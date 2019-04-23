«Голубей больше не будет»: в «Шиннике» прокомментировали инцидент со сбитой футболистом птицей

— Накануне мы траву подсеивали, вот голуби и прилетели её семена клевать, — сообщило руководство «Шинника». — К следующему матчу их уже не будет.

В ярославском футбольном клубе «Шинник» прокомментировали инцидент со сбитой мячом птицей во время матча.

Также в футбольном клубе сообщили, что на качестве газона на игровом поле действия птиц не отразились.



— Бывало, крупные вороны и чайки налетали и выклёвывали семена, тогда приходилось и досеивать, голуби сильного урона не наносят. Только, как видите, сами страдают.

