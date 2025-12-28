Идеальная кожа и чистый акцент: какой макияж будет в тренде в 2026 году

Будет сохраняться тренд на чистую, ухоженную кожу, но с более выразительными, акцентными деталями, чем в прошлые годы. Этакий акцент на естественность с изюминкой.



Также ожидается подъем интереса к продуктам с влажным, глянцевым, металлическим или даже слегка голографическим финишем. То есть, все для создания то самой «холеной» кожи.



Нюд в оттенке губных помад сохранится на лидирующих позициях. Важно соответствие натуральному цвету, но он станет более насыщенным — оттенки ягод, терракоты и темного какао. Вероятно, вернется глубокий винный или бордо для вечерних образов.



В макияже глаз будет доминировать монохром, то есть, использование одного цвета на всем веке. Актуальными будут пастельные, «пыльные» оттенки: пыльная роза, лавандовый. А также насыщенные, землистые тона: оттенок мокрого асфальта, глубокий хаки.

