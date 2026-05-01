Дача для ленивых: как не упахиваться на участке, больше отдыхать и получать урожай

Дача — это не только про тяжелый и упорный труд Источник: Ростислав Нетисов / NGS.RU

Дача для многих остается в памяти как место, где нужно много и тяжело работать, а на отдых времени почти не остается. Иногда к этому добавлялось еще отдельное поле с картошкой. Но загородный домик с огородом можно обустроить так, чтобы и на участке не упахаться, и урожай получить, и чтобы всё смотрелось красиво и ухоженно — в общем, радовало глаз! И вот как этого достичь.

Планирование

В первую очередь нужно выписать, что вы точно не готовы делать на даче. Например, заниматься компостной кучей, тратить на огород больше часа в день, косить газон каждую неделю.

Второе — что хочется иметь на даче, и тут же — сколько времени, денег и сил потребует каждый пункт. Например, если вы мечтаете о бассейне, потребуется много средств на его организацию, отдельное место с водоотведением, регулярная чистка, специальные средства от насекомых и заболачивания. При этом пользоваться всё лето им не получится из-за перепадов температур, или придется ставить обогрев. Готовы на всё это? Ищите подрядчика, который его обустроит. Не готовы? Можно рассмотреть вариант маленького надувного бассейна или совсем отказаться от этой идеи.

Шикарный пионовый сад точно потребует много времени на уход, как и большая плантация картошки, арбузов, дынь. Плодовый сад будет радовать урожаем только при тщательном уходе, правильной обрезке, подкормках.

Никакого газона

Газон отнимет много времени! Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

Первая ошибка тех, кто хочет оставить побольше свободного пространства, — посадить или посеять газон. В магазинах его продают как семенами, так и готовыми рулонами.

— Газон требует тщательного ухода. Его нужно стричь, подкармливать, следить, чтобы не выгорел, — перечисляет практикующий ландшафтный дизайнер Татьяна Чернова. — Есть отличные альтернативы — почвопокровные растения.

Можно выровнять землю и косить ту траву, что уже есть на участке, или посеять белый клевер, вербейник монетчатый, очиток, тимьян ползучий.

Только неприхотливые цветы

Цветник отнимает не меньше времени, чем газон. Если от него никак не отказаться, то 80% всех растений должны быть многолетними. Иначе можно утонуть в заботах с цветочной рассадой, высадкой, подкормкой.

Самые простые в выращивании и уходе цветы — бархатцы, циннии, календула, которая к тому же прекрасно размножается самосевом. Даже из одних бархатцев можно сделать пестрый цветник в форме круга или оформить бордюры дорожек.

Это одни из лучших вариантов неприхотливых цветов для дачного участка Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

— Если сделать плотную посадку, то получается яркий ковер, — объяснила Татьяна Чернова. — У нас сажают по 5–10 цветов, и они теряются. Нужно корней 50, и тогда это будет выглядеть эффектно. Необязательно высаживать в ряд, можно сделать такое яркое круглое пятно.

Агроном Людмила Шубина советует обратить внимание на декоративные культуры, которые хорошо выдерживают тень: хоста, астильба, папоротник. Ими можно закрыть неприглядные части дачи.

Можно посадить и более привычные цветы, например розы и пионы. Но стоит ограничиться парой кустиков, так как культуры требуют внимательного ухода, полива и подрезки.

Выбор овощей и зелени

Не стоит бросаться на все семена в магазине, если вы не хотите проводить на огороде слишком много времени. Если в выходные в день на это есть только час-два, то придется отказаться от таких культур, как помидоры, огурцы, перцы, баклажаны. Все они требуют прополки, окучивания, подвязки, подкормки, регулярного полива, обработки от вредителей и болезней. Картошка еще дополнительно потребует окучивания и борьбы с колорадским жуком.

Если хочется всё же получить урожай, а времени почти не потратить, то самые неприхотливые варианты — кабачок, тыква, горох, свекла, морковь, лук, редис. Их редко нужно поливать, удобрения вносить только при посадке, изредка полоть и рыхлить.

Если не хотите проводить всё свободное время на грядке, то следует присмотреться к этим овощам Источник: Семен Казьмин / Городские медиа

Зелень также отнимает мало времени. Можно смело сеять укроп, петрушку, зеленый салат, а также любую другую культуру для салатов.

Организация огорода

Важно тщательно продумать огород, чтобы за ним было меньше ухода. Если грядок будет 3–4 штуки, то стоит организовать высокие грядки, сколотив короба. При большем количестве логичнее будет остановиться на традиционных земляных.

— Ширина не должна быть больше метра, иначе будет неудобно ухаживать. Не стоит экономить и на дорожках. Ширина больше 30 сантиметров позволит не полоть их, а убирать сорняки тяпкой, — подчеркнула агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — В высоких грядках быстрее уходит влага, поэтому источник воды должен быть рядом.

Для экономии времени дорожки можно выложить тротуарной плиткой или отсыпать гравием или камнем.