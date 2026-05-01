Ждем жару или сильные дожди? Предсказываем погоду на лето по приметам мая

По народным поверьям, май — месяц, который предсказывает, каким будет урожай в этом году. При этом большинство примет обещают, что с урожаем всё будет хорошо, если в мае будет дождливо, с частыми туманами и без сильной жары.
Также май — хороший синоптик, показывающий, какой погоды ждать летом. Так, много журавлей или майских жуков — признак засушливого лета; если рано зацвела черемуха, то лето будет жарким, а осень теплой; частые дожди в мае предвещают засушливые июнь и сентябрь.
Более точные прогнозы можно составить по погоде в отдельные дни ниже. Собрали для вас главные приметы мая!
1 мая. Если в первый день месяца тепло, то в конце мая обязательно похолодает. И наоборот: холодное начало месяца обещает теплую концовку.
4 мая. Если в этот день начала цвести черемуха, то лето будет жарким и засушливым.
5 мая. Если на этот день выпала убывающая Луна, то морозов не будет до поздней осени.
10 мая. Если рассвет был ясным, то летом часто будет дуть ветер, а туман вечером предвещает жару.
14 мая. Непогода в этот день — признак суровой и холодной зимы.
18 мая. Большие облака в небе предвещают скорые дожди.
21 мая. Много цветов на черемухе — лето будет дождливым.
24 мая. В этот день важен дождь: если будет лить, то и лето будет мокрым, а если нет — ждет засушливое лето. Также обратите внимание на небо на восходе: если оно окрасилось в красный или розовый — летом быть жаре и пожарам.
25 мая. Солнечное утро — символ засушливого лета.
27 мая. Если день холодный — лето будет ненастным.
28 мая. Если в этот день тепло, то и всё лето будет теплым.
30 мая. Задул северный ветер — жди холодное лето.
Верите в народные приметы?