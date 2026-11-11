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Авто На дорогах появилась музыкальная разметка: что теперь играет под колесами и зачем

На дорогах появилась музыкальная разметка: что теперь играет под колесами и зачем

Эксперимент запустили в трех регионах

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Специальную разметку нанесли для снижения количества ДТП | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUСпециальную разметку нанесли для снижения количества ДТП | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Специальную разметку нанесли для снижения количества ДТП

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

На российских трассах появились участки с «музыкальной» разметкой: при движении автомобиль проезжает по специальным неровностям, и в салоне звучит мелодия. Такие полосы должны помочь водителю не потерять внимание и не заснуть за рулем.

«На дорожной сети госкомпании „Автодор“ экспериментальная „музыкальная разметка“ нанесена на четырех участках платных трасс в трех регионах… По результатам анализа будет принято решение о применении „музыкальной разметки“ на других участках скоростных дорог госкомпании», — пишет РИА Новости.

«Музыкальная» разметка уже нанесена на участке трассы М-11 «Нева» в Ленинградской области, а также на участках М-12 «Восток» в Нижегородской и Владимирской областях. В качестве мелодии используется «Калинка». Сейчас «Автодор» оценивает, как разметка ведет себя зимой 2026–2027 годов. Специалисты проверяют ее износостойкость и слышимость в холодных условиях.

Звук возникает, когда колеса автомобиля проезжают по искусственным неровностям — шумовым полосам-маркерам или поперечным канавкам в дорожном покрытии. Разметку наносят в основном перед опасными участками: она должна помочь водителю сконцентрироваться и не превышать скорость.

В «Автодоре» также рассказали, что в будущем могут использовать и другие мелодии. Для этого потребуется отдельный математический расчет и создание уникального «дорожного штрихкода» — точной геометрии линий, ширины полос и расстояний между ними. Именно эти параметры превращают дорожный шум в мелодию.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
Гость
23 часа
Поедем под шамана, душевные песни и прекрасный певец и лёд ещё лижет
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Гость
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