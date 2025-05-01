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Стиль и красота Обзор Лунный календарь стрижек на май 2025 года: когда лучше обновить образ, а когда — повременить

Лунный календарь стрижек на май 2025 года: когда лучше обновить образ, а когда — повременить

Сверьтесь с календарем, прежде чем идти в парикмахерскую

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Кто его знает, что получится в салоне, если выбрать неправильный день для стрижки | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RUКто его знает, что получится в салоне, если выбрать неправильный день для стрижки | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Кто его знает, что получится в салоне, если выбрать неправильный день для стрижки

Источник:

Иван Рейзвих / NGS55.RU

Если давно собирались освежить образ, стоит заглянуть в лунный календарь стрижек. Май обещает быть капризным: в один день новая прическа обещает зарядить на успех и богатство, в другой — запросто испортит все планы. Чтобы не попасть под лунное настроение с приставкой «анти», лучше заранее выбрать правильную дату и доверить свои волосы рукам мастера в подходящий день.

Благоприятные дни для стрижек в мае 2025 года

В мае для смены имиджа особенно удачными будут 1–2, 4, 7, 9–10, 18–19, 24–25 и 31 мая.

1 и 2 мая — отличное время для обновления прически. Стрижка в эти дни обещает финансовую удачу, приток энергии и избавление от накопившегося негатива.

4 мая новая стрижка поможет укрепить здоровье и зарядит вас жизненной силой. Самое время задуматься об обновлении не только внешности, но и внутреннего состояния.

7 мая ножницы в руках мастера сослужат вам двойную пользу: стрижка усилит интуицию, остроту ума и поможет принимать верные решения.

9 и 10 мая — дни, когда стрижка притянет удачу, усилит сексуальность и сделает вас еще более привлекательными в глазах окружающих. А еще поход к парикмахеру может даже улучшить финансовое положение, и ваше в том числе.

18 и 19 мая перемены во внешности будут особенно кстати: они откроют путь к благополучию и поспособствуют долгожданным покупкам и удачным сделкам.

24 и 25 мая стрижка принесет душевное спокойствие, наладит взаимоотношения с близкими и сделает вас более гармоничным и уверенным человеком.

31 мая — последний шанс в этом месяце использовать энергию Луны себе во благо. Новая прическа в этот день привлечет богатство и откроет карьерные перспективы.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Неблагоприятные дни для стрижек в мае 2025 года

А вот 3, 13, 22, 23, 29 и 30 мая лучше воздержаться от похода в салон красоты: стрижка в эти даты может нарушить внутреннюю гармонию и ослабить энергетику.

Вы заглядываете в лунный календарь, выбирая дату для стрижки?

Всегда учитываю фазы Луны
Иногда, если важное событие на носу
Никогда, мне важнее стиль и настроение мастера
Даже не задумываюсь об этом
ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Лунный календарь Стрижки Календарь стрижек Парикмахер Стиль Богатство Удача Красота Внешний вид Прическа
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