В Ярославле чиновники поняли, почему поле «Шинника» в таком ужасном состоянии. Но уже поздно

Футбольное поле «Шинника» сравнили с огородом Фото: ФК «Урал», Анна Рыбакова / Е1.RU

Вчера вечером мэру Ярославля Владимиру Волкову доложили результаты проверки поля стадиона «Шинник». Поле было в настолько плохом состоянии, что из-за этого даже отменили матч с «Уралом». Чиновники принялись разбираться. ― Поднимаем все документы по реконструкции стадиона, проверяем технические моменты, а также действия сотрудников, — рассказал вчера начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Александр Легус.



Выяснили, что при реконструкции поля в 2017 году изменили систему подогрева поля. Проще говоря, трава не растёт теперь, потому что ей тепла не хватает.



― Мы не можем сделать отопление поля на уровне 20 градусов, теплоноситель не дает таких мощностей при высокой уличной температуре, ― пояснил агроном стадиона Виталий Лопоносов.



Нашлась еще масса причин для такого провала.



― При реконструкции поля в 2017 году была изменена толщина земляной подушки и теперь теплоузлу не хватает мощности прогреть 20 см земли, ― доложил управляющий стадионом Александр Смирнов.



Руководству стадиона мэр грозил санкциями.



― После окончательной проверки будут приняты решения, в том числе и кадровые. Мы сделаем всё, чтобы домашняя арена нашего футбольного клуба «Шинник» работала без заминок и могла принимать у себя матчи Первого дивизиона чемпионата России и Кубка России. Первые шаги нами уже сделаны в прошлом году. Мы попали в федеральную программу «Наследие», по которой на начало лета запланирована «прошивка» футбольного поля «Шинник», ― сообщил Владимир Волков. На газоне поля укрепят корневой слой травы, вплетут искусственные нити, чтобы сделать каркас на долгий срок. — Конкурсные процедуры уже запущены. На эти цели предусмотрено 26 миллионов рублей. Городских денег из них будет потрачено всего около 260 тысяч рублей. Кроме того, в ближайшее время будет сделан проект модернизации теплового узла под существующие нагрузки, запланированная модернизация теплоузла позволит проводить матчи при любой погоде, — отчитались в мэрии.