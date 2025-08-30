Что носить этой осенью: советы звездных стилистов

Всех образов с модной дорожки в городе не повторишь, но некоторые элементы почерпнуть стоит Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Осенью, когда природа постепенно привносит в окружение новые краски, хочется разбавить их собственной палитрой. А как это сделать лучше, если не обновленным гардеробом? Если вы ищете стильные вещицы на ближайший сезон и думаете, как не прогадать с выбором, следуйте советам звездных дизайнеров. Наши коллеги из издания Marie Claire поговорили с самыми видными представителями модной индустрии, и благодаря их рекомендациям ваша осень точно будет яркой и стильной.

Смелость миксовать

По словам стилистов, эта осень — самое время научиться носить и стилизовать. Стилист Паата Поцхверия в этом вопросе ссылается на коллегу Лотту Волкову, которая не первый сезон говорит о том, что «вылизывать» образ давно не круто.

Галстуки этой осенью точно не будут лишними Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

— Цветовые решения Auralee, заправленный галстук в мужском Saint Laurent и, конечно, небрежность Miu Miu, — приводить пример Паата Поцхверия.

Александр Рогов тоже обращает особенное внимание на галстуки. А еще — на аксессуары. Их этой осенью много не бывает.

— Галстуки как у Dior (Джонатана Андерсона) и Saint Laurent, обилие колец и перстней в стиле Celine, сочетание красного и зеленого цветов, — перечисляет Рогов.

Набраться смелости играть с таким серьезным элементом, как галстук, в новом сезоне советует и Олег Горчанин.

— Галстуки от Tom Ford. На последнем показе бренд представил много несерьезных вариантов стилизации серьезного элемента, — советует присмотреться стилист.

Возможные мейнстримы сезона

Если вы не слишком разбираетесь в громких именах модных домов и не следите за каждым показом, есть проверенные элементы, которые, по словам стилистов, уж точно попадут в цель. Паата Поцхверия одним из таких называет заправленные галстуки, а Александр Рогов говорит, что без цветных колготок и носков этой осенью никуда.

Всё внимание этой осенью — на ноги Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

— Вообще чулочно-носочная тема сейчас крайне популярна, — отмечает Рогов.

А Никита Карстен уверен, что главный тренд приближающейся осени — индивидуальность.

— Люди устали от однотипности, они хотят выделяться. Эта жажда аутентичности и станет мейнстримом.

От каких тенденций мы скоро устанем

Главный недостаток моды в том, что она недолговечна. И некоторые вещи в одном сезоне могут быть безумно актуальными, а в следующем их можно будет разве что на пугало в огороде повесить. Чтобы не напоминать окружающим о садово-огородных работах, не помешает выяснить, о каких некогда модных тенденциях стоит забыть.

— Кому-то уже наскучили торчащие воротнички, кому-то — вьетнамки. Каждому свое, — говорит Паата Поцхверия. — Лично я устал от Лабубу.

— Мне кажется, ско­ро все устанут от цветочного принта, несмотря на то что в начале весны все кричали: «Женственность снова в моде», — обращает внимание Никита Карстен. — Вообще интересно наблюдать за тем, как быстро насыщают тренды. Именно поэтому я советую не гнаться за каждым, а найти свой стиль и добавлять в него актуальные акценты.

Главный тренд при любой погоде — чтобы вам было комфортно Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

— На смену всегда приходят интерпретации. Например, минималистичные «голые» юбки из органзы, как у Miu Miu в 1996-м, сменили похожие, но с обилием декора, как у Chanel в 1998-м, — отмечает Лиза Гардер. — Лет через 20 снова будем носить подобное, но перепрочтенное.

— Все, что касается трендов, недолговечно, поэтому мы очень быстро устанем от всего, уж поверьте, — подытоживает Олег Горчанин.

Тренды-долгожители

Для тех, у кого вообще нет времени следить за трендами и бегать по магазинам в поисках чего-то актуального, у стилистов есть проверенный метод. Главное, по их словам, — оставаться верным себе.

— Если вы чувствуете себя комфортно и уверенно в определенных вещах, то продолжайте их носить, — советует Никита Карстен. — Просто внедряй­те в них что-то новое. Посмотрите на стиль Коко Шанель или Ива Сен-Лорана. Он актуален до сих пор. Почему? Они не гнались за трендами, а создавали собственную вселенную. Поэтому долгую жизнь можно предсказать только тем тенденциям, которые не противоречат человеческой природе.

Какой бы стиль вы ни выбрали, важно, чтобы он выглядел естественно Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

— Мне кажется, «что-то от себя» всегда будет в тренде. Не просто нарядиться по методичке или фотографии с показа, а обязательно добавить аутентичную деталь, — уверен Паата Поцхверия. — Тенденция «быть классным» точно обречена на долгую и счастливую жизнь.

— Хочется верить, что индивидуальность с нами надолго. Было бы здорово, если бы способность быть собой и транслировать через стиль собранные за жизнь предпочтения стала модной, — мечтает Лиза Гардер.

— Предсказываю долгую жизнь тенденции на удобную и комфортную повседневную одежду и на ностальгию и винтаж, — уверен Александр Рогов.