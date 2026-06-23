Мбаппе гонется за Месси. Кто больше всех забил голов на чемпионатах мира — пятерка лучших

У Месси 18 голов на чемпионатах мира, у Мбаппе — 16. Оба все еще играют Источник: Fifa.com

На чемпионате мира, который проходит в Северной Америке, произошло знаковое событие: появился новый лучший бомбардир в истории мундиаля. Им стал аргентинский нападающий Лионель Месси. В этом материале мы вспоминаем пятерку футболистов, которые забивали больше всех на ЧМ.

Герд Мюллер — 13 матчей, 14 голов

Мюллер забил свой первый гол на ЧМ-1970 в групповом матче против Марокко, во второй игре сделал хет-трик с болгарами. Следом — еще три мяча в ворота Перу. В четвертьфинале забил победный гол в дополнительное время англичанам. В «Матче века» — так называют полуфинальную игру между Италией и ФРГ — Мюллер в дополнительное время сделал дубль. Но этого не хватило, чтобы пройти в финал. Немцы проиграли 3:4. Итог — на первом же для себя ЧМ Мюллер забил десять голов.

Герд Мюллер забивает гол Источник: Fifa.com

На чемпионате мира 1974 года результат немецкого нападающего получился скромнее — всего четыре мяча: Австралии, Югославии, Польше и — самый ценный — победный в финале против Нидерландов.

Великий немецкий нападающий играл на двух чемпионатах мира. Ему этого хватило, чтобы забить 14 голов. Рекорд держался 32 года, пока его в 2006 году не побил Роналдо.

Роналдо — 19 матчей, 15 голов

Восемь лет рекорд по голам на чемпионатах мира принадлежал бразильцу Роналдо. Он был в заявке сборной на турнире в 1994 году, но там не играл. Забивать начал на мундиале спустя четыре года.

Первый гол забил в матче группового этапа против Марокко. Затем только в 1/8 финала сборной Чили — и сразу дважды. А потом в полуфинале нидерландцам.

После обеда 12 июля с Роналдо произошло что-то странное: в отеле у него случился припадок, и его госпитализировали. Версии, что это было, разнятся — вплоть до отравления. Спустя несколько часов он вышел на финальный матч против французов. Бразильцы проиграли, а Зубастик, как и его команда, провалил игру.

Чемпионат мира в Японии и Южной Корее стал бенефисом Роналдо. Начал сразу же — в групповом этапе забил Турции, Китаю и два гола Коста-Рике. Бразильцы прошли в 1/8 финала, где обыграли 2:0 Бельгию. Один из голов забил Роналдо. В следующем раунде Зубастик «промолчал». Там сверкал молодой Роналдиньо, который со штрафного отправил мяч за шиворот вратарю англичан Дэвиду Симену. В полуфинале Роналдо вновь забил — снова Турции.

Роналдо на ЧМ-2002 стал лучшим бомбардиром Источник: Fifa.com

В финале против Германии нападающий дважды пробил Оливера Кана. Вратарь безупречно играл весь турнир и дотащил свою сборную до решающего матча за кубок мира. Но самый важный момент на ЧМ провалил. Первый гол Роналдо забил именно с ошибки Кана, который не удержал мяч в руках после дальнего удара Ривалдо. Затем бразилец оформил дубль. Так Бразилия в пятый раз выиграла чемпионат мира, а Роналдо стал лучшим бомбардиром турнира с восемью забитыми голами.

Следующий мундиаль стал для Роналдо последним. На нем он забил еще три гола — дважды Японии в групповом этапе и Гане в 1/8 финала. В четвертьфинале бразильцы проиграли французам. Это был последний матч Роналдо на чемпионатах мира. Всего он забил 15 мячей, и этот рекорд держался восемь лет.

Мирослав Клозе — 24 матча, 16 голов

Немецкий нападающий играл на четырех чемпионатах мира. Первый для него прошел в 2002 году. Там нападающий стартовал мощно — сразу с хет-трика в ворота сборной Саудовской Аравии (итоговый счет был неприличный — 8:0). Затем забил еще Ирландии и Камеруну. Это все произошло в групповом этапе. А затем голевая феерия Клозе пропала. Тем не менее сборная Германия дошла до финала, где проиграла бразильцам. Итог: пять забитых мячей и все — головой.

На следующем мундиале, который прошел в Германии в 2006 году, Клозе начал забивать сразу с матча открытия против Коста-Рики. Нападающий сделал дубль. В последнем туре группового этапа Клозе забил еще дважды — Эквадору.

В четвертьфинале нападающий сравнял счет с Аргентиной, а по итогам серии пенальти немцы прошли дальше. Больше Мирослав Клозе на турнире не забивал, а его сборная заняла третье место. Итог — снова пять забитых мячей.

Через четыре года в ЮАР Клозе снова забил в первом туре. На этот раз — Австралии. Следующие два матча в групповом этапе он «молчал». А вот в 1/8 нападающий огорчил англичан, в четвертьфинале сделал дубль аргентинцам. Немцы катком прошлись по соперникам, но по пути к финалу наткнулись на великолепных испанцев, которые прошли дальше и выиграли турнир.

Бундестим взяла «бронзу», а Клозе больше не забивал. Итог — четыре забитых мяча и совсем близко к рекорду бразильца Роналдо.

Следующий чемпионат мира прошел в Бразилии. Немцы считались одними из фаворитов. Они достаточно уверенно прошли групповой этап, а Клозе забил во втором матче — Гане. Таким образом, он сравнялся по голам с Роналдо. Дальше ни Алжиру в 1/8 финала, ни Франции в четвертьфинале нападающий не забил. Рекорд пал в полуфинале против Бразилии. Клозе забил один мяч, а немцы уничтожили хозяев со счетом 7:1.

Мирослав Клозе забивает исторический гол бразильцам Источник: Fifa.com

Страшно представить, что чувствовали тогда бразильцы, которые за один вечер увидели разгром своей команды на родном стадионе и падение рекорда их великого нападающего. В финале наступил звездный час для другого немца — Марио Гетце, который забил победный мяч. Клозе с серебряной и двумя бронзовыми медалями на чемпионатах мира добавил долгожданную золотую.

Килиан Мбаппе — 16 матчей, 16 голов

Первый свой гол он забил в ворота Перу. Это произошло во втором матче группового этапа ЧМ в России. В 1/8 финала в перестрелке с Аргентиной Мбаппе забил два гола, что позволило французам пройти дальше. В финале против хорватов положил еще один мяч. Таким образом, на первом для себя мундиале Мбаппе забил четыре гола.

В 2022 году он забил еще больше. Начал в первом матче группового этапа против Австралии и продолжил дублем с Данией. В 1/8 финала дважды пробил Польшу.

В триллере с Аргентиной в финале Мбаппе сделал хет-трик. Французы до 81-й минуты проигрывали 0:2. Мбаппе забил дважды. В дополнительное время отличился еще раз, когда его команда проигрывала 2:3. Вот так Мбаппе дотащил свою команду до серии пенальти в матче, который сначала без особых проблем выигрывала Аргентина.

В серии пенальти аргентинцы реализовали все четыре попытки, а их соперники только две. Мбаппе получил серебряную медаль и звание лучшего бомбардира с восемью голами.

Килиан Мбаппе забил уже четыре гола на ЧМ-2026 Источник: Fifa.com

На своем третьем чемпионате мира, который летом 2026 года проходит в Северной Америке, Мбаппе продолжает забивать. В двух матчах сделал по дублю — пострадали Сенегал и Ирак.

Лионель Месси — 28 матчей, 18 голов

Месси потребовалось участие в шести чемпионатах мира, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории турнира.

Первый гол аргентинец забил в далеком 2006 году в матче против Сербии и Черногории. А затем затих на восемь лет. На турнире в 2010 году он не забивал. А в 2014 году пошло-поехало. Сначала огорчил Боснию и Герцеговину, затем Иран, а потом дважды Нигерию. Все это на групповом этапе. После — Месси замолчал. В плей-офф не забивал. Аргентинцы дошли до финала, где проиграли немцам.

Спустя четыре года в решающем матче за выход из группы Лео забил. Снова Нигерии. На этом все.

В 2022 году Месси открыл счет в матче против Саудовской Аравии, но аргентинцы сенсационно проиграли. Это была их первая игра на турнире. Во втором туре забил мексиканцам. Все голы аргентинца на мундиалях приходились на групповой этап. Впервые он забил в плей-офф только в Катаре — сборной Австралии. Следом в четвертьфинале — нидерландцам, в полуфинале — хорватам, в финале — дважды французам.

Лионель Месси сделал дубль в ворота Австрии и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира Источник: Fifa.com

Нынешний чемпионат мира Месси начал лихо — хет-трик с Алжиром и дубль с Австрией. Итог — 18 мячей и звание лучшего бомбардира в истории ЧМ.

Гонка Месси и Мбаппе продолжается. Впереди у каждого как минимум по два матча на ЧМ-2026. Один в групповом этапе, второй — в плей-офф. У аргентинца есть возможность уйти в еще больший отрыв от француза. Ближайший матч у него против Иордании, а соперником Мбаппе и его команды станет сборная Норвегия с другим мощным бомбардиром — Эрлингом Холандом.