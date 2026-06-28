Месси побил рекорд, Возинья стал звездой: итоги группового этапа чемпионата мира

Сборная Кабо-Верде неожиданно вышла в плей-офф Источник: Fifa.сom

На чемпионате мира по футболу-2026 завершился групповой этап. Все фавориты дружно шагнули в плей-офф, но без сенсаций не обошлось. Звездой мундиаля стал 40-летний вратарь Возинья, а Лионель Месси — лучшим бомбардиром за всю историю.

Редакция 161.RU рассказывает, чем запомнится эта стадия турнира.

Результаты всех матчей Источник: Fifa.сom

Формат турнира

В плей-офф вышли по две лучшие команды из каждой группы и восемь сильнейших сборных, занявших третьи места.

Впервые в турнире принимали участие 48 команд. 47 из них хотя бы раз поражали ворота соперника, без забитых мячей домой вернется команда Панамы.

Источник: Fifa.сom

Разочарования

Источник: Fifa.сom

От сборной Турции многие ожидали, если не победы в турнире, то выхода в плей-офф. В команде отличная линия полузащиты, в которой играют Кенан Йылдыз («Ювентус»), Арда Гюлер («Реал») и Хакан Чалханоглу («Интер»). Ожидания турецких болельщиков остались их проблемами. В матче против Австралии (0:2) и Парагвая (0:1) турки нанесли больше 60 ударов, но не забили ни одного гола и потеряли шансы на выход в плей-офф уже после двух туров.

Разочаровала и команда Уругвая. Она не одержала ни одной победы в группе с Саудовской Аравией, Испанией и Кабо-Верде. В СМИ то и дело появлялись новости о различных конфликтах внутри коллектива — поэтому такой результат не удивителен.

От сборной Туниса больших результатов ожидать было сложно, но она смогла всех удивить со знаком минус. После поражения от Швеции (1:5) в первом туре был уволен главный тренер Сабри Лямуши. С приходом Эрве Ренара результаты не улучшились — поражения Японии (0:4) и Нидерландов (1:3).

Главная сенсация

Источник: Fifa.сom

Сборная Кабо-Верде впервые вышла на чемпионат мира и стала удивлять с первого тура. После сенсационной ничьей в матче против Испании (0:0) 40-летний вратарь Возинья стал настоящей звездой интернета. До матча на его социальные сети было подписано 50 тысяч человек, а теперь их больше десяти миллионов.

В дальнейшем сборная Кабо-Верде ни разу не проиграла, но и выиграть африканцам не удалось — ничьи с Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0). Этого хватило, чтобы выйти в 1/16 финала со второго места. Там главную сенсацию турнира ждет встреча с действующими чемпионами мира аргентинцами во главе с Лионелем Месси.

Вторая молодость Месси

Источник: Fifa.сom

По ходу турнира Месси исполнилось 39 лет. После 2022 года казалось, что у Лионеля нет больше никакой мотивации в футболе, но в США он удивил многих. В матче с Алжиром (3:0) оформил хет-трик, забил два гола Австрии (2:0) и еще раз поразил ворота Иордании (3:1).

Месси забил шесть мячей и стал лучшим бомбардиром группового этапа. На его счету могло быть и больше результативных действий, но Лионель не забил пенальти в матче с Австрией.

Источник: Fifa.сom

Месси побил два рекорда. Сначала он стал лучшим бомбардиром за всю историю мундиалей (19 голов), обойдя немца Мирослава Клозе (16 голов). Также Лионель стал первым футболистом, которому удалось отличиться в семи матчах чемпионата мира подряд — серия тянется с 2022 года.

Страсти по Роналду

Источник: Fifa.сom

Игра 41-летнего Криштиану Роналду пока вызывает неоднозначное впечатление. В матче против Узбекистана (5:0) он оформил дубль и стал первым футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира.

При этом в играх против ДР Конго (1:1) и Колумбии (0:0) Криштиану Роналду результативными действиями не отметился — да и в целом смотрелся блекло.

Из-за этого вокруг сборной Португалии и главного тренера Роберто Мартинеса витает аура потенциального скандала, связанного с дилеммой: ставить Криштиану Роналду в стартовый состав или нет.

Рекорд посещаемости

Источник: Fifa.сom

Цены на билеты кусаются, но на заполняемости арен это почти никак не сказалось. Чемпионат мира-2026 уже стал самым посещаемым за всю историю. Рекорд был установлен во время матча Германия — Эквадор (1:2). По данным ФИФА, на тот момент игры турнира посетили 3 605 357 болельщиков.

Драма Ирана

Источник: Fifa.сom

Сборная Ирана ни разу не проиграла на групповом этапе, разделив очки с командами Новой Зеландии (2:2), Бельгии (0:0) и Египта (1:1). Иранцы дважды были были близки к выходу в 1/16 финала, но их надежды рушились на последних секундах игр.

В матче третьего тура против Египта защитник сборной Ирана Шоджа Халилзаде в добавленное время забил гол, который выводил его команду в плей-офф. Защитник успел эффектно отпраздновать взятие ворот, надев на себя пиксельные очки. Радость длилась минуту — выяснилось, что гол отменили из-за офсайда. Египет пошел дальше, а Иран занял третье место и ждал результаты матчей в других квартетах.

В последнем матче группового этапа встречались команды Алжира и Австрии. Ничья выводила алжирцев и австрийцев в плей-офф, победа одной из команд дарила путевку в 1/16 финала иранцам.