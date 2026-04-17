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Спорт Эксперт Пока вы сидите, лимфа превращается в болото: как избавиться от отеков за 5 минут — простые упражнения

Пока вы сидите, лимфа превращается в болото: как избавиться от отеков за 5 минут — простые упражнения

Фитнес-тренер показала комплекс упражнений на каждый день

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Комплекс простых упражнений от отеков смотрите в видео

Источник:

фитнес-клуб AGYM, Городские медиа

«Отеки — это не просто вода. Это застой лимфы», — объясняет фитнес-тренер Юлия Ковальчук. По ее словам, лимфатическая система работает иначе, чем сердце: у нее нет мышц и собственного насоса. Движется лимфа только благодаря нам — через движение и дыхание.

«Когда мы замираем в одной позе на час-два — сидя на работе, лежа на диване, стоя в очереди, — лимфа перестает течь. Она густеет, застаивается, превращается в болото. А если мы еще и дышим поверхностно, грудная клетка зажата, диафрагма не работает, появляются отеки», — добавляет тренер.

Простое решение, которое действительно работает: дыхание и мягкие движения. В видео выше — простые упражнения, которые избавят вас от отечности.

Всего пять минут таких упражнений способны улучшить лимфоток так, что это даст больше эффекта, чем даже дорогой массаж. Тренер советует включать дыхательные упражнения и мягкие движения в ежедневный распорядок, особенно если работа связана с долгим сидением. Движение — главный двигатель лимфы, а значит, и здоровья организма.

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Дарья МакееваДарья Макеева
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Зарядка Тренировка Упражнение Отеки
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Комментарии
2
Гость
18 апреля, 02:00
Деточка в принципе не в курсе, что такое отеки и как с ними люди двигаются. С отекшими ногами так не сядешь!
Гость
17 апреля, 15:55
почем нынче немаркированная реклама коммерческих фитнес-залов?
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Гость
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