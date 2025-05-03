«Ты просто спишь с мужиками»: как русские модели зарабатывают в Азии

В родном городе на Полину оборачиваются прохожие Источник: Виктория Федорова / 164.RU











Модельный мир завораживает красивой картинкой: глянцевые журналы, показы мод, роскошная жизнь в кругу знаменитых кутюрье и селебрити. Навряд ли найдется простая российская девочка, которая не мечтает о мировой славе, подиумах и внимании фотографов. Но как воплотить мечту в реальность? Модельная внешность дается далеко не всем.

Полине Соколовой из Саратова повезло. Длинноногая хрупкая блондинка сразу привлекает взгляды, ее красота теперь на вес золота в Азии. В свои 21 год девушка поработала в Японии, Индонезии, Вьетнаме и еще ряде стран на известные мировые и местные бренды. О себе и изнанке модельного бизнеса она рассказала в интервью 164.RU.

— Полина, с чего начался ваш модельный путь?

— Я сама об этом не думала. Примерно лет в 10 мама отвела меня в саратовскую модельную школу, чтобы я стала более уверенной в себе, научилась ходить на каблуках — так, наверное, у многих начинается. Поначалу я была к этому равнодушна. Но меня начали приглашать на конкурсы красоты в Саратове и России, я завоевывала различные титулы и так, конкурс за конкурсом, сформировался интерес. Потом уже попала на кастинг крупного модельного агентства в Москве. Ездили вместе с мамой. Я прошла его, мне предложили контракт в Японии, и так началась моя карьера. Мне тогда было 15 лет.

— Страшно не было?

— Конечно, было, я не знала ни английского, ничего, максимум «хеллоу». Но ни минуты не сомневалась, что полечу. В школе в тот период сдавали ОГЭ, пришлось сдавать его досрочно, чтобы меня отпустили. В Японии пробыла три месяца. Спасибо маме моей, что отпустила меня, доверилась. Да и я сама по себе смелый человек, но стресс был огромный. Одна в чужой стране, где абсолютно чужой менталитет, всё на иностранном языке.

Я много плакала и скучала по родственникам. Но мне повезло, что со мной жила русская девочка, мы жили в разных комнатах апартаментов. Она тоже была из Саратова, так случайно получилось. Наверное, благодаря ей первая поездка обошлась более-менее комфортно. Полина Соколова модель

— Как складывается работа модели за границей?

— Принимающее агентство берет все расходы на себя: перелет, трансфер, проживание, но своей работой и съемками ты должна будешь эти расходы покрыть. На проживание выделяются недельные «покеты» (карманные расходы, от англ. pocket — карман. — Прим. ред.) — определенная сумма на жизнь. Не все модели выходят в плюс, многие остаются в минусе либо выходят ровно в ноль. На моем первом контракте в Японии, помню, ничего не заработала. Но ничего страшного, я в себя верила, родственники поддерживали. В основном девчонки работают ради путешествий, чтобы иметь возможность посмотреть мир, пожить в другой стране.

— Что нужно делать, отрабатывая контракт?

— Во всех странах по-разному. Конкретно в Японии каждое утро мы вставали где-то в 7 часов утра, за нами приезжала машина с водителем от агентства, и мы ездили по кастингам. Как проходят кастинги: ты приезжаешь в офис какого-либо бренда. Стоят модели в ряд. Каждую просят пройтись, попозировать, комиссия отбирает подходящие кандидатуры. Бывает очень много отказов, к которым нужно быть морально готовой, некоторым девчонкам это очень сильно бьет по самооценке. Когда каждый кастинг тебе говорят: «Нет, спасибо, вы нам не подходите», а надо зарабатывать, ты переживаешь из-за этого. Также каждую неделю производились замеры параметров, и не дай бог, ты потолстеешь на грамм. Я помню, поправилась на 200 граммов, мне за это высказали и дали неделю, чтобы их сбросить. Но так строго не во всех странах.

Полина понимает, что профессия модели временна и необходимо развиваться в других сферах Источник: Виктория Федорова / 164.RU











— Чем вы питаетесь?

— Питание обеспечиваешь сам себе, оно как раз складывается из тех «покетов». Это небольшая сумма, примерно 3000 рублей на неделю. Сам распоряжаешься ими как хочешь. Алкоголь по контракту запрещен. Честно сказать, я за питанием особо никогда не следила, поскольку сама по себе не люблю жирное, мучное, фастфуд. Если чувствую, что немного набрала вес, то стараюсь уменьшать порции и ем только тогда, когда испытываю чувство голода. В целом я всегда ела по чуть-чуть и с моим взрослением еще больше пришла к правильному питанию. Хотя могу согрешить и перед сном съесть что-нибудь вкусное. С утра не завтракаю, пока организм еще не проснулся, но кофе — обязательно. Бывает такое, что выпью какой-нибудь раф и подумаю — так он же калорийный, теперь на целый день хватит, — смеется Полина. — Знаю, что есть девочки, которые сидят на жестких диетах, овощных, либо на одной гречке. Я могу весь день продержаться на кофе. Когда спрашивают: «Как сохранять фигуру?», просто отвечаю: «Хорошая генетика».

— Что нужно делать, чтобы привлечь к себе внимание на кастингах?

— Необходимо иметь хорошее портфолио, оно как раз «зарабатывается» на контрактах. Это необычные, неординарные съемки, особенно коммерческие, фешен-показы. Чем больше контрактов, тем больше портфолио и больше предложений. В некоторых странах, например в Европе, на это очень обращают внимание.

— Рост имеет значение?

— Для подиумных моделей — да. Их чаще всего отбирают ростом от 176 до 190 см. Мой рост 175 см.

О мужчинах и эскорте замолвите слово

— Вы хотели бы покорить мир?

— Конечно, хотела бы сняться для Vogue (женский журнал о моде, издается с 1892 года в США. — Прим. ред.), принять участие в Неделе моды в Париже. Мне нравится пример культовой модели Клаудии Шифер, как эталон внешности — актриса и модель Николь Кидман. Для этого надо стараться и развивать себя в этой сфере. Хотя я считаю, большую роль играет удача — оказаться в нужное время в нужном месте. Мне делали предложения по работе в Европе, но сейчас с этим сложно из-за геополитической обстановки.

На родине Полина не так часто ловит на себе сальные взгляды Источник: Виктория Федорова / 164.RU











— Вы рады, что стали моделью, и каким видите свое будущее?

— Мое взросление и становление как личности пришлось на модельную пору. Я жила одна и глубоко прочувствовала жизнь. Помню, ехала на байке в Индонезии — там это основной способ передвижения на такси. Ехала и плакала от счастья, что могу так жить, дышать. После этого моя жизнь и мысли перевернулись. Хотя бывали и неприятные моменты, например, когда, еще будучи несовершеннолетней, во время контракта в Турции ловила на себе сальные взгляды.

А будущее предсказать невозможно. Не сказать, что всю жизнь хотела бы связать с модельным бизнесом. Все-таки это временное хобби, которое приносит определенный доход. Для меня важно иметь образование. Сейчас я учусь в юридическом институте, потом хотела бы второе высшее в сфере телевидения и новых медиа. И, конечно, в будущем хотела бы семью, детей, дом, собаку и жить в России. Мне ближе наш менталитет, здесь живут мои родные. Каждый раз, уезжая, я скучаю по России. Здесь так хорошо и удобно всё устроено, что с каждой новой поездкой я понимаю, что лучше страны нет.

— Сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы завоевать ваше сердце?

— Сколько он должен зарабатывать… — смущенно смеется Полина. — Ну, наверное, столько, чтобы удовлетворять мои «хотелки»? Я бы хотела, чтобы мы продолжали путешествовать всей семьей.

— Тысяч 300?

— Наверное, тогда побольше, — улыбается. — Вы знаете, я видела много суперобеспеченных мужчин и не очень, но своего человека еще не встретила. И точно могу сказать, что дело не в количестве денег. Главное, чтобы любил, обладал такими качествами, как надежность, щедрость. Чтобы у нас были одинаковые ценности и взгляды на жизнь. Не ровесник — мне с ними не особо интересно, но и не мужчина, который старше на 15–20 лет, мне кажется, это уже не про любовь. Хочется, чтобы это был культурный человек из интеллигентной семьи.

Я православная, мне важно, чтобы мы были обвенчаны. Но такого человека я еще не встретила, да и времени в целом нет. Поэтому я просто верю в судьбоносную встречу. Полина Соколова модель

— Не могу не спросить: вас обижает, когда люди считают, что все модели — эскортницы?

— Думаю, уровень интеллекта у всех разный, поэтому, если кто-то позволяет себе такое подумать, то он у них не слишком высокий. Работа в эскорте не зависит от сферы, в которой трудишься, это может быть и не модельный бизнес. Когда я летала на съемки из Саратова в Москву, за моей спиной тоже говорили, что летаю к мужикам. Я даже плакала из-за этого, пока никто не видит. Но сейчас мне всё равно. Я знаю, какими потом и кровью мне дается карьера, как я работала с температурой 40 или с ожогами от байка во Вьетнаме, когда дело доходило до открытых ран. Работала с утра до вечера без перерыва и выходных. Поэтому, когда говорят: «Вот ты просто спишь с мужиками», даже отвечать не хочется. Просто эти люди не знают нашу кухню изнутри.

— Вы сами себя считаете красивой?