Ну кто так сажает? Посмотрите, как грамотно расположить грядки в теплице

Если вы думаете, что грядки в теплице можно сделать как бог на душу положит, то у нас для вас две новости. Первая — так делает большинство. Вторая — потом большинство же жалуется, что огурцы вымахали в джунгли, помидоры устраивают акробатические этюды, а проход между ними напоминает квест.
Поэтому прежде чем с лопатой и вдохновением нестись в теплицу, стоит немного подумать.
Где пройти, где проехать
Прежде всего надо решить, кто будет ходить по вашей теплице. Если только вы, да еще в кедах, — достаточно узких проходов. А если собираетесь заносить туда ведра, тачки и, возможно, золовку с картошкой, проходы стоит сделать пошире. Минимум 50–60 см — иначе рискуете застрять где-нибудь между арбузами и баклажанами.
Классические схемы грядок:
две широкие грядки по бокам и одна узкая посередине;
три узких грядки с двумя проходами;
одна большая грядка вдоль одной стены и просторный проход.
Выбор зависит от размеров теплицы, амбиций и планов на урожай.
Ширина имеет значение
Есть еще один момент, который дачники часто вспоминают уже после того, как грядка героически построена: до середины надо как-то дотянуться. Если грядка стоит у стены, делайте ее уже, чтобы не приходилось залезать в посадки локтем, коленом и всей надеждой на урожай. Если подход есть с двух сторон, можно позволить себе ширину побольше, но без фанатизма.
Идеальная грядка — та, которую можно обслужить, не наступая на землю. Иначе почва уплотняется, корням становится тяжелее дышать, вода уходит хуже, а вы потом стоите с рыхлителем и думаете: «Кто же это всё натоптал?» Ответ, к сожалению, обычно ходит в ваших же сапогах.
Приподнятые грядки в теплице особенно удобны там, где почва долго остается холодной или сырой. Земля в них быстрее прогревается, бортики держат форму, а дорожки не превращаются в сезонное болото. Только не надо строить тепличный Версаль высотой по пояс: чем выше грядка, тем больше земли и органики придется в нее засыпать. Для обычной дачной теплицы чаще хватает аккуратных бортиков, а не крепостной стены.
Кто с кем дружит
Есть растения, которые в одной теплице уживаются как старые соседи на даче: спорят, ворчат, но жить без друга не могут. А есть такие, которые при первой возможности подпортят друг другу жизнь.
Огурцы, например, обожают влагу и тепло. Помидоры — тоже любят тепло, но переносят духоту хуже. Поэтому делить теплицу на две зоны — влажную и сухую — не просто каприз, а здравый смысл.
Если размеры теплицы позволяют, делайте зонирование: одну сторону отведите под «влаголюбов», другую — под «сухарей».
Сухолюбивые растения, которые будут чувствовать себя отлично при умеренном поливе и хорошей вентиляции, — это томаты, баклажаны, перцы и большинство пряных трав вроде базилика, розмарина и тимьяна. А вот к влаголюбам смело записывайте огурцы, кабачки, сельдерей, различные виды салатов и зелень вроде шпината и кресс-салата — они обожают теплый пар и регулярный полив.
Свет всему голова
Расположение грядок должно учитывать, что солнце — не ваш личный фонарщик. Оно светит, как ему хочется. Чтобы растения получали максимум света, грядки лучше ориентировать с севера на юг — так солнечные лучи будут освещать их более равномерно.
Кроме того, если поставить грядки поперек длинной стороны теплицы, в середине дня растения будут устраивать спектакли в полутени. Если вдоль — будет настоящий солнечный марафон.
Не сажайте «стенкой»
Даже если очень хочется втиснуть еще один кустик, теплица не резиновая. Слишком плотные посадки быстро превращают хорошую идею в зеленую коммуналку: листьям тесно, воздуху некуда двигаться, влага висит на стенках и растениях, а болезни получают почти санаторные условия.
Особенно это касается высокорослых томатов, огурцов на шпалере и баклажанов с широкими листьями. Их лучше ставить так, чтобы они не закрывали форточки, двери и проходы. Воздух должен гулять по теплице. Если у вас две культуры с разными привычками, не ставьте влаголюбивые огурцы плотной зеленой ширмой перед томатами: помидоры не оценят такой хаммам.
Хорошее правило простое: проход должен оставаться проходом до конца сезона, а не только в день посадки. Весной рассада выглядит скромно и невинно, но к июлю она вспоминает, что вообще-то планировала стать джунглями. Поэтому при разметке оставляйте запас не для сегодняшних стаканчиков, а для взрослых кустов, подвязок, лейки, ведра и вас самих — желательно без бокового протискивания и тихих проклятий.
Небольшие хитрости для лукавых дачников
Чтобы не только посеять, но и собрать, а не забыть половину в зарослях:
делайте бортики у грядок: это помогает удерживать землю и облегчает полив;
продумывайте капельный полив заранее — потом будет лень;
оставляйте место для стульчика: поверьте, через пару часов прополки вы оцените этот лайфхак;
размечайте посадки: таблички с названиями культур спасут вас от вечных вопросов «где я сажал базилик»;
если в теплице места мало, используйте вертикальные грядки или шпалеры — растениям, в отличие от людей, не страшно жить на высоте.