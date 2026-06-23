«Пивной кубок», турецкий берег и отдых на Волге: чем занимаются хоккеисты «Салавата Юлаева» в отпуске

Летом хоккеисты после сезона проводят время с семьей, улетают в отпуска в разные страны или отдыхают в российских регионах. Для уфимской команды «Салават Юлаев» сезон завершился 14 апреля, команда выбыла по итогам второго раунда.
Команду из Уфы выбил по итогам второго раунда ярославский «Локомотив». Счет в серии был сухим — 4:0 в пользу железнодорожников. Новый сезон «Салават Юлаев» начнет осенью с выездного матча, после чего отправится в Казань открывать «зеленые дерби».
Наши коллеги из UFA1.RU собрали подборку из соцсетей звезд команды и выяснили, как они проводят время без хоккея. У игроков еще остается времени с лихвой отдохнуть от клюшек и шайб. Кто-то уже вовсю делится новостями из отпуска, пока другие набираются сил без лишней публичности.
Покинувший в минувшем сезоне «СЮ» нападающий Артем Пименов улетел отдыхать чуть ли не раньше всех. Его супруга Кристина поделилась кадрами семейного времяпровождения в Стамбуле. В Турции хоккеист заодно отметил свой день рождения.
Чуть дальше, на средиземном побережье Турции, коротает межсезонье действующий игрок «Салавата» Егор Сучков.
У кого-то, впрочем, отпуск уже успел закончиться — Никита Зоркин с середины июня решил сам готовиться к наступающему сезону вместе с игроками из других команд.
«Повеселились с ребятами, выиграли вот такой кубок! Трофей отдал им!», — написал Никита.
Он признался, что отдых получился минимальным.
«Мы кайфанули. Рыбалка, поездки в красивые места России, время с родными и близкими», — написал хоккеист.
Картинка на аватарке у защитника Александра Комарова говорит сама за себя.
Один из самых семейных игроков «Салавата» Владислав Ефремов время провел в Москве, где его супруга отметила 28-летие.
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин открыл купальный сезон на Волге.
«Искупались в Волге! Кайф настоящий», — поделился капитан команды Григорий Панин, который решил всё-таки остаться в «СЮ» еще на сезон.
Александру Жаровскому сейчас тоже не отдыха. Форвард между сезонами КХЛ готовится к турниру по буллитам в Канаде, который пройдет 11 июля (6+).
Турция этим летом притянула и Артура Фаизова. Нападающий выбрал для отдыха курорт Белек.
Стало известно в июне и о новичках в команде. Состав уфимского клуба пополнит олимпийский чемпион Вадим Шипачев.
«На двоих нам всего лишь 79 лет. Попылим», — написал о новом игроке защитник Григорий Панин.
Нападающий Артем Набиев отпуск коротает за просмотром достопримечательностей.
Насыщенно лето проводит и покинувший «Салават» Евгений Кузнецов. Его застали с легендой футбола Андреем Аршавиным и другим бывшим «юлаевцем» Никитой Филатовым во время просмотра финала НХЛ.