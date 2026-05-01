Ждем жару или сильные дожди? Предсказываем погоду на лето по приметам мая

1 мая. Если в первый день месяца тепло, то в конце мая обязательно похолодает. И наоборот: холодное начало месяца обещает теплую концовку.

4 мая. Если в этот день начала цвести черемуха, то лето будет жарким и засушливым.

5 мая. Если на этот день выпала убывающая Луна, то морозов не будет до поздней осени.

10 мая. Если рассвет был ясным, то летом часто будет дуть ветер, а туман вечером предвещает жару.

14 мая. Непогода в этот день — признак суровой и холодной зимы.

18 мая. Большие облака в небе предвещают скорые дожди.

21 мая. Много цветов на черемухе — лето будет дождливым.

24 мая. В этот день важен дождь: если будет лить, то и лето будет мокрым, а если нет — ждет засушливое лето. Также обратите внимание на небо на восходе: если оно окрасилось в красный или розовый — летом быть жаре и пожарам.

25 мая. Солнечное утро — символ засушливого лета.

27 мая. Если день холодный — лето будет ненастным.

28 мая. Если в этот день тепло, то и всё лето будет теплым.