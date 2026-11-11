Сабуров готов приехать в Россию вопреки 50-летнему запрету: при чем здесь 100 млн рублей

Стендап-комик Нурлан Сабуров готов приехать в Россию для дачи показаний по делу о вымогательстве у него 100 млн рублей. По данным СМИ, за эту сумму ему пообещали помочь отменить 50-летний запрет на въезд в страну.
На представителей артиста вышел мужчина, представившийся влиятельным человеком со связями. Он предложил уладить проблемы комика с возвращением в Россию за крупное вознаграждение, пишет StarHit.
По сведениям издания, первую часть суммы представители артиста передали аферисту в середине октября. Позже мошенников разоблачили правоохранители. Они завели уголовное дело о вымогательстве и задержали подозреваемых.
По данным Telegram-канала Mash, Сабуров готов приехать в Россию и дать показания по этому делу. Он знает о расследовании и сотрудничает с правоохранительными органами. Дело пока не передано в суд.
Зимой Сабурова остановили на паспортном контроле во Внуково. Юмористу закрыли въезд в страну на полвека из-за нарушений миграционного и налогового законодательства, после чего его семья переехала жить в Алматы.
Налоговая запретила артисту регистрировать новые компании в России до 25 марта 2029 года. Тем не менее Сабуров продолжает получать пассивный доход в России даже на расстоянии: вместе с супругой он сдает в аренду свой элитный двухэтажный особняк на Новой Риге примерно за 800 тысяч рублей в месяц. Недавно его жена продала семейный Cadillac.