицо и делает образ более статичным.

Сейчас в моде длинные дугообразные челки, которые можно разделить на пробор или убрать набок, рваные короткие варианты для более смелых образов и curtain bangs — «занавесочная» челка, которая уже несколько сезонов не теряет актуальности.

— Она не устаревает, просто меняется — например, за счет более длинных боковых прядей, — объясняют парикмахеры.

Густая челка «шапкой» делает образ тяжелее, сейчас в тренде челка-шторка | Источник: Центр красоты и здоровья «Царица»Густая челка «шапкой» делает образ тяжелее, сейчас в тренде челка-шторка | Источник: Центр красоты и здоровья «Царица»

Густая челка «шапкой» делает образ тяжелее, сейчас в тренде челка-шторка

Источник:

Центр красоты и здоровья «Царица»

Какие прически уже устарели

Несмотря на смену трендов, некоторые клиентки всё еще просят стрижки, которые парикмахеры считают устаревшими. В списке антитрендов — гладкий боб-каре без текстуры, напоминающий прически голливудских див 2010-х, сильный начес у корней и радужное окрашивание по всей голове.

— Сейчас цвет скорее работает как акцент — остаются отдельные яркие блики, а не тотальное окрашивание, — объясняют эксперты.

Главный вывод, к которому приходят мастера, звучит просто:

— Волосы должны дышать. Чем натуральнее выглядит ваша стрижка под любым углом, тем моднее вы будете.

Почему стрижку стоит выбирать по форме лица

Мастера подчеркивают: даже самый модный вариант может не сработать, если не учитывать особенности внешности. Например, для квадратного лица задача — смягчить углы и подчеркнуть линию челюсти, но без лишней тяжести. Здесь работают мягкие волны, удлиненные формы, слои и плавные переходы. Подойдут шегги, каскад, удлиненный боб или curtain hairstyle — стрижка, при которой волосы распадаются на две стороны и обрамляют лицо подобно занавескам. А вот идеально ровных срезов и густой прямой челки лучше избегать.

Прямоугольному или вытянутому лицу обычно стараются добавить ширину и визуально уменьшить длину. Поэтому мастера рекомендуют среднюю длину, челки и объем по бокам, а слишком высокий верх и ультракороткие виски, наоборот, советуют исключить.

Чем натуральнее выглядит прическа, тем моднее вы будете | Источник: Центр красоты и здоровья «Царица»Чем натуральнее выглядит прическа, тем моднее вы будете | Источник: Центр красоты и здоровья «Царица»

Чем натуральнее выглядит прическа, тем моднее вы будете

Источник:

Центр красоты и здоровья «Царица»

Источник: Центр красоты и здоровья «Царица»Источник: Центр красоты и здоровья «Царица»
Источник:

Центр красоты и здоровья «Царица»

Самой универсальной считается овальная форма: ей подходят практически любые стрижки — от пикси до каскада. Но и здесь есть нюанс.

— Если сделать слишком большой объем сверху при очень коротких висках, лицо может казаться еще более вытянутым, — предупреждают специалисты. Поэтому каскад своими руками — не всегда хорошая идея.

Для круглого лица, наоборот, задача — визуально вытянуть силуэт. Здесь помогают объем сверху, асимметрия, косой пробор и длина ниже подбородка.

Что делать, если лицо полное, а волосы тонкие

Одна из самых частых проблем, с которой приходят клиентки, — желание одновременно сделать лицо визуально стройнее и добавить волосам густоты. Но решения этих задач не всегда совпадают.

— То, что стройнит лицо, не обязательно делает волосы визуально плотнее. Поэтому важно искать баланс между формой и объемом, — говорят парикмахеры.

Для тонких волос чаще рекомендуют текстурный боб — особенно до подбородка или чуть ниже. Такая длина помогает сохранить объем и избежать эффекта редких концов. Еще один удачный вариант — пикси с удлиненной макушкой. Подобная стрижка делает силуэт волос плотнее и акцентирует внимание на глазах и скулах.

Чтобы лицо выглядело более вытянутым, работают простые приемы: объем сверху, асимметрия, удлиненные линии и пряди у лица. А ощущение густоты создают тупой срез, мягкие волны и многослойность, но без чрезмерной филировки.

Кстати, за трендами внимательно следят не только девушки, но и парни. Молодые люди в последнее время стали ходить с необычными объемными прическами. У одних подростков кудряшки или шарообразные образы, у вторых на голове — небрежность и лохматость. Мы узнали у экспертов из мира красоты о том, что это за мода.

ПО ТЕМЕ
Дарья МакееваДарья Макеева
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Стрижка Прическа Парикмахер Тренд Укладка Челка Волосы
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
4 минуты
Клиентки всё чаще просят стрижку, которую не нужно укладывать. Дальше можно не читать. Современные модницы не хотят тратить время на уход за своими волосами. Лень.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем