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Спорт «Пивной кубок», турецкий берег и отдых на Волге: чем занимаются хоккеисты «Салавата Юлаева» в отпуске

«Пивной кубок», турецкий берег и отдых на Волге: чем занимаются хоккеисты «Салавата Юлаева» в отпуске

Игроки из Уфы завершили сезон проигрышем «Локомотиву»

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Хоккеисты «Салавата Юлаева» показали, чем они занимаются в отпуске | Источник: zora5252 / Telegram, pimenova__kristin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Хоккеисты «Салавата Юлаева» показали, чем они занимаются в отпуске | Источник: zora5252 / Telegram, pimenova__kristin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Хоккеисты «Салавата Юлаева» показали, чем они занимаются в отпуске

Источник:

zora5252 / Telegram, pimenova__kristin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Летом хоккеисты после сезона проводят время с семьей, улетают в отпуска в разные страны или отдыхают в российских регионах. Для уфимской команды «Салават Юлаев» сезон завершился 14 апреля, команда выбыла по итогам второго раунда.

Команду из Уфы выбил по итогам второго раунда ярославский «Локомотив». Счет в серии был сухим — 4:0 в пользу железнодорожников. Новый сезон «Салават Юлаев» начнет осенью с выездного матча, после чего отправится в Казань открывать «зеленые дерби».

Наши коллеги из UFA1.RU собрали подборку из соцсетей звезд команды и выяснили, как они проводят время без хоккея. У игроков еще остается времени с лихвой отдохнуть от клюшек и шайб. Кто-то уже вовсю делится новостями из отпуска, пока другие набираются сил без лишней публичности.

Нападающий «СЮ» Артем Пименов одним из первых улетел на отдых | Источник: pimenova__kristin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Нападающий «СЮ» Артем Пименов одним из первых улетел на отдых | Источник: pimenova__kristin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Нападающий «СЮ» Артем Пименов одним из первых улетел на отдых

Источник:

pimenova__kristin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Он проводит отпуск в Турции | Источник: pimenova__kristin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Он проводит отпуск в Турции | Источник: pimenova__kristin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Он проводит отпуск в Турции

Источник:

pimenova__kristin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Покинувший в минувшем сезоне «СЮ» нападающий Артем Пименов улетел отдыхать чуть ли не раньше всех. Его супруга Кристина поделилась кадрами семейного времяпровождения в Стамбуле. В Турции хоккеист заодно отметил свой день рождения.

Чуть дальше, на средиземном побережье Турции, коротает межсезонье действующий игрок «Салавата» Егор Сучков.

Турецкой побережье также выбрал для отдыха нападающий Егор Сучков

Источник:

suchkov_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У кого-то, впрочем, отпуск уже успел закончиться — Никита Зоркин с середины июня решил сам готовиться к наступающему сезону вместе с игроками из других команд.

«Повеселились с ребятами, выиграли вот такой кубок! Трофей отдал им!», — написал Никита.

Он признался, что отдых получился минимальным.

«Мы кайфанули. Рыбалка, поездки в красивые места России, время с родными и близкими», — написал хоккеист.

Никита Зоркин выиграл вот такой «пивной кубок» | Источник: zora5252 / TelegramНикита Зоркин выиграл вот такой «пивной кубок» | Источник: zora5252 / Telegram

Никита Зоркин выиграл вот такой «пивной кубок»

Источник:

zora5252 / Telegram

Картинка на аватарке у защитника Александра Комарова говорит сама за себя.

Александр Комаров опубликовал такую шуточную картинку | Источник: k0mych / TelegramАлександр Комаров опубликовал такую шуточную картинку | Источник: k0mych / Telegram

Александр Комаров опубликовал такую шуточную картинку

Источник:

k0mych / Telegram

Один из самых семейных игроков «Салавата» Владислав Ефремов время провел в Москве, где его супруга отметила 28-летие.

Нападающий Владислав Ефремов с супругой | Источник: efremova_july / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Нападающий Владислав Ефремов с супругой | Источник: efremova_july / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Нападающий Владислав Ефремов с супругой

Источник:

efremova_july / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин открыл купальный сезон на Волге.

«Искупались в Волге! Кайф настоящий», — поделился капитан команды Григорий Панин, который решил всё-таки остаться в «СЮ» еще на сезон.

Григорий Панин из «СЮ» искупался в Волге

Источник:

panin_57 / Telegram

Александру Жаровскому сейчас тоже не отдыха. Форвард между сезонами КХЛ готовится к турниру по буллитам в Канаде, который пройдет 11 июля (6+).

Жаровский в аэропорту Монреаля | Источник: dlcoulisses / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Жаровский в аэропорту Монреаля | Источник: dlcoulisses / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Жаровский в аэропорту Монреаля

Источник:

dlcoulisses / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Турция этим летом притянула и Артура Фаизова. Нападающий выбрал для отдыха курорт Белек.

20-летний Артур Фаизов отправился на отдых в Турцию | Источник: faizov_10/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)20-летний Артур Фаизов отправился на отдых в Турцию | Источник: faizov_10/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

20-летний Артур Фаизов отправился на отдых в Турцию

Источник:

faizov_10/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Стало известно в июне и о новичках в команде. Состав уфимского клуба пополнит олимпийский чемпион Вадим Шипачев.

«На двоих нам всего лишь 79 лет. Попылим», — написал о новом игроке защитник Григорий Панин.

Вадим Шипачев (крайний слева) | Источник: yak44 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Вадим Шипачев (крайний слева) | Источник: yak44 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вадим Шипачев (крайний слева)

Источник:

yak44 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Нападающий Артем Набиев отпуск коротает за просмотром достопримечательностей.

Нападающий Артем Набиев выбрал культурную программу | Источник: _nabi79_/&nbsp;Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Нападающий Артем Набиев выбрал культурную программу | Источник: _nabi79_/&nbsp;Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Нападающий Артем Набиев выбрал культурную программу

Источник:

_nabi79_/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Он гуляет по достопримечательностям | Источник: _nabi79_/&nbsp;Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Он гуляет по достопримечательностям | Источник: _nabi79_/&nbsp;Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Он гуляет по достопримечательностям

Источник:

_nabi79_/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Насыщенно лето проводит и покинувший «Салават» Евгений Кузнецов. Его застали с легендой футбола Андреем Аршавиным и другим бывшим «юлаевцем» Никитой Филатовым во время просмотра финала НХЛ.

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Андрей Сивец
Корреспондент UFA1.RU
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