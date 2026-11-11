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Развлечения Сабуров готов приехать в Россию вопреки 50-летнему запрету: при чем здесь 100 млн рублей

Сабуров готов приехать в Россию вопреки 50-летнему запрету: при чем здесь 100 млн рублей

Поводом для поездки может стать уголовное дело

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Менеджер Нурлана Сабурова обратился в полицию, заподозрив обман | Источник: «Плюшки» / YouTubeМенеджер Нурлана Сабурова обратился в полицию, заподозрив обман | Источник: «Плюшки» / YouTube

Менеджер Нурлана Сабурова обратился в полицию, заподозрив обман

Источник:

«Плюшки» / YouTube

Стендап-комик Нурлан Сабуров готов приехать в Россию для дачи показаний по делу о вымогательстве у него 100 млн рублей. По данным СМИ, за эту сумму ему пообещали помочь отменить 50-летний запрет на въезд в страну.

На представителей артиста вышел мужчина, представившийся влиятельным человеком со связями. Он предложил уладить проблемы комика с возвращением в Россию за крупное вознаграждение, пишет StarHit.

По сведениям издания, первую часть суммы представители артиста передали аферисту в середине октября. Позже мошенников разоблачили правоохранители. Они завели уголовное дело о вымогательстве и задержали подозреваемых.

По данным Telegram-канала Mash, Сабуров готов приехать в Россию и дать показания по этому делу. Он знает о расследовании и сотрудничает с правоохранительными органами. Дело пока не передано в суд.

Зимой Сабурова остановили на паспортном контроле во Внуково. Юмористу закрыли въезд в страну на полвека из-за нарушений миграционного и налогового законодательства, после чего его семья переехала жить в Алматы.

Налоговая запретила артисту регистрировать новые компании в России до 25 марта 2029 года. Тем не менее Сабуров продолжает получать пассивный доход в России даже на расстоянии: вместе с супругой он сдает в аренду свой элитный двухэтажный особняк на Новой Риге примерно за 800 тысяч рублей в месяц. Недавно его жена продала семейный Cadillac.

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Cadillac StarHit Внуково Москва Россия СМИ Нурлан Сабуров
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Комментарии
3
Гость
21 час
Кто это?
Гость
11 ноября, 02:14
Нечего ему делать в России.Пусть зубоскалит у себя.
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Гость
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