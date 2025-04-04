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Когда сажать помидоры в апреле и какие сорта выбрать — советы агронома

Немного полезных знаний, и богатый урожай не заставит себя ждать

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1 комментарий
Выбирая томаты для огорода, помните, что стоит отдавать предпочтение районированным сортам | Источник: Александра Бруня / NGS.RUВыбирая томаты для огорода, помните, что стоит отдавать предпочтение районированным сортам | Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Выбирая томаты для огорода, помните, что стоит отдавать предпочтение районированным сортам

Источник:

Александра Бруня / NGS.RU

Скороспелые томаты для открытого грунта сеют на рассаду в апреле, чтобы растения не перерастали. Немолодые помидоры хуже растут и дают меньший урожай, поэтому важно правильно высчитать сроки. Разбираемся вместе с агрономом в тонкостях выращивания томатов.

Когда сажать помидоры в апреле

Томаты для открытого грунта можно начинать сеять во второй декаде апреля. Идеальный срок — с 15 апреля по 1 мая. На огород идут детерминантные сорта с ограниченным ростом. В основном они все скороспелые, чтобы успеть дать урожай за очень короткий срок — 90–100 дней с момента посева.

— Торопиться с посевом не нужно, возраст рассады должен быть 45–60 дней. Переросшая рассада хуже, чем не доросшая, — подчеркивает агроном Людмила Шубина. — Молодая рассада легче приживается. Не нужно допускать цветения томатов в рассадном периоде.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Если нужно заполнить пустые места в теплице низкорослыми томатами, то несколько растений можно посеять раньше — в первой декаде апреля.

Томаты на огороде развиваются быстрее, чем в теплице | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаТоматы на огороде развиваются быстрее, чем в теплице | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Томаты на огороде развиваются быстрее, чем в теплице

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

По лунному календарю садовода самые благоприятные дни в апреле для посева помидоров: 4, 6, 8, 17, 24, 25-е. Лучше отложить в сторону землю и семена 26 и 27 апреля.

Какие сорта томатов выбрать

В случае с томатами для открытого грунта предпочтение лучше отдавать районированным сортам с быстрым сроком созревания. Например, на Урале и в Сибири отлично себя зарекомендовали такие сорта, как «Сибирский скороспелый», «Боец», «Сибирская тройка», «Барнаульский консервный».

— Такие сорта имеют штамбовую форму. Они не тянутся в рассадный период благодаря своим особенностям и стоят как солдатики даже при не совсем правильном уходе, — подчеркнула эксперт.

Как сеять томаты и ухаживать за рассадой

Томатам нужен рыхлый и питательный грунт. На дне горшка обязательно должен быть дренаж — корни растения быстро развиваются и при застое воды могут загнить. Глубина посева — около 1 сантиметра, расстояние между семенами в ряду — 1 сантиметр, между рядами — 3 сантиметра.

— Сверху нужно засыпать грунтом и хорошо прихлопнуть. Нельзя поверхностно сеять томаты, в этом случае будет вынос околоплодника — такой шапочки на растении. Спасти росток не получится в этом случае, это брак, — объяснила специалист.

После посева грунт нужно хорошо опрыскать и накрыть пленкой. Всходы должны появится быстро — на четвертый–пятый день, максимум на седьмой. Всё зависит от сорта.

— Рассада не любит, когда ее слишком часто и обильно поливают. Воду нужно давать по мере подсыхания почвы, не усердствуя — не нужно поливать каждый день рассаду томатов, — отметила Людмила Шубина. — Но всё же очень многое зависит от емкости. В ящиках рассада практически не пересыхает, а вот в индивидуальных стаканчиках придется поливать растения чаще. Воду давать лучше по утрам, а не на ночь — помидоры растут в темное время суток, а влага их подстегивает.

Чтобы рассада не тянулась, необходимо после всходов стаканчики переместить в более прохладное место с ночной температурой в +15…+18 градусов, и дневной не выше +22 градусов. Допустимы и кратковременные показатели в +12…+14 градусов. При этом томаты нужно обязательно досвечивать хотя бы до пикировки.

Агроном не советует подкармливать всходы, так как они быстро начинают жировать при избытке питательных веществ. Должно быть достаточно грунта, а для роста корней можно однократно полить растения гуматами после пикировки — так они будут быстрее наращивать корневую массу.

Когда высаживать помидоры на огород

Выбирая время для высадки помидоров в открытый грунт, важно помнить о вероятности возвратных заморозков. Например, в Сибири и на Урале эта вероятность сохраняется до 10 июня. Кратковременное ночное похолодание в приземном слое обычно достигает температуры –5 градусов. Такие показатели легко могут убить теплолюбивые томаты.

— Здесь есть два варианта. Первый — высаживать рассаду ближе к концу первой декады июня. Второй — прятать ее под укрывной материал и быстро реагировать на изменения погоды, внимательно следя за прогнозом, — подчеркнула Людмила Шубина.

А если у вас уже всё к посевам и посадкам готово, пройдите наш тест для садоводов и узнайте, за что вас могут наказать на собственном участке.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Корреспондент
Дача Сад Огород Томаты Помидоры Рассада помидоров Полив Апрель Весна Посев томатов
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Комментарии
1
Гость
7 часов
Не актуально. Судя по предстоящему изменению.
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