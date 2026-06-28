Месси снова забил, а Роналду — нет. Обзор последних матчей группового этапа ЧМ-2026

Месси вышел на замену и забил гол со штрафного Источник: Fifa.com

На чемпионате мира по футболу в Северной Америке завершился групповой этап. Состоялись последние шесть матчей. О результатах рассказываем в нашем обзоре.

Итоги группы L — англичане дожали Панаму, за хорватов забил бывший игрок ЦСКА

Англичане долго не могли забить сборной Панаме, которая уже после второго матча гарантировала себе вылет из группы. Поэтому для нее это была формальная игра. Разве что оставался открытым вопрос — смогут ли они забить на мундиале. Спойлер: не получилось, потому что гол не засчитали из-за офсайда.

Сборная Англии в первом тайме ничего не могла поделать — владели инициативой, контролировали мяч, но без моментов у ворот соперника. Соответственно, без голов. Такими темпами команда Томаса Тухеля могла занять второе место в группе.

Один из голов в матче забил Джуд Беллингем Источник: Fifa.com

Во втором тайме хватило пяти минут, чтобы все решить. На 62-й минуте после подачи углового забил Джуд Беллингем. А на 67-й — Харри Кейн. Счет таким и остался до конца матча 0:2 в пользу сборной Англии. Они вышли из группы L с первого места.

Вторыми в квартете оказалась сборная Хорватии. В параллельном матче они оказались сильнее Ганы. Команды забили трижды. На 31-минуте Петар Сучич дал с дальней дистанции в нижний угол. Вратарь не дотянулся. Ганцы сравняли на 73-й минуте. Деррик Люккассен после подачи со штрафного оказался быстрее защитников соперника и покатил в дальний угол.

Хорваты победили сборную Ганы Источник: Fifa.com

Победный гол забил старый знакомый любителей российского футбола Никола Влашич. Бывший игрок ЦСКА при подаче углового остался один и пробил головой.

Хорваты вышли в плей-офф со второго места, ганцы — с третьего.

Итоги группы K — португальцы и колумбийцы голов не забили, ДР Конго добила Узбекистан

Португальцы скатали ничью с колумбийцами. В статртовом составе южноамериканцев вышел нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Играл активно, пасовал, бил по воротам. Во втором тайме его заменили. А вот Криштиану Роналду сыграл блекло.

Сборная Колумбия вышла из группа в плей-офф с первого места Источник: Fifa.com

Колумбийцы были ближе к забитому голу, но никто так и не забил. В итоге — нулевая ничья. Южноамериканцы заняли первое место в группе, а португальцы отправились в противоположную турнирную сетку от аргентинцев. Это значит, что Лионель Месси и Криштиану Роналду встретятся в финале, если туда, конечно, пройдут их сборные. Или в матче за бронзу.

В другом матче ДР Конго одержала волевую победу над сборной Узбекистана. Уже на первой минуте бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов сыграл на добивании и отправил мяч в ворота. Гол сразу же отменили из-за офсайда. На десятой минуте забил уже по правилам — перекинул мяч через вратаря.

Сборная ДР Конго с третьего места вышла в 1/16 финала Источник: Fifa.com

У ДР Конго тоже отменили гол — из-за фола во время атаки. Больше в первом тайме никто не забивал. А во втором это делали только конголезцы. На 68-й минуте Йоан Висса с пенальти развел мяч и вратаря по разным углам. Спустя десять минут Фистон Майеле опередил вратаря и отправил мяч в сетку. Добил соперника все тот же Йоан Висса — на 91-й минуте мощно пробил из-за штрафной.

Победа позволила занять ДР Конго третье место в группе и пройти в 1/16 финала.

Итоги группы J — аргентинцы оказались сильнее Иордании, Австрия была в нескольких секундах от вылета

Аргентина после второго тура гарантировала себе выход в плей-офф и первое место, поэтому Месси остался в запасе. Нашлись другие футболисты, которые смогли забить сборной Иордании.

На 19-й минуте Джовани Ло Чельсо забил метров с 17 со штрафного — обманул вратаря, который заранее двинулся в левую от себя сторону и ждал обводящего удара над стенкой. Игрок сборной Аргентины пробил в противоположный дальний угол. Спустя 12 минут Лаутаро Мартинес уверенно исполнил пенальти.

Во втором тайме сборная Иордании забила один гол. На 55-й минуте прострел с фланга замкнул Мусса Аль-Тамари.

Месси забил шестой гол на турнире Источник: Fifa.com

Лео Месси не остался без гола. Он вышел на замену и забил со штрафного. Шестой забитый гол на турнире и 19-й на мундиалях вообще. Обновил свой же рекорд.

В параллельном матче Алжир с Австрией устроили догонялки. В первом тайме на 28-й минуте забил Марко Арнаутович. На 45-й голом ответил Рафик Бельгали. Во второй половине тайме на 55-й минуте Марсель Забитцер снова вывел сборную Австрии вперед. Ненадолго. Спустя пять минут счет сравнял Рияд Марез. На 93-й минуте он сделал дубль.

Австрийцы дважды вели в счете, а потом пропустили на 93-й минуте. И все же им удалось сравнять Источник: Fifa.com