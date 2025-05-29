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Весна «Прошумят ливни и грозы»: каким будет начало июня в Центральной России

«Прошумят ливни и грозы»: каким будет начало июня в Центральной России

Эксперты центра «Фобос» выдали свои прогнозы для Ярославской области

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1 комментарий
Какой будет погода в ближайшие дни | Источник: Лина Саитова / 116.RUКакой будет погода в ближайшие дни | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Какой будет погода в ближайшие дни

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

В Ярославской области, как и во всей Центральной России, 29 мая наступил пик потепления. Об этом сообщили эксперты центра «Фобос». Специалисты рассказали, что к началу июня температура начнет опускаться, а перед этим жителям центральных регионов стоит ждать осадков.

«В Москве сегодня самый тёплый день с начала сезона — до +29 °С. Но затем облаков над мегаполисом станет больше, местами прошумят ливни и грозы, так что приток солнечного тепла к земной поверхности сократится, а дневная температура понизится до +23…26 °С, но и это больше соответствует климату середины июля, а не конца мая», — рассказали в «Фобосе».

Жаркой погоде жители Русской равнины, по словам экспертов, обязаны блокирующему антициклону.

«Этот очаг остановил у западных границ облачные поля циклона, и небо над большей частью региона накануне было ясное. Так что очень тёплый воздух, поступающий в Европейскую Россию из субтропиков Азии, ещё и дополнительно прогревался солнцем», — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням

По данным «Гидрометцентра России», днем в четверг 29 мая температура поднимется до +30 °С. Ожидается переменная облачность, дождей не будет.

Ночью 30 мая температура опустится до +16 °С, будет облачно, но без осадков. Днем вновь потеплеет до +30 °С.

В ночь на 31 мая — +16 °С, без осадков. Днем — +26 °С, облачно, пройдет небольшой дождь.

В первый день лета, 1 июня, температура в регионе ночью опустится до +13 °С, пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем +22 °С, вновь ожидаются осадки.

Ночью 2 июня — +10 °С, небольшой кратковременный дождь. Днем потеплеет до +21 °С, без осадков.

Сервис «Погода 76.RU» сообщает, что ночью 3 июня температура будет держаться в районе +13 °С, днем — +23 °С, небольшие дожди.

В ночь на 4 июня — +15 °С, без осадков. Днем потеплеет совсем немного — до +16 °С, ожидаются небольшие дожди.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Погода Жара Фобос Росгидрометцентр
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Комментарии
1
Гость
20 минут
Опять низкие температуры ожидаются - для лета +16 это холодно
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