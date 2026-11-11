Всё из-за денег? В СК рассказали о доходах пропавшей семьи Усольцевых

Близкие семьи не теряют надежды найти их живыми Источник: Ирина Усольцева / Vk

После исчезновения Усольцевых появилась версия, что глава семьи был богатым предпринимателем и вел бизнес с зарубежными партнерами. Следователи рассказали, что узнали о реальном финансовом положении пропавших. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК России Яна Сырымбетова.

«Усольцевы — абсолютно среднестатистическая российская семья со средним уровнем дохода. Они не миллиардеры, не имеют каких-то баснословных доходов и долговых обязательств. Нормальная, обычная семья, ничем не выделяющаяся», — пояснила ТАСС Сырымбетова.

После исчезновения семьи родственники, знакомые и эксперты выдвигали разные версии произошедшего. На федеральных телеканалах обсуждали предположение, что Сергей Усольцев вел бизнес, связанный с сотрудничеством с другими государствами, и располагал значительными средствами. Высказывалась и версия, что супруги могли уехать за границу.

Летом 2026 года во время поисков в Кутурчинском Белогорье находили фантики, трекинговые палки, панамки, пакеты и обувь. По словам Сырымбетовой, все находки проверили, но подтвердить, что какие-то из них принадлежали Усольцевым, не удалось.

Следователи изучили телефонные разговоры пропавших супругов. Они заранее обсуждали путешествие и строили планы на будущее, но представляли отдых по-разному: Ирина рассчитывала на комфорт, а Сергей собирался в лес. Последним их видел помощник директора турбазы, где семья остановилась перед походом.