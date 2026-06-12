Красные карточки и слезы — начался чемпионат мира по футболу. Как Мексика сыграла с ЮАР

В Северной Америке стартовал чемпионат мира по футболу. Первый матч прошел на стадионе «Ацтека», где одна из хозяек турнира — сборная Мексики — принимала ЮАР. Игра по вывеске получилась аналогичной той, что была ровно 16 лет назад. Тогда, 11 июня 2010 года, матч открытия чемпионата мира проходил в Южной Африке, а в качестве гостей были мексиканцы. Игра завершилась 1:1. В этот раз — все было иначе. Мексика победила уверенно. Здесь были и забитые мячи, и красные карточки, и слезы.
Как прошло открытие
Традиционно перед первым матчем на чемпионатах мира проходит торжественная церемония открытия. Все было красочно и эмоционально. Спели Шакира, Андреа Бочелли, Джей Бальвин. Актриса Сальма Хайек вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино показали кубок мира.
Мексика и ЮАР — что за сборные
За 16 лет много что поменялось у Мексики и ЮАР. С игры, которая прошла летом 2010 года, остался только вратарь Гильерме Очоа. Тот матч он провел в запасе, как и этот. Очоа принимает участие в шестом чемпионате мира. В двух из них — в 2006 и 2010 годах — он находился в заявке, но просидел на скамейке запасных. Основным Очоа стал на чемпионате мира в 2014 году. Тогда же вратарь привлек внимание зрителей и экспертов своей игрой и невероятными спасениями.
Хозяев снова, как и в 2010 году, тренирует Хавьер Агирре. Это его третий чемпионат мира с Мексикой. Еще в разные годы он тренировал «Атлетико Мадрид», Японию, Египет и многие другие команды.
Мексика — одна из самых сильных и титулованных команд на континенте. Она два раза подряд — в 2023 и 2025 годах — взяла Золотой кубок КОНКАКАФ (турнир, в котором принимают участие страны Северной и Центральной Америки, Карибского бассейна).
ЮАР редко участвует в чемпионате мира. Последний раз на мундиале команда играла в 2010 году. И только потому, что была хозяйкой турнира — прошла автоматически. Это ее четвертое участие. В Кубке африканских наций (главном турнире с участием сборных на своем континенте) главным достижением стала победа в 1996 году. Их тренирует бельгиец Хуго Брос, успехи которого в роли игрока и тренера связаны с «Андерлехтом» и «Брюгге».
Как прошел первый матч чемпионата
Команды начали осторожно. Мексика, учитывая стартовую картинку, вышла с четырьмя защитниками, одним опорным, двумя игроками над ним и тремя нападающими — 4-1-2-3. Южноафриканцы — в более оборонительной схеме — 5-3-2. Каждое касание, перепасовка сопровождались гулом со стороны многотысячных мексиканских болельщиков.
Первый опасный момент произошел на четвертой минуте матча. После подачи с фланга с линии штрафной пробил Рауль Хименес из английского «Вулверхэмптона», но вратарь, Ронвен Уильямс, спас.
А уже через пять минут ему пришлось вытаскивать мяч с сетки своих ворот. Хозяева все это время не переставали владеть мячом, инициатива тоже была за ними, поддержка стадиона — тем более. В итоге все это привело к забитому голу.
Южноафриканцы пытались выйти со своей четверти поля при помощи паса вратаря своему партнеру — Сфифоло Ситхоул. Но центральный полузащитник, казавшийся свободным, получил мяч и потерял его: у него из-за спины внезапно выскочил Эрик Лира. В борьбе он отпасовал мяч Хулиану Киньонесу. Нападающий сделал несколько шагов и мощно пробил с линии штрафной между ног Уильямсу.
Вот так колумбийский футболист из саудовского «Аль-Кадисия», который играет за сборную Мексики, забил первый гол на чемпионате мира.
Следующие минуты первого тайма проходили под преимуществом хозяев поля. Они больше держали мяч, активно для атаки использовали как правый, так и левый фланг, не форсировали события, действовали осторожно.
Южноафриканцы пытались прессинговать, контр-атаковать, в том числе с помощью длинных пасов. Однако к опасным моментам у ворот Рауля Ранхеля это не приводило.
Ближе к концу первого тайма показалось, что мексиканцы отдали инициативу ЮАР, позволили им подержать мяч, провести атаки, но опасные моменты все-таки возникли у ворот гостей. Сначала Уильямс красиво в падении потащил мяч, а в другой атаке ему помогла штанга — туда попал Киньонес.
О каком-либо контроле со стороны южноафриканцев речи больше не шло. Ближе к голу были мексиканцы, они действовали острее. Но счет остался 1:0. Преимущество сборной Мексики можно продемонстрировать статистикой ударов: 10 у них, 2 — у ЮАР.
Второй тайм начался без раскачки. На первых же минутах возник острый момент у ворот гостей, но обошлось без второго пропущенного гола.
Дальше скучно не было. Все тот же Ситхоул «отличился» — он получил от бразильского судьи Вилтона Сампайо красную карточку. Высокий прессинг привел к провалу в центре поля у южноафриканцев, а затем последовал выход один на один Бриана Гутьерреса. Ситхуол решил не смотреть, как соперник забивает гол, и сфолил прямо возле линии штрафной. Опасным моментов мексиканцы не воспользовались. Штрафной они не забили.
После этого шансы ЮАР забить опустились до уровня нуля. Они не то что били меньше, а даже подходили к воротам соперника крайне редко. Мексика действовала прагматично. И в одной из атак смогла забить второй — после нависа головой пробил Рауль Хименес. Это его четвертый чемпионат мира и первый гол за все время участия в них. Отреагировал крайне эмоционально — прослезился.
На этом интересные сюжеты не закончились. Вышедший на 61-й минуте нападающий Темба Зване спустя 20 минут получил красную карточку. Он во время атаки своей команды и в борьбе с мексиканским игроком ударил его по лицу. Это произошло на 80-й минуте матча. Бразильский судья не сразу удалил игрока сборной ЮАР. Перед этим посмотрел момент фола с помощью системы видеоповтора — VAR.
А уже в дополнительное время удалился игрок сборной Мексики — Сесар Монтес из московского «Локомотива». Он снес Хулисо Мудау, который бежал в штрафную площадь. Моментом ЮАР не воспользовались. Игра так и завершилась со счетом 2:0.
У Мексики было больше ударов по воротам, владения мячом, а главное — забитых голов. Получилась уверенная победа хозяев.
Расписание следующих игр: когда на поле выйдут Месси и Роналду
Чемпионат мира проходит в Мексике, США и Канаде. Так много стран-хозяек еще не было — в большинстве случаев одна, но в 2002 году мундиаль проходил в Японии и Южной Корее.
В турнире участвуют 48 сборных. Это тоже рекорд. Все они поделены на 12 групп по четыре участника. В плей-офф выходят команды, занявшие первые и вторые места, а вместе с ними еще восемь сборных с третьих мест по лучшим показателям.
Всего на мундиале проведут 104 матча. Они начинаются вечером, ночью и даже под раннее утро. Все из-за разницы в часовых поясах между Россией и Северной Америкой. Месси, Роналду, Мбаппе, Неймар, Ямаль в деле. Фаворитами считаются Испания, Аргентина, Франция, Англия, Португалия.
Сборная России не участвовала в отборочном этапе и не прошла на чемпионат мира, потому что нашу команду в 2022 году отстранили от всех официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.
Сегодня, 12 июня, в пять утра по московскому времени сыграют Южная Корея и Чехия. В десять вечера состоится матч группы Канада — Босния и Герцеговина.