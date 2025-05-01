Лунный календарь стрижек на май 2025 года: когда лучше обновить образ, а когда — повременить

Кто его знает, что получится в салоне, если выбрать неправильный день для стрижки Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Если давно собирались освежить образ, стоит заглянуть в лунный календарь стрижек. Май обещает быть капризным: в один день новая прическа обещает зарядить на успех и богатство, в другой — запросто испортит все планы. Чтобы не попасть под лунное настроение с приставкой «анти», лучше заранее выбрать правильную дату и доверить свои волосы рукам мастера в подходящий день.

Благоприятные дни для стрижек в мае 2025 года

В мае для смены имиджа особенно удачными будут 1–2, 4, 7, 9–10, 18–19, 24–25 и 31 мая.

1 и 2 мая — отличное время для обновления прически. Стрижка в эти дни обещает финансовую удачу, приток энергии и избавление от накопившегося негатива.

4 мая новая стрижка поможет укрепить здоровье и зарядит вас жизненной силой. Самое время задуматься об обновлении не только внешности, но и внутреннего состояния.

7 мая ножницы в руках мастера сослужат вам двойную пользу: стрижка усилит интуицию, остроту ума и поможет принимать верные решения.

9 и 10 мая — дни, когда стрижка притянет удачу, усилит сексуальность и сделает вас еще более привлекательными в глазах окружающих. А еще поход к парикмахеру может даже улучшить финансовое положение, и ваше в том числе.

18 и 19 мая перемены во внешности будут особенно кстати: они откроют путь к благополучию и поспособствуют долгожданным покупкам и удачным сделкам.

24 и 25 мая стрижка принесет душевное спокойствие, наладит взаимоотношения с близкими и сделает вас более гармоничным и уверенным человеком.

31 мая — последний шанс в этом месяце использовать энергию Луны себе во благо. Новая прическа в этот день привлечет богатство и откроет карьерные перспективы.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Неблагоприятные дни для стрижек в мае 2025 года

А вот 3, 13, 22, 23, 29 и 30 мая лучше воздержаться от похода в салон красоты: стрижка в эти даты может нарушить внутреннюю гармонию и ослабить энергетику.