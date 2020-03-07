В Ярославле чиновники поняли, почему поле «Шинника» в таком ужасном состоянии. Но уже поздно

Вчера вечером мэру Ярославля Владимиру Волкову доложили результаты проверки поля стадиона «Шинник». Поле было в настолько плохом состоянии, что из-за этого даже отменили матч с «Уралом».
Чиновники принялись разбираться.
― Поднимаем все документы по реконструкции стадиона, проверяем технические моменты, а также действия сотрудников, — рассказал вчера начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Александр Легус.
Выяснили, что при реконструкции поля в 2017 году изменили систему подогрева поля. Проще говоря, трава не растёт теперь, потому что ей тепла не хватает.
― Мы не можем сделать отопление поля на уровне 20 градусов, теплоноситель не дает таких мощностей при высокой уличной температуре, ― пояснил агроном стадиона Виталий Лопоносов.
Нашлась еще масса причин для такого провала.
― При реконструкции поля в 2017 году была изменена толщина земляной подушки и теперь теплоузлу не хватает мощности прогреть 20 см земли, ― доложил управляющий стадионом Александр Смирнов.
Руководству стадиона мэр грозил санкциями.
― После окончательной проверки будут приняты решения, в том числе и кадровые. Мы сделаем всё, чтобы домашняя арена нашего футбольного клуба «Шинник» работала без заминок и могла принимать у себя матчи Первого дивизиона чемпионата России и Кубка России. Первые шаги нами уже сделаны в прошлом году. Мы попали в федеральную программу «Наследие», по которой на начало лета запланирована «прошивка» футбольного поля «Шинник», ― сообщил Владимир Волков.
На газоне поля укрепят корневой слой травы, вплетут искусственные нити, чтобы сделать каркас на долгий срок.
— Конкурсные процедуры уже запущены. На эти цели предусмотрено 26 миллионов рублей. Городских денег из них будет потрачено всего около 260 тысяч рублей. Кроме того, в ближайшее время будет сделан проект модернизации теплового узла под существующие нагрузки, запланированная модернизация теплоузла позволит проводить матчи при любой погоде, — отчитались в мэрии.
Но разбираться с полем принялись поздно.
Российский футбольный союз перенес матч 1/4 финала Олимп-Кубка России («Шинник» — «Урал») на футбольную арену в Химки. Игра состоится 18 марта.
Напомним, вокруг футбольного поля «Шинник» разгорелся большой скандал. Клуб «Урал» из Екатеринбурга отказался играть на поле «Шинника», увидев в каком оно состоянии. Президент клуба даже назвал его огородом.
Зато в Ярославль успели приехать футбольные хулиганы — и исписали стадион «Шинник» оскорблениями.