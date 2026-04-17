Пока вы сидите, лимфа превращается в болото: как избавиться от отеков за 5 минут — простые упражнения

Комплекс простых упражнений от отеков смотрите в видео Источник: фитнес-клуб AGYM, Городские медиа

«Отеки — это не просто вода. Это застой лимфы», — объясняет фитнес-тренер Юлия Ковальчук. По ее словам, лимфатическая система работает иначе, чем сердце: у нее нет мышц и собственного насоса. Движется лимфа только благодаря нам — через движение и дыхание.

«Когда мы замираем в одной позе на час-два — сидя на работе, лежа на диване, стоя в очереди, — лимфа перестает течь. Она густеет, застаивается, превращается в болото. А если мы еще и дышим поверхностно, грудная клетка зажата, диафрагма не работает, появляются отеки», — добавляет тренер.

Простое решение, которое действительно работает: дыхание и мягкие движения. В видео выше — простые упражнения, которые избавят вас от отечности.