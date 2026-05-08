Скажется арктическое вторжение: какая погода будет в Ярославле в выходные

Какая погода будет на 9 Мая, рассказали специалисты «Фобоса» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Теплая майская погода недолго продержалась в Центральной России. Солнце и +25 °C сменились облачностью и дождями. По прогнозу специалистов «Фобоса», такая погода в регионах сохранится все праздничные выходные — с 9 по 11 мая. На это повлияет вторжение арктических воздушных масс, которое приведет к резкому похолоданию.

«Заморозки максимального размаха достигнут в ночь на воскресенье (10 мая. — Прим. ред.). Под утро отрицательные температуры будут наблюдаться на всём севере и северо-востоке Русской равнины вплоть до Верхней Волги», — рассказали в «Фобосе».

Согласно данным сервиса «Погода 76.RU», 9 и 10 мая в Ярославле ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха поднимется до +14 °C. 11 мая похолодает до +7 °C.

Погода по дням в Ярославле

В субботу, 9 мая , в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Температура ночью +2…+4 °C, днем +12…14 °C;

в воскресенье, 10 мая , прогнозируется переменная облачность. Ночью +3…+5 °C, днем +12…+14 °C, ветер умеренный;

в понедельник, 11 мая, в течение суток будет переменная облачность, небольшой дождь. Ночью и днем +5…+7 °C, ветер юго-восточный, умеренный.