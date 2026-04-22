«Был комментарий, что выиграл протез, а не я»: молодая мама после трех ампутаций победила на конкурсе красоты

Смотрите историю молодой мамы, которая встала на протез и выиграла конкурс красоты Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Екатерина Рашева сказала «да» авантюре, которая превратилась в триумф. 29-летняя новодвинка получила титул «Миссис Архангельская область». Для молодой мамы с инвалидностью корона — символ победы над собой: на подиуме она буквально заново училась ходить.

В видео выше Екатерина рассказала историю своего пути.

Трагический случай изменил жизнь девушки, но не сломил ее волю. Больше двух лет назад из-за ДТП мама двоих детей лишилась ноги. Чтобы встать на протез, она пережила 13 операций и три ампутации. Участие в региональном конкурсе красоты «Миссис Архангельск и Архангельская область» стал в первую очередь вызовом себе самой и обстоятельствам, а не битвой за корону с другими девушками.

«Организаторы „Миссис Архангельск и Архангельская область“ — первые, кто предложил мне бесплатную психологическую помощь. Как человеку мне пришлось разобрать себя и собрать заново. Конкурс накинул на меня эту шапочку женственности, которую я с удовольствием приняла и собираюсь с достоинством нести дальше», — поделилась Екатерина.

Во время конкурса она проходила реабилитацию после ампутации ноги, передвигалась на костылях и только вставала на протез.

«В комментариях писали: „Выиграла не ты, а протез“. Протез без меня мы тоже не выиграли, — с улыбкой отвечает Екатерина. — Я выходила на сцену не чтобы показать свою отдельную часть. А чтобы сделать вызов себе».

Сейчас победительница готовится к всероссийскому конкурсу, который пройдет в мае в Санкт-Петербурге. И мечтает запустить «эстафету помощи» — для тех, кто оказался в похожей ситуации и не знает, с чего начать.