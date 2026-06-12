Красные карточки и слезы — начался чемпионат мира по футболу. Как Мексика сыграла с ЮАР

Мексиканцы празднуют забитый мяч Источник: FIFA.com

В Северной Америке стартовал чемпионат мира по футболу. Первый матч прошел на стадионе «Ацтека», где одна из хозяек турнира — сборная Мексики — принимала ЮАР. Игра по вывеске получилась аналогичной той, что была ровно 16 лет назад. Тогда, 11 июня 2010 года, матч открытия чемпионата мира проходил в Южной Африке, а в качестве гостей были мексиканцы. Игра завершилась 1:1. В этот раз — все было иначе. Мексика победила уверенно. Здесь были и забитые мячи, и красные карточки, и слезы.

Как прошло открытие

Традиционно перед первым матчем на чемпионатах мира проходит торжественная церемония открытия. Все было красочно и эмоционально. Спели Шакира, Андреа Бочелли, Джей Бальвин. Актриса Сальма Хайек вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино показали кубок мира.

Источник: FIFA.com

Источник: FIFA.com

Источник: FIFA.com

Мексика и ЮАР — что за сборные

За 16 лет много что поменялось у Мексики и ЮАР. С игры, которая прошла летом 2010 года, остался только вратарь Гильерме Очоа. Тот матч он провел в запасе, как и этот. Очоа принимает участие в шестом чемпионате мира. В двух из них — в 2006 и 2010 годах — он находился в заявке, но просидел на скамейке запасных. Основным Очоа стал на чемпионате мира в 2014 году. Тогда же вратарь привлек внимание зрителей и экспертов своей игрой и невероятными спасениями.

Хозяев снова, как и в 2010 году, тренирует Хавьер Агирре. Это его третий чемпионат мира с Мексикой. Еще в разные годы он тренировал «Атлетико Мадрид», Японию, Египет и многие другие команды.

Мексика — одна из самых сильных и титулованных команд на континенте. Она два раза подряд — в 2023 и 2025 годах — взяла Золотой кубок КОНКАКАФ (турнир, в котором принимают участие страны Северной и Центральной Америки, Карибского бассейна).

ЮАР редко участвует в чемпионате мира. Последний раз на мундиале команда играла в 2010 году. И только потому, что была хозяйкой турнира — прошла автоматически. Это ее четвертое участие. В Кубке африканских наций (главном турнире с участием сборных на своем континенте) главным достижением стала победа в 1996 году. Их тренирует бельгиец Хуго Брос, успехи которого в роли игрока и тренера связаны с «Андерлехтом» и «Брюгге».

Как прошел первый матч чемпионата

Команды начали осторожно. Мексика, учитывая стартовую картинку, вышла с четырьмя защитниками, одним опорным, двумя игроками над ним и тремя нападающими — 4-1-2-3. Южноафриканцы — в более оборонительной схеме — 5-3-2. Каждое касание, перепасовка сопровождались гулом со стороны многотысячных мексиканских болельщиков.

Так представляют составы команд на турнире. Презентация футболистов сопровождается кратким видео с каждым из них Источник: Сайт МатчТВ

Сборная ЮАР вышла на игру с пятью защитниками Источник: Сайт МатчТВ

Первый опасный момент произошел на четвертой минуте матча. После подачи с фланга с линии штрафной пробил Рауль Хименес из английского «Вулверхэмптона», но вратарь, Ронвен Уильямс, спас.

А уже через пять минут ему пришлось вытаскивать мяч с сетки своих ворот. Хозяева все это время не переставали владеть мячом, инициатива тоже была за ними, поддержка стадиона — тем более. В итоге все это привело к забитому голу.

Южноафриканцы пытались выйти со своей четверти поля при помощи паса вратаря своему партнеру — Сфифоло Ситхоул. Но центральный полузащитник, казавшийся свободным, получил мяч и потерял его: у него из-за спины внезапно выскочил Эрик Лира. В борьбе он отпасовал мяч Хулиану Киньонесу. Нападающий сделал несколько шагов и мощно пробил с линии штрафной между ног Уильямсу.

Розыгрыш мяча, который потеряет через несколько секунд потеряет полузащитник сборной ЮАР Источник: Сайт МатчТВ

Вот так колумбийский футболист из саудовского «Аль-Кадисия», который играет за сборную Мексики, забил первый гол на чемпионате мира.

Удар нападающего, который привел к голу Источник: Сайт МатчТВ

Следующие минуты первого тайма проходили под преимуществом хозяев поля. Они больше держали мяч, активно для атаки использовали как правый, так и левый фланг, не форсировали события, действовали осторожно.

Южноафриканцы пытались прессинговать, контр-атаковать, в том числе с помощью длинных пасов. Однако к опасным моментам у ворот Рауля Ранхеля это не приводило.

Ближе к концу первого тайма показалось, что мексиканцы отдали инициативу ЮАР, позволили им подержать мяч, провести атаки, но опасные моменты все-таки возникли у ворот гостей. Сначала Уильямс красиво в падении потащил мяч, а в другой атаке ему помогла штанга — туда попал Киньонес.

О каком-либо контроле со стороны южноафриканцев речи больше не шло. Ближе к голу были мексиканцы, они действовали острее. Но счет остался 1:0. Преимущество сборной Мексики можно продемонстрировать статистикой ударов: 10 у них, 2 — у ЮАР.

Второй тайм начался без раскачки. На первых же минутах возник острый момент у ворот гостей, но обошлось без второго пропущенного гола.

Дальше скучно не было. Все тот же Ситхоул «отличился» — он получил от бразильского судьи Вилтона Сампайо красную карточку. Высокий прессинг привел к провалу в центре поля у южноафриканцев, а затем последовал выход один на один Бриана Гутьерреса. Ситхуол решил не смотреть, как соперник забивает гол, и сфолил прямо возле линии штрафной. Опасным моментов мексиканцы не воспользовались. Штрафной они не забили.

Южноафриканский игрок фолит, а затем получает прямую красную карточку Источник: Сайт МатчТВ

После этого шансы ЮАР забить опустились до уровня нуля. Они не то что били меньше, а даже подходили к воротам соперника крайне редко. Мексика действовала прагматично. И в одной из атак смогла забить второй — после нависа головой пробил Рауль Хименес. Это его четвертый чемпионат мира и первый гол за все время участия в них. Отреагировал крайне эмоционально — прослезился.

Хименес забивает головой Источник: Сайт МатчТВ

На этом интересные сюжеты не закончились. Вышедший на 61-й минуте нападающий Темба Зване спустя 20 минут получил красную карточку. Он во время атаки своей команды и в борьбе с мексиканским игроком ударил его по лицу. Это произошло на 80-й минуте матча. Бразильский судья не сразу удалил игрока сборной ЮАР. Перед этим посмотрел момент фола с помощью системы видеоповтора — VAR.

А уже в дополнительное время удалился игрок сборной Мексики — Сесар Монтес из московского «Локомотива». Он снес Хулисо Мудау, который бежал в штрафную площадь. Моментом ЮАР не воспользовались. Игра так и завершилась со счетом 2:0.

У Мексики было больше ударов по воротам, владения мячом, а главное — забитых голов. Получилась уверенная победа хозяев.

Расписание следующих игр: когда на поле выйдут Месси и Роналду

Чемпионат мира проходит в Мексике, США и Канаде. Так много стран-хозяек еще не было — в большинстве случаев одна, но в 2002 году мундиаль проходил в Японии и Южной Корее.

В турнире участвуют 48 сборных. Это тоже рекорд. Все они поделены на 12 групп по четыре участника. В плей-офф выходят команды, занявшие первые и вторые места, а вместе с ними еще восемь сборных с третьих мест по лучшим показателям.

Всего на мундиале проведут 104 матча. Они начинаются вечером, ночью и даже под раннее утро. Все из-за разницы в часовых поясах между Россией и Северной Америкой. Месси, Роналду, Мбаппе, Неймар, Ямаль в деле. Фаворитами считаются Испания, Аргентина, Франция, Англия, Португалия.

Сборная России не участвовала в отборочном этапе и не прошла на чемпионат мира, потому что нашу команду в 2022 году отстранили от всех официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

Сегодня, 12 июня, в пять утра по московскому времени сыграют Южная Корея и Чехия. В десять вечера состоится матч группы Канада — Босния и Герцеговина.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы