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Спорт

«Голубей больше не будет»: в «Шиннике» прокомментировали инцидент со сбитой футболистом птицей

Что говорит руководство ярославского клуба

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Одному голубю досталось за низкий пролёт над стадионом

Фото: ФК «Шинник»

В ярославском футбольном клубе «Шинник» прокомментировали инцидент со сбитой мячом птицей во время матча.

— Накануне мы траву подсеивали, вот голуби и прилетели её семена клевать, — сообщило руководство «Шинника». — К следующему матчу их уже не будет.

Птица не сильно пострадала от удара мячом

Видео: ФК «Шинник»

Также в футбольном клубе сообщили, что на качестве газона на игровом поле действия птиц не отразились.

— Бывало, крупные вороны и чайки налетали и выклёвывали семена, тогда приходилось и досеивать, голуби сильного урона не наносят. Только, как видите, сами страдают.

На матче «Шинник» — «Тюмень» игрок ярославской команды, отдавая пас, сбил птицу. Это видео сегодня весь день активно обсуждают пользователи социальных сетей.

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Михаил Контуев

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
23 апр 2019 в 19:33

..Стой, кто летит !? Предъявите пропуск. Нужно всякой птице иметь документ..Просто этой птице нельзя над полем виться. Хочешь смотреть ШИННИК - купи абонемент ! Ай -я-яй, туда нельзя,..ай-я-яй сюда нельзя !!