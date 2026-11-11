Промахнулся с двух метров в пустые ворота — и команда проиграла: в РПЛ случился главный провал тура

Белайди Пуси мог принести воронежцам победу Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»

В чемпионате России по футболу завершился 14-й тур. Он подарил болельщикам несколько интересных матчей и, кажется, промах года. Подводим итоги игровой недели РПЛ.

Результаты матчей

Источник: Российская Премьер-Лига / Telegram

«Локомотив» — «Рубин» 0:1

Источник: пресс-служба «Локомотива»

Гол: Тесленко, 71 (0:1)

Для главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова это, возможно, был последний матч на этом посту. Голоса об отставке наставника «железнодорожников» звучат все сильнее.

«Факел» — «Динамо» 1:2

Источник: пресс-служба «Факела»

Голы: Фомин, 2 (0:1). Якимов, 12 (1:1). Тюкавин, 90+1 (1:2)

Главным антигероем встречи стал албанский форвард «Факела» Белайди Пуси. За десять минут до конца при счете 1:1 он не попал по пустым воротам — кажется, что ударить мимо в этом моменте было сложнее, чем забить. В добавленное время динамовцы вырвали победу.

«Ахмат» — «Родина» 1:0

Источник: пресс-служба «Ахмата»

Гол: Цаке, 34 (1:0)

«Краснодар» — ЦСКА 4:2

Источник: пресс-служба «Краснодара»

Голы: Кордоба, 16 (1:0). Кисляк, 35 (1:1). Жоау Батчи, 40 (2:1). Уткин, 74 (3:1). Кордоба, 82 (4:1). Глебов, 90+1 (4:2).

«Краснодар» прервал серию без побед и снял все вопросы о будущем главного тренера Мурада Мусаева.

«Крылья Советов» — «Оренбург» 2:0

Источник: пресс-служба ПФК «Крылья Советов»

Голы: Рахманович, 4 (1:0). Мукаилов, 70 (2:0).

«Спартак» — «Акрон» 2:1

Источник: пресс-служба «Спартака»

Голы: Тедич, 42 — в свои ворота (1:0). Лончар, 58 (1:1). Пруцев, 65 (2:1)

Вратарь «Спартака» Александр Максименко во второй раз в сезоне получил красную карточку. Матч красно-белые завершали в меньшинстве.

«Зенит» — «Ростов» 2:2

Источник: пресс-служба «Зенита»

Голы: Дуглас Сантос, 15 (1:0). Андраде, 53 — в свои ворота (1:1). Луис Энрике, 58 (2:1). Комаров, 83 (2:2)

«Зенит» прервал серию из восьми побед подряд. Результат матча в Санкт-Петербурге можно назвать неожиданным.

«Балтика» — «Динамо» Махачкала 0:1

Источник: пресс-служба «Балтики»

Гол: Зинович, 4 (0:1)

Турнирная таблица

Источник: Российская Премьер-Лига / Telegram

На вершине таблицы расположились «Зенит» и «Динамо», набравшие по 31 очку. На два балла отстает от них «Спартак».