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Стиль и красота Модные советы обзор Ярославцы, шубки в сторону! 5 главных модных трендов зимы — они есть в вашем гардеробе?

Ярославцы, шубки в сторону! 5 главных модных трендов зимы — они есть в вашем гардеробе?

Рассказываем и показываем, как одеваться тепло, стильно и красиво

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1 комментарий

В шубе, как у Лолиты, вы точно соберете все восхищенные взгляды, но есть и другие стильные, элегантные и модные этой зимой варианты

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Зимой всем нам хочется одеться так, чтобы одежда не только тело согревала, но и радовала глаз, когда мы смотримся в зеркало. И для этого совсем не обязательно тратиться на норковые или какие бы то ни было еще шубы. Мы поговорили со стилистом и попросили рассказать и показать, как выбрать верхнюю одежду этой зимой, чтобы образ смотрелся современно, а покупка не нанесла сокрушительный удар по бюджету.

Экошубы

Как бы мы ни относились к людям, приклеивающим себя к произведениям искусства, стилист Мария Федорова отмечает, что в последние годы экоактивисты заметно повлияли на модную повестку. Народ прислушался к их требованиям и променял натуральный мех на шубы из искусственных материалов и технологические пуховики.

Теперь для тех, кому натуральные шубы не подходят по бюджету или моральным принципам, есть большой выбор экошуб из шерсти и полиэстера

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— Один из трендов сезона — игра фактур, когда в одном образе сочетаются гладкие и шершавые фактуры, матовые и блестящие, плотные и легкие. Например, гладкая кожа с замшей, шифоном и бахромой. Мех незаменим, когда идет речь о красивой выразительной фактуре, — рассказывает Мария Федорова.

Укороченные объемы шубы прекрасно сочетаются с актуальными юбками макси-длины, широкими джинсами, брюками палаццо.

Учитывайте, что объемная шуба делает фигуру более массивной и будет хорошо смотреться на стройной фигуре. При этом длина макси требует еще и высокого роста.

Если вы хотите выглядеть стройнее и выше, выбирайте шубу из коротковорсного меха. Это одинаково касается как шуб искусственных, так и натуральных.

Slavic girl

Завирусившийся в прошлом году микротренд способствовал популяризации роскошного длинноворсового меха. В основе тренда — образ славянской девушки в шикарных мехах.

Объемные шубки хороши на стройных девушках

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Для создания образа в этом стиле идеально подойдут винтажные шубы из 80–90-х — роскошные, объемные, из меха с длинным ворсом.

— Причем в таком мехе одинаково эффектно смотрятся и укороченная шубка, и модное пальто длины макси, — подсказывает стилист. — Замечательно, что необязательно покупать песца или чернобурку, чтобы выглядеть роскошно и трендово. Такие длинноворсовые шубы можно купить из искусственных материалов даже в массмаркете.

Мария Федорова советует для образа Slavic girl выбирать шубу максимально простую по крою, с простым воротником, как у классического пальто.

Шерстяное пальто

Пальто из шерсти — еще один отличный вариант для стильного зимнего образа, особенно в регионах с мягким климатом.

Элегантности зимой добавит пальто

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— В этом году лучше выбрать длину макси или пальто-пиджак с увеличенным плечом и втачным рукавом, — рекомендует стилист.

Пальто-пиджак — в топе

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Куртка-авиатор

Еще один модный тренд, особенно подходящий для регионов с мягкой зимой, — это куртка-авиатор с экомехом. У нее часто короткий крой, прямой или слегка приталенный силуэт, крупные накладные карманы и ремни или пряжки. Куртка станет универсальным элементом гардероба, который легко вписывается в стиль кэжуал, а также может быть акцентом в более элегантных образах.

Куртка-авиатор может создать и дерзкий, и элегантный образ

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— Самый стильный вариант — в трендовом шоколадном оттенке, с винтажным эффектом потертости, — отмечает стилист.

Пуховики

Пуховики по-прежнему остаются актуальными благодаря своей практичности. Самым стильным и одновременно самым теплым вариантом станет пуховик макси длины.

Короткий пуховик или длинный — решать вам. Главное — прямой крой, чтобы быть в тренде

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— Чтобы пуховое пальто выглядело современно и не устаревало, выбирайте простую модель прямого фасона, без декоративных деталей. По крою такой пуховик напоминает классическое пальто, с простой геометрической стежкой, — рекомендует Мария Федорова.

Вы уже выбрали себе образ на эту зиму?

Экошубы — это прям мое
Выбираю стиль Slavic girl
Шерстяное пальто — мой идеал
Настало время куртки-авиатора
Голосую за пуховик
Хожу в одном и том же пятый сезон, и ничего
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Комментарии
1
Гость
1 минута
у неё лицо как будто контракт подписала
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