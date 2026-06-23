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Самые дорогие футболисты чемпионата мира — 2026: Месси и Роналду в список не входят

Каждый из них стоит дороже 100 миллионов евро

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Самые дорогие игроки турнира&nbsp;— испанец Ламин Ямаль и норвежец Эрлинг Холланд | Источник: Полина Авдошина / Городские порталыСамые дорогие игроки турнира&nbsp;— испанец Ламин Ямаль и норвежец Эрлинг Холланд | Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Самые дорогие игроки турнира — испанец Ламин Ямаль и норвежец Эрлинг Холланд

Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

В Северной Америке набирает обороты чемпионат мира. Турнир уже подарил нам новые имена и рекорды. Редакция 116.RU собрала 11 самых дорогих футболистах мундиаля — за основу взяты данные сайта Transfermarkt.

Дезире Дуэ — полузащитник, Франция, 120 миллионов евро

Источник: Fifa.comИсточник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

21-летний Дуэ в составе «ПСЖ» выиграл две Лиги чемпионов подряд. Считается одним из самых талантливых игроков своего поколения. Несмотря на это, не всегда попадает в стартовый состав сборной Франции — такая большая конкуренция в атаке у «трехцветных».

Деклан Райс — полузащитник, Англия, 120 миллионов евро

Источник: Fifa.comИсточник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

27-летний полузащитник является важным игроком центра поля. Его место в основном составе сборной Англии не поддается сомнению. Грозным оружием полузащитника лондонского «Арсенала» являются точные передачи, дальние удары и опасные удары со штрафных.

Джуд Беллингем — полузащитник, Англия, 130 миллионов евро

Источник: Fifa.comИсточник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

22-летний игрок «Реала» уже давно считается звездой мирового футбола. Минувший сезон он провел неудачно, но чемпионат мира — хороший повод реабилитироваться.

Винисиус — нападающий, Бразилия, 140 миллионов евро

Источник: Fifa.comИсточник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

25-летний нападающий «Реала» провел противоречивый сезон. В клубе он был в тени Килиана Мбаппе и был участником различных скандалов. Несмотря на это, он остается главной надеждой сборной Бразилии. Неймар уже не тот и больше лечится, чем играет, а Рафинья получил травму и, скорее всего, больше на мундиале не сыграет.

Жоао Невеш и Витинья — полузащитники, Португалия, по 140 миллионов евро

Жоао Невеш | Источник: Fifa.comЖоао Невеш | Источник: Fifa.com

Жоао Невеш

Источник:

Fifa.com

Теневые герои «ПСЖ» и сборной Португалии. Результативными действиями они не отмечаются, но оказывают существенное влияние на игру своих команд. Их дуэт некоторые уже сравнивают с Хави и Иньестой.

Майкл Олисе — полузащитник, Франция, 150 миллионов евро

Источник: Fifa.comИсточник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

24-летний полузащитник долгое время выступал за скромный лондонский «Кристал Пэлас», но отлично проявил себя и летом 2025 года перешел в мюнхенскую «Баварию». Там он сразу же стал одним из лидеров команды. На чемпионат мира он поехал в качестве стопроцентного игрока основного состава сборной Франции. Возможно, этим летом он перейдет в мадридский «Реал». По данным некоторых СМИ, «королевский клуб» готов заплатить за него 210 миллионов евро.

Педри — полузащитник, Испания, 150 миллионов евро

Источник: Fifa.comИсточник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

Мозговой центр атак «Барселоны» и сборной Испании. 23-летний полузащитник умело раздает «радиоуправляемые» передачи, но при необходимости и сам может отметиться голом. За сборную Испании играет с 2021-го года. В ее составе он успел выиграть Лигу наций и чемпионат Европы.

Килиан Мбаппе — нападающий, Франция, 180 миллионов евро

Источник: Fifa.comИсточник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

Один из наследников Лионеля Месси и Криштиану Роналду — в будущем наверняка побьет немало их рекордов. 27-летний Мбаппе нацелен стать двукратным чемпионом мира. В 2018-м он выиграл золотые медали, а в 2022-м в финале в серии пенальти уступил Аргентине.

В первых двух турах ЧМ-2026 забил четыре гола и, кажется, не намерен на этом останавливаться.

Эрлинг Холанд — нападающий, Норвегия, 200 миллионов евро

Источник: Fifa.comИсточник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

25-летний форвард «Манчестер Сити» приехал на свой первый чемпионат мира. Норвежцы не входят в число топовых сборных, но обладают хорошим составом. На чемпионате мира они готовы удивить многих. После двух туров они уже обеспечили себе выход в плей-офф, а Холанд оформил дубли в ворота Ирака и Сенегала — впереди матч против Франции.

Ламин Ямаль — нападающий, Испания, 200 миллионов евро

Источник: Fifa.comИсточник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

Обладатель многих рекордов в европейском футболисте с приставкой «самый молодой». Ямаль в свои 18 лет успел не только выиграть чемпионат Европы и стать лидером «Барселоны», но и стать героем многочисленных скандалов, которые негативно сказываются на его имидже. Перед чемпионатом мира получил травму, поэтому пока не может провести 90 минут на поле. С ним и без него — две разные сборные Испании. Это лишний раз доказали игры против Кабо-Верде и Саудовской Аравии.

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