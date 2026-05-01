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Весна Ждем жару или сильные дожди? Предсказываем погоду на лето по приметам мая

Ждем жару или сильные дожди? Предсказываем погоду на лето по приметам мая

Этот месяц также предсказывает, каким будет урожай

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Если в мае рано зацвела черемуха&nbsp;— жди жаркое лето | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUЕсли в мае рано зацвела черемуха&nbsp;— жди жаркое лето | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Если в мае рано зацвела черемуха — жди жаркое лето

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

По народным поверьям, май — месяц, который предсказывает, каким будет урожай в этом году. При этом большинство примет обещают, что с урожаем всё будет хорошо, если в мае будет дождливо, с частыми туманами и без сильной жары.

Также май — хороший синоптик, показывающий, какой погоды ждать летом. Так, много журавлей или майских жуков — признак засушливого лета; если рано зацвела черемуха, то лето будет жарким, а осень теплой; частые дожди в мае предвещают засушливые июнь и сентябрь.

Более точные прогнозы можно составить по погоде в отдельные дни ниже. Собрали для вас главные приметы мая!

  • 1 мая. Если в первый день месяца тепло, то в конце мая обязательно похолодает. И наоборот: холодное начало месяца обещает теплую концовку.

  • 4 мая. Если в этот день начала цвести черемуха, то лето будет жарким и засушливым.

  • 5 мая. Если на этот день выпала убывающая Луна, то морозов не будет до поздней осени.

  • 10 мая. Если рассвет был ясным, то летом часто будет дуть ветер, а туман вечером предвещает жару.

  • 14 мая. Непогода в этот день — признак суровой и холодной зимы.

  • 18 мая. Большие облака в небе предвещают скорые дожди.

  • 21 мая. Много цветов на черемухе — лето будет дождливым.

  • 24 мая. В этот день важен дождь: если будет лить, то и лето будет мокрым, а если нет — ждет засушливое лето. Также обратите внимание на небо на восходе: если оно окрасилось в красный или розовый — летом быть жаре и пожарам.

  • 25 мая. Солнечное утро — символ засушливого лета.

  • 27 мая. Если день холодный — лето будет ненастным.

  • 28 мая. Если в этот день тепло, то и всё лето будет теплым.

  • 30 мая. Задул северный ветер — жди холодное лето.

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Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Весна Народные приметы и поверья Урожай
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