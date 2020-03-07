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В Ярославле чиновники поняли, почему поле «Шинника» в таком ужасном состоянии. Но уже поздно

Мэр Владимир Волков пообещал принять кадровые решение после такого скандала

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Футбольное поле «Шинника» сравнили с огородом

Футбольное поле «Шинника» сравнили с огородом

Вчера вечером мэру Ярославля Владимиру Волкову доложили результаты проверки поля стадиона «Шинник». Поле было в настолько плохом состоянии, что из-за этого даже отменили матч с «Уралом».

Чиновники принялись разбираться.

― Поднимаем все документы по реконструкции стадиона, проверяем технические моменты, а также действия сотрудников, — рассказал вчера начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Александр Легус.

Выяснили, что при реконструкции поля в 2017 году изменили систему подогрева поля. Проще говоря, трава не растёт теперь, потому что ей тепла не хватает.

― Мы не можем сделать отопление поля на уровне 20 градусов, теплоноситель не дает таких мощностей при высокой уличной температуре, ― пояснил агроном стадиона Виталий Лопоносов.

Нашлась еще масса причин для такого провала.

― При реконструкции поля в 2017 году была изменена толщина земляной подушки и теперь теплоузлу не хватает мощности прогреть 20 см земли, ― доложил управляющий стадионом Александр Смирнов.

Руководству стадиона мэр грозил санкциями.

― После окончательной проверки будут приняты решения, в том числе и кадровые. Мы сделаем всё, чтобы домашняя арена нашего футбольного клуба «Шинник» работала без заминок и могла принимать у себя матчи Первого дивизиона чемпионата России и Кубка России. Первые шаги нами уже сделаны в прошлом году. Мы попали в федеральную программу «Наследие», по которой на начало лета запланирована «прошивка» футбольного поля «Шинник», ― сообщил Владимир Волков.

На газоне поля укрепят корневой слой травы, вплетут искусственные нити, чтобы сделать каркас на долгий срок.

— Конкурсные процедуры уже запущены. На эти цели предусмотрено 26 миллионов рублей. Городских денег из них будет потрачено всего около 260 тысяч рублей. Кроме того, в ближайшее время будет сделан проект модернизации теплового узла под существующие нагрузки, запланированная модернизация теплоузла позволит проводить матчи при любой погоде, — отчитались в мэрии.

Но разбираться с полем принялись поздно.

Российский футбольный союз перенес матч 1/4 финала Олимп-Кубка России («Шинник» — «Урал») на футбольную арену в Химки. Игра состоится 18 марта.

Напомним, вокруг футбольного поля «Шинник» разгорелся большой скандал. Клуб «Урал» из Екатеринбурга отказался играть на поле «Шинника», увидев в каком оно состоянии. Президент клуба даже назвал его огородом.

Зато в Ярославль успели приехать футбольные хулиганы — и исписали стадион «Шинник» оскорблениями.

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ШинникУралфутболспортстадион Шинник
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КОММЕНТАРИИ (12)

Яков Моисеевич
7 мар 2020 в 15:08

Давно пора снести этот вшинник. Там просится или торговый центр Дура2 или Династия какая.

вася
7 мар 2020 в 16:11

в 17 бабки попилили. этим летом еще разок замутят. сколько на одном поле можно денег заработать. волшебное поле. дураково не иначе

tina
7 мар 2020 в 13:48

Большинству горожан фиолетово какая там проблема с полем т.к. в городе полно других значимых проблем для всех - как не банально, но это в первую очередь ДОРОГИ, ну и далее ОТ и т.д. Фронт работ для власти огромный.......