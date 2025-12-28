Идеальная кожа и чистый акцент: какой макияж будет в тренде в 2026 году

Новый 2026 год не за горами, а потому пора подумать об актуальных трендах. Например, в макияже. Какие цвета и техники будут в моде, а от чего лучше отказаться?
Ответы на эти вопросы дала визажист и создатель бьюти-бренда MYECLAIR из Ярославля Светлана Иванова.
Окончательные тренды на весь 2026 год еще только формируются, потому что ведущие бьюти-дома представят свои коллекции только ближе к весне. Однако некоторые наметки уже существуют.
«Основываясь на последних тенденциях конца 2025 года, можно выделить несколько вероятных направлений на 2026 год», — рассказала Светлана Иванова.
Будет сохраняться тренд на чистую, ухоженную кожу, но с более выразительными, акцентными деталями, чем в прошлые годы. Этакий акцент на естественность с изюминкой.
Также ожидается подъем интереса к продуктам с влажным, глянцевым, металлическим или даже слегка голографическим финишем. То есть, все для создания то самой «холеной» кожи.
Нюд в оттенке губных помад сохранится на лидирующих позициях. Важно соответствие натуральному цвету, но он станет более насыщенным — оттенки ягод, терракоты и темного какао. Вероятно, вернется глубокий винный или бордо для вечерних образов.
В макияже глаз будет доминировать монохром, то есть, использование одного цвета на всем веке. Актуальными будут пастельные, «пыльные» оттенки: пыльная роза, лавандовый. А также насыщенные, землистые тона: оттенок мокрого асфальта, глубокий хаки.
Персиковые и абрикосовые тона будут также популярны среди модниц, но станут наноситься более заметно — это будет частью «цветовой архитектуры» лица, а не просто легкий румянец.
Также визажист рассказала, что сохранится акцент на безупречный не матовый финиш кожи и использование легких тональных средств с эффектом сияния. Возможен и уход от идеальных стрелок на глазах в сторону «небрежной» подводки.
«Если кратко, сочетание идеальной кожи с одним смелым, но чистым акцентом: либо яркие губы, либо заметные, необычно нанесенные тени», — уточнила Светлана Иванова.