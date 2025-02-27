Не пропустите срок: какую рассаду сажают в марте — важный список

Рассаде нужно время, чтобы набрать силу, так что пора бы уже о ней задуматься Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В марте начинается активный посевной сезон овощей и цветов на рассаду. Нужно успеть заняться семенами перцев, баклажанов и томатов, чтобы в итоге не остаться без урожая. Про красоту тоже не стоит забывать — можно выбрать что-то новенькое из цветов. Разбираемся в сроках посева рассады в марте.

Какую рассаду сажают в марте

В марте нужно обязательно закончить посев перцев и баклажанов: им нужно 60–75 дней, чтобы хорошо развиться и окрепнуть перед высадкой на постоянное место. Среди овощей до 25 марта нужно посеять томаты для теплиц. Помидоры для открытого грунта можно сеять до 10 апреля.

Обладатели отапливаемых теплиц могут заняться в конце марта даже рассадой огурцов: на их развитие нужно 30–40 дней, и в теплицу огурцы можно будет высадить в начале мая. Если теплица обычная, то посев стоит отложить до апреля.

В конце марта лучше не заниматься посевом Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











В течение всего марта можно сеять на рассаду и цветы. Это могут быть лобелии, астры, циннии и даже бархатцы, если вы любите высаживать их уже с цветами.

По лунному календарю садовода в марте самые благоприятные дни для посева: 4, 5-е, благоприятные: 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 31-е. Нежелательно браться за семена

28, 29, 30-го.

Когда сажать перец и баклажаны

Сроки посева перцев и баклажанов зависят от места высадки. Возраст рассады к тому моменту должен быть 60–75 дней и зависит от сорта.

Позднеспелые сорта перцев и баклажанов, которые пойдут в теплицу, нужно успеть посеять до 5 марта. Скороспелые сорта для открытого грунта сеют до 15 марта, самое позднее — до 20 марта.

— Нужно помнить, что и перцы, и баклажаны — очень теплолюбивые культуры и плохо переносят заморозки, поэтому лучше высаживать их в огород в начале июня. Если есть угроза возвратных заморозков (например, в Сибири и на Урале она сохраняется до 10 июня), нужно иметь под рукой укрывной материал, — подчеркнула агроном Людмила Шубина.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

По лунному календарю садовода лучшие дни для посева перцев и баклажанов в марте: 8, 9, 12, 20 и 27-е.

Когда сажать рассаду томатов

Томаты для теплиц сеют с 15 по 25 марта, чтобы возраст рассады на момент высадки на постоянное место составлял не более 60 дней. Для этого лучше выбирать индетерминантные сорта с неограниченным ростом и постоянным плодоношением.

С 25 марта по 10 апреля нужно посеять на рассаду сорта и гибриды для открытого грунта — в этом случае стоит выбрать детерминантные сорта: низкорослые растения с ограниченным ростом, которые дают урожай один раз и при этом не требуют пасынкования.

По лунному календарю садовода самые благоприятные дни для посева томатов в марте: 4, 5, 8, 9, 12, 20 и 27-е.

Какие цветы посеять в марте

До 10 марта нужно досеять на рассаду все мелкосемянные цветы. Лобелии и петунии в этом случае хоть и зацветут немного позднее, но порадуют своей красотой.

— В основном рассада цветов должна быть 30-дневной. Но в конце марта можно посеять бархатцы и циннии, если вы готовы высаживать их уже с цветами, — отметила Людмила Шубина.

По лунному календарю лучшие дни для посева однолетних цветов на рассаду в марте: 7, 13, 14 и 16-е.

Важные работы на даче в марте

В марте на даче не так много дел, но всё же они есть. В первую очередь нужно проверить, как себя чувствуют плодовые деревья и кустарники. Если есть повреждения коры, то стоит обработать их и залечить, например садовым варом. Обязательно уплотнить снег вокруг стволов.

— Нужно постараться привлечь птиц на участок: проверить и обработать скворечники, насыпать угощения в кормушки. Так на участке будет меньше вредителей, — заверила агроном.

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