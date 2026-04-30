Меняют Сочи на Анапу и Крым? Куда на майские рванули россияне, чтобы отдохнуть с комфортом и недорого

И всё равно в Сочи многих тянет Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В администрации Сочи заявили еще в середине апреля, что к майским праздникам ждут приезда около 350 тысяч гостей и загрузка средств размещения курорта составит около 80%. Одновременно туроператоры сообщали, что спрос на Сочи в сравнении с прошлым годом упал, но это не повод говорить о снижении спроса на курорт. В последнее время у россиян сложилась тенденция покупать туры в последний момент. Какими будут майские праздники на главном курорте страны интересовался наш корреспондент.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в этом году спрос на майские туры в направлении Сочи заметно просел. Если в 2025 году на Краснодарский край пришлось 38% от общего числа бронирований отдыха, то в этом году — это 32%. Тем не менее регион возглавляет топ-6 самых популярных направлений отдыха на май. Подробности — в материале SOCHI1.RU.

Кубань всё равно в лидерах

Елена Седова, руководитель российского направления группы компаний по бронированию туров «Спектрум», говорит, что в этом году высоким спросом на майские праздники пользуется шесть направлений: Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининград, Кавминводы, Москва и Татарстан. В выездном сегменте лидируют Турция, Египет, Вьетнам и Китай.

Отдыхающих у Сочи, по статистике туроператоров, заметно оттянула Анапа после того, как Роспотребнадзор снял запрет с пляжей, где власти провели очистку, замену и досыпку песка, и губернатор Краснодарского края подтвердил, что все пляжи Анапы в 2026-м будут открыты. И хотя сейчас горящий тур в Сочи можно купить за 20 тысяч рублей, по словам Седовой, спрос на Сочи на майские праздники в этом году у ряда туроператоров всё равно заметно снизился по сравнению с прошлогодним периодом. Однако курорт всё еще в первой тройке популярных направлений майского отдыха.

В Ассоциации туроператоров по позициям покупок туров на майские праздники у самых крупных туроператоров, таких как «Русский Экспресс», «Интурист», «Мультитур», «Алеан», Пегас Туристик», «Корал Трэвел» — говорят о падении спроса на Сочи в среднем примерно на 10% и увеличении покупок отдыха в Анапе примерно на этот же процент.

Почем Сочи

В числе причин снижения интереса россиян к отдыху в Сочи в период майских праздников туроператоры указывают на нестабильную работу аэропорта, подорожание туров и малую продолжительность выходных праздничных дней (шесть выходных дней вместо прошлогодних восьми). Также на спрос повлиял рост стоимости тарифов в отелях (примерно на 10–15%), хотя есть гостиницы, которые не повышали цены. Средний чек по отдыху в Сочи на майские праздники — от 45 до 85 тысяч рублей на человека, в зависимости от звездности и комфортности средства проживания.

К примеру, заезды с 30.04 на 4 дня / 3 ночи в «Арфа парк отеле» — от 33 тысяч рублей с человека; в «Грант карат Сочи» — от 41 тысячи рублей с человека; «Родина Грант отель СПА Сочи» — от 124 тысяч рублей; «Мантера ресорт конгресс отель» — от 28 тысяч рублей; «Отель Пулман Сочи» — от 32 тысяч рублей. Гостевые дома предлагают отдых по бюджетным ценам. К примеру, «Вилла Бельведер» в Дагомысе — от 3 тысяч рублей.

Хотят комфорта

Также в этом году уверенно набирает спрос на майские праздники Крым. Регион вошел в топ-5 самых востребованных майских направлений, сообщает Ассоциация туроператоров. На фоне роста цен на 10–20% туры остаются доступными: базовые варианты — от 20 тысяч рублей на двоих. Главным спросом пользуется Южное побережье, на него приходится более 80% бронирований — средний чек от 64 тысяч рублей за 5 дней. На востоке Крыма те же пять дней обойдутся в два раза дешевле в мае. Несмотря на непляжный сезон, прибрежные отели уже активно заполняются и часть объектов распродана.

Однако, как отмечают туроператоры, в 2026 году явно наметилась тенденция предпочтения бюджетному отдыху более комфортабельного. Как ни парадоксально, дешевые туры просели больше, чем дорогие. Среди туристов, кто предпочитает на отдыхе комфорт и развлечения, неизменным направлением на майские праздники остается Сочи. Единственное, что может испортить отдых, — новые реалии жизни в условиях СВО, когда в праздничные дни на Сочи усиливается беспилотная атака. Здесь может возникнуть проблема с вылетом, так как аэропорт ограничивает работу и дискомфорт причиняют средства оповещения о беспилотной опасности — сирены. В плане инфраструктуры развлечений с Сочи пока не могут конкурировать другие курорты черноморского побережья.

Любимая россиянами Турция к майским праздникам, по словам вице-президента АТОР Тараса Кобищанова, пока не проснулась, так же как и Египет. Турецкие отели активно начнут снижать цены для россиян к летнему сезону. Тенденция уже видна, так как европейские туркомпании заметно сократили и продолжают уменьшать количество программ в Турцию и Египет из-за кризиса на Ближнем Востоке. «Пока турецкие отели осторожничают, а некоторые и вовсе пребывают в иллюзиях, но я думаю, что по мере наступления сезона этих скидок будет всё больше и больше», — отметил Кобищанов, добавив, что Египет тоже может порадовать скидками, но эффект будет не таким ярким из-за роста стоимости авиаперевозок.

На зарубежных направлениях в мае вырос спрос на поездки в Азию: Вьетнам — средний чек 190 тысяч рублей на человека; Китай — 180 тысяч рублей с человека и Таиланд — 140 тысяч рублей с человека.

В общем и целом, как отмечают туроператоры России, в настоящее время наметилась тенденция спонтанного и краткосрочного отдыха, не слишком удаленного от дома. В основном это краткосрочный отдых в глэмпингах и кемпингах с богатой экскурсионной программой.